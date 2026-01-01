1-क्लिक में The Lounge डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड हमेशा चालू रहने वाला IRC क्लाइंट जो आपको कनेक्टेड रखता है और आपके पूरे मैसेज हिस्ट्री को सभी डिवाइसों पर स्टोर करता है।
The Lounge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप The Lounge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
The Lounge एक सेल्फ-होस्टेड वेब-आधारित IRC क्लाइंट है जो एक परसिस्टेंट IRC बाउंससर के रूप में कार्य करता है — 24/7 नेटवर्क से जुड़ा रहता है ताकि आप कभी कोई मैसेज मिस न करें। यह पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर करता है और एक रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से आपके सभी डिवाइस पर रीड मार्कर सिंक करता है।
VPS पर The Lounge को सेल्फ-होस्ट करना हर यूजर को एक अलग BNC सर्विस की आवश्यकता के बिना एक परमानेंट IRC प्रेजेंस देता है। यह मल्टीपल यूजर अकाउंट्स, SASL और LDAP ऑथेंटिकेशन, पुश नोटिफिकेशन्स, लिंक प्रीव्यूज और मल्टीपल IRC नेटवर्कों से एक साथ कनेक्शन को सपोर्ट करता है।
The Lounge की मुख्य विशेषताएं
हमेशा सक्रिय कनेक्शन
The Lounge आपके VPS पर IRC नेटवर्क से 24/7 जुड़ा रहता है, ताकि संदेश कभी न छूटें, तब भी जब आपके डिवाइस ऑफ़लाइन हों।
पूरा संदेश इतिहास
सभी संदेश सर्वर-साइड संग्रहीत किए जाते हैं और हर डिवाइस पर सिंक किए जाते हैं, जिससे आपको किसी भी ब्राउज़र से पूरा इतिहास मिलता है।
मल्टी-नेटवर्क समर्थन
अपने सर्वर पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग-अलग खातों के साथ एक साथ कई IRC नेटवर्क से जुड़ें।
पुश नोटिफिकेशन्स
बिना ब्राउज़र टैब खुला रखे, मेंशन और डायरेक्ट मैसेज के लिए मोबाइल और डेस्कटॉप पुश नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
आपको The Lounge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।