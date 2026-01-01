The Lounge एक सेल्फ-होस्टेड वेब-आधारित IRC क्लाइंट है जो एक परसिस्टेंट IRC बाउंससर के रूप में कार्य करता है — 24/7 नेटवर्क से जुड़ा रहता है ताकि आप कभी कोई मैसेज मिस न करें। यह पूरी चैट हिस्ट्री स्टोर करता है और एक रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र इंटरफ़ेस के माध्यम से आपके सभी डिवाइस पर रीड मार्कर सिंक करता है।

VPS पर The Lounge को सेल्फ-होस्ट करना हर यूजर को एक अलग BNC सर्विस की आवश्यकता के बिना एक परमानेंट IRC प्रेजेंस देता है। यह मल्टीपल यूजर अकाउंट्स, SASL और LDAP ऑथेंटिकेशन, पुश नोटिफिकेशन्स, लिंक प्रीव्यूज और मल्टीपल IRC नेटवर्कों से एक साथ कनेक्शन को सपोर्ट करता है।