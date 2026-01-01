एक क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ GitLab डिप्लॉय करें।
एक पूर्ण ओपन-सोर्स डेवऑप्स प्लेटफॉर्म जो गिट होस्टिंग, CI/CD पाइपलाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक ही एप्लिकेशन में जोड़ता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GitLab के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GitLab Community Edition एक ऑल-इन-वन DevOps प्लेटफॉर्म है जो Git रिपॉज़िटरी होस्टिंग, CI/CD ऑटोमेशन, इश्यू ट्रैकिंग, कोड रिव्यू और कंटेनर रजिस्ट्री को एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में जोड़ता है। यह कई अलग-अलग टूल्स को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और टीमों को पूर्ण संगठनात्मक नियंत्रण के तहत एक पूर्ण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफसाइकिल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
GitLab को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण को हटाता है और सोर्स कोड, CI/CD सीक्रेट्स, और सिक्योरिटी स्कैन के परिणामों को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। ध्यान दें: प्रारंभिक स्टार्टअप में 3-10 मिनट लगते हैं क्योंकि सभी आंतरिक सेवाएं इनिशियलाइज़ होती हैं — इस अवधि के दौरान 502 त्रुटियां सामान्य हैं। छोटे टीम डिप्लॉयमेंट के लिए न्यूनतम 2 CPU कोर और 4 GB RAM की सिफारिश की जाती है।
GitLab की मुख्य विशेषताएं
बिल्ट-इन CI/CD पाइपलाइन
एकीकृत पाइपलाइन रनर जेनकिंस या बाहरी CI सेवाओं पर निर्भर किए बिना परीक्षण, डॉकर इमेज बिल्ड और डिप्लॉयमेंट को स्वचालित करते हैं।
कंटेनर रजिस्ट्री
डॉकर छवियों को सीधे अपने कोड के साथ एक बिल्ट-इन प्राइवेट कंटेनर रजिस्ट्री में स्टोर और मैनेज करें।
मर्ज़ रिक्वेस्ट वर्कफ़्लो
कोड रिव्यू इनलाइन कमेंट्स, अप्रूवल रूल्स और मर्ज रिक्वेस्ट टेम्पलेट्स के साथ हर बदलाव के लिए क्वालिटी गेट्स को बनाए रखता है।
सुरक्षा स्कैनिंग
अंतर्निहित SAST, डिपेंडेंसी स्कैनिंग, और सीक्रेट डिटेक्शन कोड के प्रोडक्शन तक पहुँचने से पहले कमजोरियों की पहचान करते हैं।
समस्या ट्रैकिंग और योजना
बोर्ड्स, माइलस्टोन्स, लेबल्स और रोडमैप्स टीमों को उसी प्लेटफॉर्म पर काम की योजना बनाने और उसे ट्रैक करने की सुविधा देते हैं जहाँ कोड रहता है।
आपको GitLab को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।