GitLab Community Edition एक ऑल-इन-वन DevOps प्लेटफॉर्म है जो Git रिपॉज़िटरी होस्टिंग, CI/CD ऑटोमेशन, इश्यू ट्रैकिंग, कोड रिव्यू और कंटेनर रजिस्ट्री को एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में जोड़ता है। यह कई अलग-अलग टूल्स को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और टीमों को पूर्ण संगठनात्मक नियंत्रण के तहत एक पूर्ण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफसाइकिल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

GitLab को सेल्फ-होस्ट करना प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण को हटाता है और सोर्स कोड, CI/CD सीक्रेट्स, और सिक्योरिटी स्कैन के परिणामों को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। ध्यान दें: प्रारंभिक स्टार्टअप में 3-10 मिनट लगते हैं क्योंकि सभी आंतरिक सेवाएं इनिशियलाइज़ होती हैं — इस अवधि के दौरान 502 त्रुटियां सामान्य हैं। छोटे टीम डिप्लॉयमेंट के लिए न्यूनतम 2 CPU कोर और 4 GB RAM की सिफारिश की जाती है।