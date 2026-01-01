OmniRoute एक सेल्फ-होस्टेड AI गेटवे है जो 230 से अधिक मॉडल प्रोवाइडर्स को एक सिंगल OpenAI-संगत एंडपॉइंट के पीछे एकीकृत करता है। Claude Code, Codex, Cursor, Cline, या Copilot को एक URL पर इंगित करें और OmniRoute प्रत्येक अनुरोध को सर्वोत्तम उपलब्ध मॉडल पर रूट करता है — जिसमें दर्जनों मुफ्त Claude, GPT, और Gemini टियर शामिल हैं — एक प्रोवाइडर के विफल होने या सीमा तक पहुँचने पर स्वचालित फ़ॉलबैक के साथ।

इसकी स्टैक्ड RTK और Caveman कम्प्रेशन अनुरोधों के आपके सर्वर से निकलने से पहले 15-95% टोकन को ट्रिम करती है, जिससे लागत और लेटेंसी कम होती है, जबकि MCP, A2A, और मल्टीमॉडल API उन्नत वर्कफ़्लो को चालू रखते हैं। अपने स्वयं के VPS पर OmniRoute चलाने का मतलब है कि आपकी API कीज़, रूटिंग नियम, और उपयोग डेटा एक होस्टेड प्रॉक्सी के बजाय आपके नियंत्रण में रहते हैं।