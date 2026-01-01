1-क्लिक में OmniRoute डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड AI गेटवे जो स्मार्ट फॉलबैक और टोकन कम्प्रेशन के साथ एक OpenAI-संगत एंडपॉइंट के माध्यम से किसी भी LLM को रूट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OmniRoute के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OmniRoute एक सेल्फ-होस्टेड AI गेटवे है जो 230 से अधिक मॉडल प्रोवाइडर्स को एक सिंगल OpenAI-संगत एंडपॉइंट के पीछे एकीकृत करता है। Claude Code, Codex, Cursor, Cline, या Copilot को एक URL पर इंगित करें और OmniRoute प्रत्येक अनुरोध को सर्वोत्तम उपलब्ध मॉडल पर रूट करता है — जिसमें दर्जनों मुफ्त Claude, GPT, और Gemini टियर शामिल हैं — एक प्रोवाइडर के विफल होने या सीमा तक पहुँचने पर स्वचालित फ़ॉलबैक के साथ।
इसकी स्टैक्ड RTK और Caveman कम्प्रेशन अनुरोधों के आपके सर्वर से निकलने से पहले 15-95% टोकन को ट्रिम करती है, जिससे लागत और लेटेंसी कम होती है, जबकि MCP, A2A, और मल्टीमॉडल API उन्नत वर्कफ़्लो को चालू रखते हैं। अपने स्वयं के VPS पर OmniRoute चलाने का मतलब है कि आपकी API कीज़, रूटिंग नियम, और उपयोग डेटा एक होस्टेड प्रॉक्सी के बजाय आपके नियंत्रण में रहते हैं।
OmniRoute की मुख्य विशेषताएं
एक एकीकृत एंडपॉइंट
एक सिंगल OpenAI-संगत API उपलब्ध कराएं और Claude Code, Codex, Cursor, Cline, या Copilot को बिना प्रति-टूल सेटअप के कनेक्ट करें।
231+ प्रदाता
231 से अधिक मॉडल प्रोवाइडर के बीच अनुरोधों को रूट करें, जिसमें 50+ मुफ्त क्लाउड, जीपीटी, और जेमिनी टियर शामिल हैं।
स्मार्ट ऑटो-फॉलबैक
किसी अन्य प्रदाता पर स्वचालित रूप से पुनः प्रयास करें जब कोई विफल हो जाए, दर-सीमा तक पहुँच जाए, या कोई त्रुटि लौटाए, जिससे आपके एजेंट चलते रहें।
टोकन संपीड़न
स्टैक्ड RTK और केवमैन कम्प्रेशन प्रति अनुरोध 15-95% टोकन कम करता है, जिससे लागत घटती है और प्रतिक्रियाएं तेज़ होती हैं।
MCP और मल्टीमोडल
इन-बिल्ट MCP, A2A, और मल्टीमॉडल APIs आपको OmniRoute को एजेंट टूलिंग और इमेज या ऑडियो वर्कफ़्लो में एकीकृत करने की सुविधा देते हैं।
आपको OmniRoute को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।