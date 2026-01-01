Bytebase एक ओपन-सोर्स डेटाबेस DevOps प्लेटफॉर्म है जो डेटाबेस चेंज मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अनुशासन लाता है। जहाँ अधिकांश टीमें एड-हॉक SQL स्क्रिप्ट्स या अनौपचारिक DBA अप्रूवल पर निर्भर करती हैं, Bytebase संरचित रिव्यू वर्कफ़्लो, मल्टी-एनवायरनमेंट रोलआउट पाइपलाइन और 200+ बिल्ट-इन SQL रिव्यू नियम प्रदान करता है जो यह दर्शाते हैं कि एप्लिकेशन कोड कैसे शिप किया जाता है।

यह 20 से अधिक डेटाबेस सिस्टम — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, और अन्य — को एक ही वेब इंटरफ़ेस से सपोर्ट करता है। सेल्फ-होस्टिंग डेटाबेस क्रेडेंशियल और चेंज हिस्ट्री को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिसमें कोई भी थर्ड-पार्टी सर्विस कभी भी आपके स्कीमा या डेटा तक नहीं पहुँचती है।