1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Bytebase डिप्लॉय करें।
विभिन्न वातावरणों में स्कीमा परिवर्तनों की सुरक्षित रूप से समीक्षा करने, अनुमोदित करने और डिप्लॉय करने के लिए ओपन-सोर्स डेटाबेस डेवऑप्स प्लेटफॉर्म।
Bytebase के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bytebase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bytebase एक ओपन-सोर्स डेटाबेस DevOps प्लेटफॉर्म है जो डेटाबेस चेंज मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अनुशासन लाता है। जहाँ अधिकांश टीमें एड-हॉक SQL स्क्रिप्ट्स या अनौपचारिक DBA अप्रूवल पर निर्भर करती हैं, Bytebase संरचित रिव्यू वर्कफ़्लो, मल्टी-एनवायरनमेंट रोलआउट पाइपलाइन और 200+ बिल्ट-इन SQL रिव्यू नियम प्रदान करता है जो यह दर्शाते हैं कि एप्लिकेशन कोड कैसे शिप किया जाता है।
यह 20 से अधिक डेटाबेस सिस्टम — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, और अन्य — को एक ही वेब इंटरफ़ेस से सपोर्ट करता है। सेल्फ-होस्टिंग डेटाबेस क्रेडेंशियल और चेंज हिस्ट्री को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है, जिसमें कोई भी थर्ड-पार्टी सर्विस कभी भी आपके स्कीमा या डेटा तक नहीं पहुँचती है।
Bytebase की मुख्य विशेषताएं
डेटाबेस परिवर्तन वर्कफ़्लो
हर स्कीमा माइग्रेशन को कॉन्फ़िगर करने योग्य समीक्षा और अनुमोदन चरणों से गुजारें, इससे पहले कि वह किसी भी डेटाबेस वातावरण तक पहुँचे।
बिल्ट-इन SQL समीक्षा
200 से अधिक नियम किसी बदलाव को मंज़ूरी मिलने से पहले ही एंटी-पैटर्न, गुम इंडेक्स और विनाशकारी ऑपरेशन को स्वचालित रूप से पकड़ लेते हैं।
GitOps इंटीग्रेशन
बाइटबेस को अपनी गिट रिपॉजिटरी से लिंक करें ताकि डेटाबेस माइग्रेशन एप्लिकेशन कोड के समान पुल-रिक्वेस्ट प्रक्रिया का पालन करें।
मल्टी-एनवायरनमेंट रोलआउट
देव, स्टेजिंग और प्रोडक्शन में क्रमबद्ध पाइपलाइन परिभाषित करें, जिसमें प्रत्येक चरण पर आवश्यक अनुमोदन गेट्स हों।
ऑडिट और अनुपालन
प्रत्येक माइग्रेशन और अनुमोदन को टाइमस्टैम्प और उपयोगकर्ता एट्रिब्यूशन के साथ एक छेड़छाड़-प्रूफ लॉग में दर्ज किया जाता है, जो SOC 2 और समान फ्रेमवर्क का समर्थन करता है।
आपको Bytebase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।