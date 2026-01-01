Screego एक ओपन-सोर्स स्क्रीन शेयरिंग सर्वर है जो टीमों को संवेदनशील स्क्रीन सामग्री को किसी तीसरे पक्ष के SaaS के माध्यम से रूट किए बिना दूर से सहयोग करने की सुविधा देता है। यह कम-विलंबता स्ट्रीमिंग के लिए WebRTC का उपयोग करता है और एक TURN रिले सर्वर बंडल करता है ताकि प्रतिबंधात्मक कॉर्पोरेट फ़ायरवॉल और सिमेट्रिक NAT के माध्यम से कनेक्शन सफल हों — जिससे अन्य टूल में स्क्रीन शेयरिंग विफल होने का सबसे सामान्य कारण समाप्त हो जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Screego को डिप्लॉय करने से आपको अपने पूर्ण नियंत्रण में एक स्थायी स्क्रीन शेयरिंग एंडपॉइंट मिलता है। कोई मीटिंग क्षमता सीमा नहीं, प्रति होस्ट कोई सदस्यता लागत नहीं, और साझा की जा रही सामग्री तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं। प्रतिभागी बिना किसी प्लगइन या डाउनलोड की आवश्यकता के किसी भी आधुनिक ब्राउज़र के माध्यम से जुड़ते हैं।