एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में SFTPGo डिप्लॉय करें।
पूर्ण-सुविधाओं वाला, इवेंट-ड्रिवन फ़ाइल ट्रांसफर सर्वर जो SFTP, FTP, WebDAV, और HTTP को बिल्ट-इन वेब एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफ़ेस के साथ सपोर्ट करता है।
SFTPGo के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SFTPGo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SFTPGo एक पूर्ण विशेषताओं वाला, ओपन-सोर्स फ़ाइल ट्रांसफर सर्वर है जो इवेंट-ड्रिवन आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह एक ही डिप्लॉयमेंट से कई प्रोटोकॉल — SFTP, FTPS, WebDAV, और HTTP/HTTPS — को सपोर्ट करता है, साथ ही लोकल फ़ाइल सिस्टम, Amazon S3, Google Cloud Storage, और Azure Blob Storage सहित कई स्टोरेज बैकएंड को भी सपोर्ट करता है। एक बिल्ट-इन वेबएडमिन इंटरफ़ेस एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़र्स, ग्रुप्स, कोटा और एक्सेस पॉलिसीज़ पर पूर्ण नियंत्रण देता है, जबकि एक वेबक्लाइंट इंटरफ़ेस एंड यूज़र्स को बिना किसी अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर के सीधे ब्राउज़र में अपनी फ़ाइलों को मैनेज करने देता है।
अपने खुद के VPS पर SFTPGo को सेल्फ-होस्ट करने से फ़ाइल ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नियंत्रण में रहता है। आप रिटेंशन पॉलिसीज़, एक्सेस रूल्स और स्टोरेज बैकएंड सेट करते हैं — बिना किसी प्रति-यूज़र शुल्क, बिना किसी यूसेज कैप, और बिना किसी डेटा के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर जाने के।
SFTPGo की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल समर्थन
SFTP, FTPS, WebDAV, और HTTP/HTTPS सभी एक ही सर्वर से प्रदान किए जाते हैं, ताकि किसी भी मानक प्रोटोकॉल से कनेक्ट होने वाले क्लाइंट्स को अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट के बिना सपोर्ट किया जा सके।
वेब प्रशासन
उपयोगकर्ताओं, समूहों, फ़ोल्डरों, कोटा और इवेंट नियमों को बिना किसी कमांड-लाइन एक्सेस के प्रबंधित करने के लिए पूर्ण ब्राउज़र-आधारित वेबएडमिन इंटरफ़ेस।
कई स्टोरेज बैकएंड
स्थानीय स्टोरेज, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, या रिमोट SFTP सर्वर से कनेक्ट करें और उन्हें उपयोगकर्ताओं को एक एकीकृत डायरेक्टरी ट्री के रूप में प्रस्तुत करें।
इवेंट-ड्रिवन ऑटोमेशन
नियम परिभाषित करें जो फ़ाइल इवेंट जैसे अपलोड, डाउनलोड या हटाना पर वेबहुक, ईमेल सूचनाएं या कस्टम स्क्रिप्ट को ट्रिगर करते हैं।
प्रति उपयोगकर्ता कोटा
प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रत्येक फ़ोल्डर के लिए स्वतंत्र स्टोरेज और बैंडविड्थ सीमाएँ लागू करें ताकि कोई एक खाता अत्यधिक संसाधनों का उपभोग न कर सके।
दो-कारक प्रमाणीकरण
TOTP-आधारित 2FA, एडमिन और एंड-यूज़र दोनों खातों के लिए अनधिकृत पहुँच से सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परत जोड़ता है।
आपको SFTPGo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।