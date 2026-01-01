SFTPGo एक पूर्ण विशेषताओं वाला, ओपन-सोर्स फ़ाइल ट्रांसफर सर्वर है जो इवेंट-ड्रिवन आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह एक ही डिप्लॉयमेंट से कई प्रोटोकॉल — SFTP, FTPS, WebDAV, और HTTP/HTTPS — को सपोर्ट करता है, साथ ही लोकल फ़ाइल सिस्टम, Amazon S3, Google Cloud Storage, और Azure Blob Storage सहित कई स्टोरेज बैकएंड को भी सपोर्ट करता है। एक बिल्ट-इन वेबएडमिन इंटरफ़ेस एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़र्स, ग्रुप्स, कोटा और एक्सेस पॉलिसीज़ पर पूर्ण नियंत्रण देता है, जबकि एक वेबक्लाइंट इंटरफ़ेस एंड यूज़र्स को बिना किसी अतिरिक्त सॉफ़्टवेयर के सीधे ब्राउज़र में अपनी फ़ाइलों को मैनेज करने देता है।

अपने खुद के VPS पर SFTPGo को सेल्फ-होस्ट करने से फ़ाइल ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नियंत्रण में रहता है। आप रिटेंशन पॉलिसीज़, एक्सेस रूल्स और स्टोरेज बैकएंड सेट करते हैं — बिना किसी प्रति-यूज़र शुल्क, बिना किसी यूसेज कैप, और बिना किसी डेटा के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर जाने के।