HortusFox पौधों के शौकीनों के लिए एक विशेष रूप से बनाया गया वेब एप्लिकेशन है, जो अपने घर के पौधों और बगीचों को संरचित तरीके से और गोपनीयता के साथ प्रबंधित करना चाहते हैं। यह आपको तस्वीरों, प्रजातियों के नामों और कस्टम एट्रिब्यूट के साथ पौधों को सूचीबद्ध करने, उन्हें स्थान के अनुसार व्यवस्थित करने, और पानी देने, फर्टिलाइज़िंग और दोबारा लगाने के लिए आवर्ती देखभाल रिमाइंडर सेट करने की सुविधा देता है। मौसम डेटा एकीकरण बाहरी बागवानों को पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ देखभाल शेड्यूल को संरेखित करने में मदद करता है, जबकि बिल्ट-इन प्लांट रिकॉग्निशन अज्ञात प्रजातियों की पहचान करने में सहायता करता है।

अपने VPS पर HortusFox को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि विकास रिकॉर्ड, देखभाल इतिहास और पौधों की तस्वीरें वर्षों तक आपके पूर्ण नियंत्रण में रहें — कोई भी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा आपके संग्रह डेटा तक पहुंच को बंद नहीं कर सकती या आपकी बागवानी की आदतों का मुद्रीकरण नहीं कर सकती।