1-क्लिक इंस्टॉलेशन में HortusFox डिप्लॉय करें।
सूचीबद्ध करने, देखभाल के रूटीन को शेड्यूल करने, और अपने बगीचे को निजी तौर पर व्यवस्थित करने के लिए सेल्फ-होस्टेड प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम।
HortusFox के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HortusFox के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
HortusFox पौधों के शौकीनों के लिए एक विशेष रूप से बनाया गया वेब एप्लिकेशन है, जो अपने घर के पौधों और बगीचों को संरचित तरीके से और गोपनीयता के साथ प्रबंधित करना चाहते हैं। यह आपको तस्वीरों, प्रजातियों के नामों और कस्टम एट्रिब्यूट के साथ पौधों को सूचीबद्ध करने, उन्हें स्थान के अनुसार व्यवस्थित करने, और पानी देने, फर्टिलाइज़िंग और दोबारा लगाने के लिए आवर्ती देखभाल रिमाइंडर सेट करने की सुविधा देता है। मौसम डेटा एकीकरण बाहरी बागवानों को पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ देखभाल शेड्यूल को संरेखित करने में मदद करता है, जबकि बिल्ट-इन प्लांट रिकॉग्निशन अज्ञात प्रजातियों की पहचान करने में सहायता करता है।
अपने VPS पर HortusFox को सेल्फ-होस्ट करना यह सुनिश्चित करता है कि विकास रिकॉर्ड, देखभाल इतिहास और पौधों की तस्वीरें वर्षों तक आपके पूर्ण नियंत्रण में रहें — कोई भी थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवा आपके संग्रह डेटा तक पहुंच को बंद नहीं कर सकती या आपकी बागवानी की आदतों का मुद्रीकरण नहीं कर सकती।
HortusFox की मुख्य विशेषताएं
देखभाल अनुस्मारक
पानी देने, खाद डालने और रिपॉटिंग के लिए आवर्ती कार्य निर्धारित करें ताकि व्यस्त देखभाल कार्यक्रम में कोई भी पौधा कभी न छूटे।
लोकेशन-आधारित संगठन
पौधों को विशिष्ट कमरों या बाहरी जगहों पर असाइन करें ताकि आप अपने संग्रह को तेज़ी से फ़िल्टर कर सकें और प्रत्येक क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सकें।
मौसम एकीकरण
स्थानीय मौसम डेटा को कनेक्ट करें ताकि बाहरी पौधों की देखभाल को वर्षा और तापमान की स्थितियों के अनुसार स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सके।
वनस्पति पहचान
ऐप में सीधे तस्वीरों से अज्ञात प्रजातियों की पहचान करें, और HortusFox छोड़े बिना पुष्टि किए गए प्रजाति डेटा को अपनी कैटलॉग में जोड़ें।
इन्वेंटरी प्रबंधन
बर्तनों, उर्वरकों, औजारों और आपूर्तियों को अपने पौधों के साथ ट्रैक करें ताकि बागवानी संसाधनों का हमेशा हिसाब रखा जा सके।
सहयोगी चैट
अंतर्निहित ग्रुप चैट घरों और टीमों को अलग मैसेजिंग ऐप्स के बिना पौधों की देखभाल की जिम्मेदारियों का समन्वय करने की सुविधा देता है।
आपको HortusFox को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।