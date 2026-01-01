iTop (IT Operations Portal) एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, वेब-आधारित आईटी सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ITIL सर्वोत्तम प्रथाओं के इर्द-गिर्द निर्मित है। यह एक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस को हेल्पडेस्क, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज और सर्विस मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ जोड़ता है — सभी एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में।

SaaS ITSM टूल के विपरीत जो प्रति एजेंट शुल्क लेते हैं, अपने स्वयं के VPS पर iTop को सेल्फ-होस्ट करना आपकी आईटी टीम को आपके डेटा, कस्टमाइज़ेशन और इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण देता है। आप iTop हब से ऐड-ऑन के माध्यम से iTop का विस्तार कर सकते हैं ताकि इसे अपनी विशिष्ट ऑपरेशनल वर्कफ़्लो के अनुरूप बना सकें।