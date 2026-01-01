एक क्लिक इंस्टॉलेशन में iTop डिप्लॉय करें।
IT सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट वर्कफ़्लो को प्रबंधित करने के लिए ओपन-सोर्स ITSM प्लेटफ़ॉर्म और CMDB।
iTop के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप iTop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
iTop (IT Operations Portal) एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स, वेब-आधारित आईटी सर्विस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ITIL सर्वोत्तम प्रथाओं के इर्द-गिर्द निर्मित है। यह एक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस को हेल्पडेस्क, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज और सर्विस मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ जोड़ता है — सभी एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में।
SaaS ITSM टूल के विपरीत जो प्रति एजेंट शुल्क लेते हैं, अपने स्वयं के VPS पर iTop को सेल्फ-होस्ट करना आपकी आईटी टीम को आपके डेटा, कस्टमाइज़ेशन और इंटीग्रेशन पर पूरा नियंत्रण देता है। आप iTop हब से ऐड-ऑन के माध्यम से iTop का विस्तार कर सकते हैं ताकि इसे अपनी विशिष्ट ऑपरेशनल वर्कफ़्लो के अनुरूप बना सकें।
iTop की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत CMDB
सभी IT एसेट्स और उनके संबंधों को ग्राफिकल इम्पैक्ट एनालिसिस के साथ पूरी तरह से कस्टमाइज़ेबल डेटाबेस में ट्रैक करें।
घटना और हेल्पडेस्क
एसएलए ट्रैकिंग, यूज़र नोटिफ़िकेशन और हर एक्शन के पूरे ऑडिट ट्रेल के साथ सपोर्ट टिकटों को हैंडल करें।
परिवर्तन प्रबंधन
परिवर्तनों की योजना बनाएं और उन्हें संरचित वर्कफ़्लो के साथ स्वीकृत करें जो आपके आईटी वातावरण को स्थिर और ट्रैक करने योग्य बनाए रखते हैं।
सेवा कैटलॉग
अपने पूरे IT संगठन में सेवा पेशकशों, अनुबंधों और SLA लक्ष्यों को परिभाषित करें और प्रबंधित करें।
ऐड-ऑन के माध्यम से विस्तारणीय
iTop हब से सामुदायिक और व्यावसायिक एक्सटेंशन के साथ iTop का विस्तार करें, कोर कोड को संशोधित किए बिना।
आपको iTop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।