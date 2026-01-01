1-क्लिक में Shlink डिप्लॉय करें।
ब्रांडेड शॉर्ट लिंक, क्लिक एनालिटिक्स, QR कोड और एक पूर्ण REST API के साथ सेल्फ-होस्टेड URL शॉर्टनर।
Shlink के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Shlink के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Shlink एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस है जो आपको अपने लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा स्वामित्व देती है। व्यावसायिक सेवाओं के विपरीत जो ब्रांडिंग, प्राइसिंग टियर्स या डेटा साझाकरण आवश्यकताएँ थोपती हैं, Shlink आपको बिना किसी तीसरे पक्ष पर निर्भरता के अपने डोमेन पर ब्रांडेड शॉर्ट लिंक बनाने की सुविधा देता है।
अपने VPS पर Shlink को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका क्लिक डेटा, एनालिटिक्स और लिंक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं। 4,600 से अधिक गिटहब स्टार्स के साथ, Shlink एक सिद्ध, सक्रिय रूप से बनाए रखा जाने वाला प्रोजेक्ट है जिस पर व्यवसायों, कंटेंट क्रिएटर्स और डेवलपर्स का भरोसा है जिन्हें वेंडर लॉक-इन के बिना विश्वसनीय यूआरएल शॉर्टनिंग की आवश्यकता है।
Shlink की मुख्य विशेषताएं
ब्रांडेड छोटे लिंक्स
अपने खुद के कस्टम डोमेन पर छोटे लिंक बनाएं, सभी साझा की गई सामग्री पर अपने ब्रांड को सुसंगत बनाए रखते हुए।
एनालिटिक्स पर क्लिक करें
हर छोटे लिंक के लिए भौगोलिक स्थान, डिवाइस प्रकार और रेफ़रर डेटा सहित विस्तृत क्लिक आँकड़ों को ट्रैक करें।
QR कोड निर्माण
किसी भी शॉर्ट लिंक के लिए QR कोड स्वचालित रूप से जनरेट करें, जो प्रिंट सामग्री, प्रेजेंटेशन और ऑफलाइन कैंपेन के लिए तैयार हैं।
REST API ऐक्सेस
एक पूर्ण REST API के माध्यम से प्रोग्रामेटिक रूप से लिंक बनाएं और प्रबंधित करें, जिससे आपके मौजूदा टूल और वर्कफ़्लो के साथ एकीकरण सक्षम हो सके।
लिंक समाप्ति और सुरक्षा
समाप्ति की तारीखें निर्धारित करें और संवेदनशील लिंक को पासवर्ड से सुरक्षित करें ताकि पहुँच को नियंत्रित किया जा सके और समय-सीमित साझाकरण लागू किया जा सके।
आपको Shlink को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।