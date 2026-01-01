Shlink एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस है जो आपको अपने लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा स्वामित्व देती है। व्यावसायिक सेवाओं के विपरीत जो ब्रांडिंग, प्राइसिंग टियर्स या डेटा साझाकरण आवश्यकताएँ थोपती हैं, Shlink आपको बिना किसी तीसरे पक्ष पर निर्भरता के अपने डोमेन पर ब्रांडेड शॉर्ट लिंक बनाने की सुविधा देता है।

अपने VPS पर Shlink को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका क्लिक डेटा, एनालिटिक्स और लिंक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहते हैं। 4,600 से अधिक गिटहब स्टार्स के साथ, Shlink एक सिद्ध, सक्रिय रूप से बनाए रखा जाने वाला प्रोजेक्ट है जिस पर व्यवसायों, कंटेंट क्रिएटर्स और डेवलपर्स का भरोसा है जिन्हें वेंडर लॉक-इन के बिना विश्वसनीय यूआरएल शॉर्टनिंग की आवश्यकता है।