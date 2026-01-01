Jellyseerr सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वर के लिए एक मीडिया अनुरोध और प्रबंधन फ्रंट-एंड है, जिसे उपयोगकर्ताओं को Sonarr या Radarr तक सीधी पहुँच के बिना सामग्री खोजने और अनुरोध करने का एक शानदार तरीका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपयोगकर्ता एक समृद्ध कैटलॉग ब्राउज़ करते हैं, अनुरोध सबमिट करते हैं, और सामग्री उपलब्ध होने पर सूचनाएं प्राप्त करते हैं — जबकि एडमिन एक स्वच्छ डैशबोर्ड के माध्यम से अनुरोधों को स्वीकार करते हैं और पूर्ति का प्रबंधन करते हैं।

अपने मीडिया सर्वर के साथ Jellyseerr को सेल्फ-होस्ट करने से सभी अनुरोध इतिहास, उपयोगकर्ता खाते और एकीकरण क्रेडेंशियल आपके अपने VPS पर सुरक्षित रहते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस से 24/7 सामग्री ब्राउज़ और अनुरोध कर सकते हैं, उनके मौजूदा Jellyfin, Emby, या Plex खातों से सिंगल साइन-ऑन के साथ, लॉग इन करते ही अनुभव सहज हो जाता है।