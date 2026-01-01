1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Jellyseerr डिप्लॉय करें।
Jellyfin, Emby और Plex के लिए मीडिया अनुरोध प्रबंधन टूल जो उपयोगकर्ताओं को फिल्में और टीवी शो खोजने और अनुरोध करने की सुविधा देता है।
Jellyseerr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Jellyseerr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Jellyseerr सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वर के लिए एक मीडिया अनुरोध और प्रबंधन फ्रंट-एंड है, जिसे उपयोगकर्ताओं को Sonarr या Radarr तक सीधी पहुँच के बिना सामग्री खोजने और अनुरोध करने का एक शानदार तरीका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपयोगकर्ता एक समृद्ध कैटलॉग ब्राउज़ करते हैं, अनुरोध सबमिट करते हैं, और सामग्री उपलब्ध होने पर सूचनाएं प्राप्त करते हैं — जबकि एडमिन एक स्वच्छ डैशबोर्ड के माध्यम से अनुरोधों को स्वीकार करते हैं और पूर्ति का प्रबंधन करते हैं।
अपने मीडिया सर्वर के साथ Jellyseerr को सेल्फ-होस्ट करने से सभी अनुरोध इतिहास, उपयोगकर्ता खाते और एकीकरण क्रेडेंशियल आपके अपने VPS पर सुरक्षित रहते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस से 24/7 सामग्री ब्राउज़ और अनुरोध कर सकते हैं, उनके मौजूदा Jellyfin, Emby, या Plex खातों से सिंगल साइन-ऑन के साथ, लॉग इन करते ही अनुभव सहज हो जाता है।
Jellyseerr की मुख्य विशेषताएं
Jellyfin SSO
उपयोगकर्ता अपने मौजूदा Jellyfin, Emby, या Plex क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करते हैं — आपके मौजूदा मीडिया सर्वर उपयोगकर्ताओं के लिए अलग से खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है।
Sonarr और Radarr इंटीग्रेशन
स्वीकृत अनुरोध सीधे Sonarr या Radarr को स्वचालित डाउनलोड और लाइब्रेरी में जोड़ने के लिए भेजे जाते हैं, बिना व्यवस्थापक के मैन्युअल कदमों के।
अनुरोध अनुमोदन वर्कफ़्लो
प्रशासक एक केंद्रीय डैशबोर्ड से लंबित अनुरोधों की समीक्षा करते हैं और पूर्ति शुरू होने से पहले उन्हें एक क्लिक से स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं।
ग्रैन्युलर परमिशन
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, प्रति-उपयोगकर्ता अनुरोध कोटा और सीमाओं के साथ, किसी भी एक उपयोगकर्ता को डाउनलोड कतारों पर अत्यधिक भार डालने से रोकता है।
मल्टी-चैनल नोटिफिकेशन
उपयोगकर्ताओं को Discord, Telegram, Slack, ईमेल, Pushover और वेबहुक के माध्यम से सूचित करें जब उनकी अनुरोधित सामग्री देखने के लिए उपलब्ध हो।
आपको Jellyseerr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।