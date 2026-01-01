ezBookKeeping एक हल्का ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनेंस एप्लिकेशन है जिसे तेज़, घर्षण-रहित दैनिक खर्च ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। SQLite स्टोरेज के साथ एक सिंगल कंटेनर के रूप में बनाया गया, यह न्यूनतम हार्डवेयर पर आराम से चलता है — एक Raspberry Pi से लेकर एक छोटे VPS तक — जिसमें किसी डेटाबेस सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है।

भारी डबल-एंट्री अकाउंटिंग टूल्स के विपरीत, ezBookKeeping इस बात पर केंद्रित है कि अधिकांश व्यक्तियों को वास्तव में क्या चाहिए: लेनदेन को तेज़ी से लॉग करने, श्रेणी के अनुसार खर्च को विज़ुअलाइज़ करने और व्यक्तिगत बजट पर नियंत्रण रखने के लिए एक साफ मोबाइल-फर्स्ट इंटरफ़ेस। सेल्फ-होस्टिंग आपके लेनदेन के इतिहास को पूरी तरह से निजी रखता है, जिसमें कोई भी थर्ड-पार्टी फाइनेंस ऐप आपके खर्च डेटा को कभी नहीं देख पाएगा।