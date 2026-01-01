एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ezBookKeeping डिप्लॉय करें।
मोबाइल-फर्स्ट UI, चार्ट और रसीद स्कैनिंग के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त ट्रैकर।
ezBookKeeping के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ezBookKeeping के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ezBookKeeping एक हल्का ओपन-सोर्स पर्सनल फाइनेंस एप्लिकेशन है जिसे तेज़, घर्षण-रहित दैनिक खर्च ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। SQLite स्टोरेज के साथ एक सिंगल कंटेनर के रूप में बनाया गया, यह न्यूनतम हार्डवेयर पर आराम से चलता है — एक Raspberry Pi से लेकर एक छोटे VPS तक — जिसमें किसी डेटाबेस सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है।
भारी डबल-एंट्री अकाउंटिंग टूल्स के विपरीत, ezBookKeeping इस बात पर केंद्रित है कि अधिकांश व्यक्तियों को वास्तव में क्या चाहिए: लेनदेन को तेज़ी से लॉग करने, श्रेणी के अनुसार खर्च को विज़ुअलाइज़ करने और व्यक्तिगत बजट पर नियंत्रण रखने के लिए एक साफ मोबाइल-फर्स्ट इंटरफ़ेस। सेल्फ-होस्टिंग आपके लेनदेन के इतिहास को पूरी तरह से निजी रखता है, जिसमें कोई भी थर्ड-पार्टी फाइनेंस ऐप आपके खर्च डेटा को कभी नहीं देख पाएगा।
ezBookKeeping की मुख्य विशेषताएं
पहले मोबाइल PWA
ezBookKeeping को किसी भी फ़ोन पर एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें, ताकि ऐप स्टोर से डाउनलोड किए बिना नेटिव जैसी खर्च लॉगिंग की जा सके।
रसीद OCR स्कैनिंग
कागजी रसीदों को स्कैन करके लेनदेन की राशि और व्यापारियों को स्वचालित रूप से निकालें, जिससे मैन्युअल डेटा एंट्री की आवश्यकता कम हो जाती है।
बहु-मुद्रा समर्थन
यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय खर्च के लिए स्वचालित विनिमय दर रूपांतरण के साथ कई मुद्राओं में खर्चों को ट्रैक करें।
चार्ट और आँकड़े
श्रेणी, खाते और समय अवधि के अनुसार खर्च के रुझानों को बिल्ट-इन चार्ट और सारांश आँकड़ों के साथ विज़ुअलाइज़ करें।
CSV & Alipay इंपोर्ट
CSV फ़ाइलों और प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म से लेनदेन इतिहास आयात करें, जिसमें Alipay और WeChat Pay शामिल हैं।
आपको ezBookKeeping को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।