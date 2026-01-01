DVinyl एक ओपन-सोर्स संग्रह प्रबंधक है जिसे भौतिक मीडिया के शौकीनों के लिए बनाया गया है जो अपने विनाइल, सीडी, कैसेट, किताबें, कॉमिक्स, ब्लू-रे, डीवीडी और वीडियो गेम के लिए एक एकल, अनुकूलन योग्य घर चाहते हैं। यह Discogs, Hardcover, TMDB और IGDB से समृद्ध मेटाडेटा और कवर आर्ट खींचता है, फिर संगीत रिलीज़ के लिए बाजार मूल्य का अनुमान लगाता है ताकि संग्राहक यह ट्रैक कर सकें कि उनकी अलमारियों की वास्तविक कीमत क्या है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर DVinyl को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पूरी संग्रह सूची, स्थान टैग और इच्छा सूची डेटा किसी थर्ड-पार्टी ऐप या स्प्रेडशीट में बंद होने के बजाय आपके नियंत्रण में रहता है। बंडल्ड मोंगोडीबी डेटाबेस यह सुनिश्चित करता है कि आपका कैटलॉग अपडेट के बाद भी बना रहे, और एक निजी प्रमाणीकरण प्रणाली आपको अकेले ब्राउज़ करने या दोस्तों के साथ केवल-पढ़ने वाला दृश्य साझा करने देती है।