1-क्लिक इंस्टॉलेशन में DVinyl डिप्लॉय करें।
एक स्व-होस्टेड संग्रह प्रबंधक जो विनाइल, सीडी, किताबें, फ़िल्में और वीडियो गेम को एक ही लाइब्रेरी में सूचीबद्ध करता है और उनका मूल्य निर्धारित करता है।
DVinyl के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DVinyl के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DVinyl एक ओपन-सोर्स संग्रह प्रबंधक है जिसे भौतिक मीडिया के शौकीनों के लिए बनाया गया है जो अपने विनाइल, सीडी, कैसेट, किताबें, कॉमिक्स, ब्लू-रे, डीवीडी और वीडियो गेम के लिए एक एकल, अनुकूलन योग्य घर चाहते हैं। यह Discogs, Hardcover, TMDB और IGDB से समृद्ध मेटाडेटा और कवर आर्ट खींचता है, फिर संगीत रिलीज़ के लिए बाजार मूल्य का अनुमान लगाता है ताकि संग्राहक यह ट्रैक कर सकें कि उनकी अलमारियों की वास्तविक कीमत क्या है।
अपने स्वयं के वीपीएस पर DVinyl को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पूरी संग्रह सूची, स्थान टैग और इच्छा सूची डेटा किसी थर्ड-पार्टी ऐप या स्प्रेडशीट में बंद होने के बजाय आपके नियंत्रण में रहता है। बंडल्ड मोंगोडीबी डेटाबेस यह सुनिश्चित करता है कि आपका कैटलॉग अपडेट के बाद भी बना रहे, और एक निजी प्रमाणीकरण प्रणाली आपको अकेले ब्राउज़ करने या दोस्तों के साथ केवल-पढ़ने वाला दृश्य साझा करने देती है।
DVinyl की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-फॉर्मेट लाइब्रेरी
अलग-अलग ऐप्स को संभालने के बजाय, विनाइल, सीडी, कैसेट, किताबें, कॉमिक्स, ब्लू-रे, डीवीडी और वीडियो गेम को एक एकीकृत संग्रह में एक साथ सूचीबद्ध करें।
Discogs बाजार मूल्यांकन
Discogs से वास्तविक समय के कम, औसत और उच्च बाज़ार अनुमान प्राप्त करें ताकि आप हमेशा जान सकें कि सेकेंडरी मार्केट में आपके संगीत संग्रह की कीमत क्या है।
एक-क्लिक Discogs आयात
एक क्लिक में एक पूरा मौजूदा Discogs कलेक्शन आयात करें या कलाकार, लेबल, या ट्रैक डेटा को दोबारा टाइप किए बिना रिलीज़ ID द्वारा नई आइटम जोड़ें।
कस्टमाइज़ेबल डैशबोर्ड
मॉड्यूलर सांख्यिकी विजेट्स, कॉन्फ़िगर करने योग्य नेविगेशन शॉर्टकट और प्रति-श्रेणी विज़ुअल थीम के साथ अपना होम व्यू बनाएँ जो आपके ब्राउज़ करने के तरीके से मेल खाते हैं।
भौतिक स्थान ट्रैकिंग
टैग करें कि आपकी अलमारियों पर, स्टोरेज में, या उधार पर हर आइटम कहाँ रहता है, ताकि आप पूरे कलेक्शन को खंगाले बिना कोई खास रिकॉर्ड या किताब ढूंढ सकें।
इच्छा सूची और साझा करना
भविष्य की खोजों को एक समर्पित विशलिस्ट में ट्रैक करें और निजी ब्राउज़िंग या केवल-पढ़ने के लिए साझाकरण हेतु बिल्ट-इन प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी कैटलॉग को प्रदर्शित करें।
आपको DVinyl को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।