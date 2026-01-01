1-क्लिक में Rocket.Chat डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स टीम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो रीयल-टाइम मैसेजिंग, वीडियो कॉल और पूर्ण डेटा स्वामित्व के साथ आता है।
Rocket.Chat के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Rocket.Chat के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Rocket.Chat एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स टीम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर 12 मिलियन से अधिक यूज़र्स भरोसा करते हैं और जिसे दुनिया भर के हजारों संगठनों में डिप्लॉय किया गया है, जिनमें NASA, US नेवी और डॉयचे टेलीकॉम शामिल हैं। यह चैनल, डायरेक्ट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग और एक व्यापक इंटीग्रेशन इकोसिस्टम प्रदान करता है — यह सब थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर किए बिना।
अपने खुद के VPS पर Rocket.Chat को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हब देता है जिसमें प्रति-यूज़र कोई शुल्क नहीं लगता और आपके डेटा पर पूरा नियंत्रण होता है। यह डिप्लॉयमेंट हाई डेटा इंटीग्रिटी के लिए रेप्लिका सेट के साथ MongoDB का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके मैसेज, फाइलें और कन्वर्सेशन हिस्ट्री टिकाऊ और सुलभ रहें। डिप्लॉयमेंट के समय कॉन्फ़िगर किए गए क्रेडेंशियल का उपयोग करके प्रारंभिक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से बनाया जाता है।
Rocket.Chat की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम मैसेजिंग
थ्रेड्स, रिएक्शन, मैसेज पिनिंग और पूरे इतिहास में पूर्ण-पाठ खोज के साथ स्थायी चैनलों में संगठित टीम वार्तालाप।
वीडियो और ऑडियो कॉल
अंतर्निहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, Jitsi, BigBlueButton, या नेटिव WebRTC के माध्यम से स्क्रीन शेयरिंग के साथ — किसी बाहरी मीटिंग टूल की आवश्यकता नहीं है।
ओमनीचैनल इनबॉक्स
LiveChat, ईमेल, WhatsApp, Telegram, और अन्य चैनलों से ग्राहक वार्तालापों को एक ही एकीकृत इनबॉक्स में प्रबंधित करें।
उद्यम सुरक्षा
LDAP, SAML SSO, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, और अनुपालन-प्रधान वातावरण के लिए ग्रेन्युलर रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल।
व्यापक इंटीग्रेशन्स
GitHub, Jira, GitLab और सैकड़ों अन्य टूल से वेबहुक्स, स्लैश कमांड और बिल्ट-इन ऐप मार्केटप्लेस के माध्यम से कनेक्ट करें।
आपको Rocket.Chat को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।