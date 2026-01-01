Rocket.Chat एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स टीम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर 12 मिलियन से अधिक यूज़र्स भरोसा करते हैं और जिसे दुनिया भर के हजारों संगठनों में डिप्लॉय किया गया है, जिनमें NASA, US नेवी और डॉयचे टेलीकॉम शामिल हैं। यह चैनल, डायरेक्ट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग और एक व्यापक इंटीग्रेशन इकोसिस्टम प्रदान करता है — यह सब थर्ड-पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर किए बिना।

अपने खुद के VPS पर Rocket.Chat को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हब देता है जिसमें प्रति-यूज़र कोई शुल्क नहीं लगता और आपके डेटा पर पूरा नियंत्रण होता है। यह डिप्लॉयमेंट हाई डेटा इंटीग्रिटी के लिए रेप्लिका सेट के साथ MongoDB का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके मैसेज, फाइलें और कन्वर्सेशन हिस्ट्री टिकाऊ और सुलभ रहें। डिप्लॉयमेंट के समय कॉन्फ़िगर किए गए क्रेडेंशियल का उपयोग करके प्रारंभिक एडमिन अकाउंट स्वचालित रूप से बनाया जाता है।