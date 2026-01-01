Dependency-Track को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स कंपोनेंट एनालिसिस प्लेटफॉर्म जो कमजोरियों, पुराने कंपोनेंट और लाइसेंस जोखिम के लिए सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मैटेरियल्स की लगातार निगरानी करती है।
Dependency-Track के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dependency-Track के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dependency-Track OWASP का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है जो सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीमों को सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन जोखिम में लगातार दृश्यता देता है। यह सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मैटेरियल्स (SBOM) दस्तावेज़ों को CycloneDX फॉर्मेट में ग्रहण करता है और नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, GitHub एडवाइजरी, OSS इंडेक्स और VulnDB सहित आधिकारिक भेद्यता स्रोतों के खिलाफ हर कंपोनेंट का विश्लेषण करता है — ताकि प्रभावित लाइब्रेरी को शिप करने वाले हर प्रोजेक्ट में एक भी CVE प्रकटीकरण तुरंत सामने आ जाए।
Dependency-Track को सेल्फ-होस्ट करने से आपके प्रोप्राइटरी एप्लिकेशन के बारे में SBOMs और भेद्यता निष्कर्ष पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, जो उन संगठनों के लिए मायने रखता है जो नियामक या संविदात्मक बाधाओं के अधीन हैं कि सप्लाई-चेन टेलीमेट्री कहाँ रह सकती है। PostgreSQL-समर्थित डिप्लॉयमेंट हर रिलीज़ में कंपोनेंट इन्वेंट्री और नीतिगत निर्णयों का एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखता है।
Dependency-Track की मुख्य विशेषताएं
SBOM ग्रहण
CycloneDX बिल ऑफ मैटेरियल्स को सीधे CI/CD पाइपलाइन, बिल्ड टूल्स और SCA स्कैनर से स्वीकार करता है — एप्लिकेशन होस्ट्स पर किसी एजेंट इंस्टॉल की आवश्यकता नहीं है।
बहु-स्रोत भेद्यता खुफिया जानकारी
प्रत्येक घटक का NVD, GitHub Advisories, OSS Index, और VulnDB से मिलान करता है ताकि नए उजागर हुए CVEs तुरंत सभी प्रभावित प्रोजेक्ट्स में दिखाई दें।
नीति इंजन
भेद्यता की गंभीरता, लाइसेंस परिवार और घटक की आयु पर नीतियों को परिभाषित और लागू करें, और जब परियोजनाएं संगठनात्मक मानकों का उल्लंघन करती हैं तो CI बिल्ड को विफल करें।
लाइसेंस अनुपालन
डिपेंडेंसी ग्राफ़ में हर लाइसेंस की पहचान करता है और असंगत या प्रतिबंधित लाइसेंसों को रिलीज़ में भेजने से पहले फ़्लैग करता है।
EPSS और एक्सप्लॉइट संदर्भ
एक्सप्लॉइट प्रेडिक्शन स्कोरिंग सिस्टम और ज्ञात-शोषण किए गए संकेतकों का उपयोग करके निष्कर्षों को प्राथमिकता देता है, उपचारात्मक प्रयासों को उन कमजोरियों पर केंद्रित करता है जिन पर हमला होने की सबसे अधिक संभावना है।
REST API और webhooks
पूर्ण REST API और स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जीरा और वेबहुक्स को आउटबाउंड सूचनाएं आपको मौजूदा टिकटिंग और अलर्टिंग वर्कफ़्लो में निष्कर्षों को जोड़ने की सुविधा देती हैं।
आपको Dependency-Track को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।