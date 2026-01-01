Dependency-Track OWASP का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है जो सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीमों को सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन जोखिम में लगातार दृश्यता देता है। यह सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मैटेरियल्स (SBOM) दस्तावेज़ों को CycloneDX फॉर्मेट में ग्रहण करता है और नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, GitHub एडवाइजरी, OSS इंडेक्स और VulnDB सहित आधिकारिक भेद्यता स्रोतों के खिलाफ हर कंपोनेंट का विश्लेषण करता है — ताकि प्रभावित लाइब्रेरी को शिप करने वाले हर प्रोजेक्ट में एक भी CVE प्रकटीकरण तुरंत सामने आ जाए।

Dependency-Track को सेल्फ-होस्ट करने से आपके प्रोप्राइटरी एप्लिकेशन के बारे में SBOMs और भेद्यता निष्कर्ष पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, जो उन संगठनों के लिए मायने रखता है जो नियामक या संविदात्मक बाधाओं के अधीन हैं कि सप्लाई-चेन टेलीमेट्री कहाँ रह सकती है। PostgreSQL-समर्थित डिप्लॉयमेंट हर रिलीज़ में कंपोनेंट इन्वेंट्री और नीतिगत निर्णयों का एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखता है।