एचएफएस (HTTP फाइल सर्वर) एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड फाइल शेयरिंग सर्वर है जो आपके वीपीएस (VPS) को किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले पूरी तरह कार्यात्मक फाइल शेयरिंग हब में बदल देता है। यह फाइलें ब्राउज़ करने, डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए एक स्वच्छ, रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसके लिए किसी क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है।

बिल्ट-इन यूजर अकाउंट्स, प्रति-फोल्डर एक्सेस कंट्रोल, बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग और एक वर्चुअल फाइल सिस्टम के साथ, एचएफएस (HFS) आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण देता है कि कौन सी फाइलें कौन एक्सेस कर सकता है। अपने खुद के वीपीएस (VPS) पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है बिना किसी मासिक प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के असीमित स्टोरेज और बैंडविड्थ।