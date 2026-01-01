1-क्लिक में HFS डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड HTTP फाइल सर्वर जो आपको एक आधुनिक वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से सीधे अपनी डिस्क से फाइलें साझा करने देता है।
HFS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप HFS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
एचएफएस (HTTP फाइल सर्वर) एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड फाइल शेयरिंग सर्वर है जो आपके वीपीएस (VPS) को किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले पूरी तरह कार्यात्मक फाइल शेयरिंग हब में बदल देता है। यह फाइलें ब्राउज़ करने, डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए एक स्वच्छ, रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसके लिए किसी क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
बिल्ट-इन यूजर अकाउंट्स, प्रति-फोल्डर एक्सेस कंट्रोल, बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग और एक वर्चुअल फाइल सिस्टम के साथ, एचएफएस (HFS) आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण देता है कि कौन सी फाइलें कौन एक्सेस कर सकता है। अपने खुद के वीपीएस (VPS) पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है बिना किसी मासिक प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क के असीमित स्टोरेज और बैंडविड्थ।
HFS की मुख्य विशेषताएं
आभासी फाइल सिस्टम
साझा की गई सामग्री को एक वर्चुअल फ़ोल्डर संरचना में व्यवस्थित करें जो आपके वास्तविक डिस्क लेआउट से स्वतंत्र हो, जिससे आपको इस बात पर पूर्ण नियंत्रण मिल सके कि उपयोगकर्ता क्या देखते हैं।
उपयोगकर्ता खाते और अनुमतियाँ
ऐसे खाते बनाएँ जिनमें प्रति-फ़ोल्डर पढ़ने, लिखने और हटाने की अनुमतियाँ हों, ताकि विभिन्न उपयोगकर्ता केवल उन्हीं फ़ाइलों तक पहुँच सकें जिन्हें देखने के लिए वे अधिकृत हैं।
फिर से शुरू करने योग्य अपलोड और डाउनलोड
फिर से शुरू किए जा सकने वाले ट्रांसफर का समर्थन करता है ताकि बड़े फ़ाइल ऑपरेशन नेटवर्क रुकावटों के बावजूद भी शुरुआत से फिर से शुरू किए बिना जारी रह सकें।
बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग
अपलोड और डाउनलोड स्पीड लिमिट प्रति उपयोगकर्ता या विश्व स्तर पर सेट करें ताकि भारी फ़ाइल ट्रांसफर के दौरान भी आपका सर्वर प्रतिक्रियाशील बना रहे।
लगाना सिस्टम
HFS को कम्युनिटी प्लगइन्स के साथ विस्तारित करें, जिनमें थंबनेल, LDAP ऑथेंटिकेशन, एंटी-ब्रूट-फोर्स प्रोटेक्शन, थीम, और बहुत कुछ शामिल हैं।
आपको HFS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।