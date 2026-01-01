Euro-Office DocumentServer एक ओपन-सोर्स ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, और PDF फॉर्मेट्स की ब्राउज़र-आधारित सहयोगात्मक एडिटिंग को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर आता है। AGPL द्वारा लाइसेंस प्राप्त ONLYOFFICE DocumentServer कोड बेस पर निर्मित और यूरोपियन डिजिटल संप्रभुता के लिए रीब्रांड किया गया, यह Nextcloud और ownCloud जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ड्रॉप-इन सहयोगात्मक एडिटिंग बैकएंड के रूप में कार्य करता है।

Euro-Office DocumentServer को सेल्फ-होस्ट करने से हर डॉक्यूमेंट, एडिट सेशन और एकीकरण कॉल आपके VPS के अंदर रहता है – कोई भी थर्ड-पार्टी क्लाउड कॉन्टेंट को ऐक्सेस नहीं कर सकता है। JWT टोकन प्रमाणीकरण डिफॉल्ट रूप से API को सुरक्षित करता है, और बंडल किया गया डिप्लॉयमेंट PostgreSQL, RabbitMQ और Redis को एक प्रोडक्शन-रेडी एडिटिंग सर्वर के लिए पहले से कॉन्फिगर करके डिलीवर करता है।