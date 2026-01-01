एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Euro-Office DocumentServer डिप्लॉय करें।
डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स और प्रज़ेंटेशंस की ब्राउज़र-आधारित सहयोगात्मक एडिटिंग के लिए यूरोपीय-संप्रभु सेल्फ-होस्टेड ऑफिस सुइट।
Euro-Office DocumentServer के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Euro-Office DocumentServer के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Euro-Office DocumentServer एक ओपन-सोर्स ऑनलाइन ऑफिस सुइट है जो DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, और PDF फॉर्मेट्स की ब्राउज़र-आधारित सहयोगात्मक एडिटिंग को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर आता है। AGPL द्वारा लाइसेंस प्राप्त ONLYOFFICE DocumentServer कोड बेस पर निर्मित और यूरोपियन डिजिटल संप्रभुता के लिए रीब्रांड किया गया, यह Nextcloud और ownCloud जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ड्रॉप-इन सहयोगात्मक एडिटिंग बैकएंड के रूप में कार्य करता है।
Euro-Office DocumentServer को सेल्फ-होस्ट करने से हर डॉक्यूमेंट, एडिट सेशन और एकीकरण कॉल आपके VPS के अंदर रहता है – कोई भी थर्ड-पार्टी क्लाउड कॉन्टेंट को ऐक्सेस नहीं कर सकता है। JWT टोकन प्रमाणीकरण डिफॉल्ट रूप से API को सुरक्षित करता है, और बंडल किया गया डिप्लॉयमेंट PostgreSQL, RabbitMQ और Redis को एक प्रोडक्शन-रेडी एडिटिंग सर्वर के लिए पहले से कॉन्फिगर करके डिलीवर करता है।
Euro-Office DocumentServer की मुख्य विशेषताएं
संप्रभु डिज़ाइन
यूरोपियन नेतृत्व वाला AGPL फोर्क जो डिजिटल संप्रभुता पर केंद्रित है – हर डॉक्यूमेंट, लॉग और डेटाबेस रो आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है।
एक-साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता द्वारा एडिटिंग
कई उपयोगकर्ता लाइव कर्सर, कमेंट्स और ट्रैक किए गए परिवर्तनों के साथ एक ही डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या प्रेज़ेंटेशन को एक साथ एडिट करते हैं।
MS Office कम्पैटिबिलिटी
DOCX, XLSX, और PPTX को एकदम वास्तविक लेआउट के साथ खोलता और सेव करता है, और ODT, ODS और ODP के लिए नेटिव सपोर्ट भी प्रदान करता है।
JWT API सुरक्षा
JSON वेब टोकन सत्यापन हर API कॉल की सुरक्षा करता है, ताकि केवल अधिकृत एकीकरण और क्लाइंट ही एडिटिंग सर्वर से कनेक्ट कर पाएं।
Nextcloud एकीकरण
Nextcloud, ownCloud और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्रॉप-इन सहयोगात्मक एडिटिंग बैकएंड जो पहले से ही ONLYOFFICE कनेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं।
PDF और फॉर्म एडिटिंग
सीधे अपने ब्राउज़र में PDF एडिट करें और भरने-योग्य PDF फॉर्म बनाएं, बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स के।
आपको Euro-Office DocumentServer को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।