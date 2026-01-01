Hiccup एक हल्का, ओपन-सोर्स स्टैटिक स्टार्ट पेज है जिसे आपके सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लिंक को सामने और केंद्र में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Nginx द्वारा सर्व किए गए एक React एप्लिकेशन के रूप में निर्मित, इसे किसी डेटाबेस या बैकएंड की आवश्यकता नहीं होती है — बस एक JSON कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जिसे आप सीधे एडिट कर सकते हैं या इन-बिल्ट कॉन्फ़िग एडिटर के माध्यम से प्रबंधित कर सकते हैं। फीचर्ड कार्ड्स, व्यवस्थित श्रेणियां और एक शक्तिशाली मल्टी-प्रोवाइडर सर्च बार इसे एक ही टैब से किसी भी बुकमार्क पर तुरंत जाने में बेहद तेज़ बनाते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Hiccup को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके बुकमार्क निजी रहते हैं, स्टैटिक फ़ाइलों से तुरंत लोड होते हैं, और किसी भी डिवाइस से एक्सेसिबल रहते हैं। PWA सपोर्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट, ड्रैग-एंड-ड्रॉप लिंक मैनेजमेंट और साझा स्क्रीन के लिए केवल-पढ़ने के मोड के साथ, Hiccup एक व्यक्तिगत ब्राउज़र स्टार्ट पेज या साझा सेवाओं के लिए एक घरेलू डैशबोर्ड के रूप में समान रूप से अच्छी तरह से फिट बैठता है।