1-क्लिक इंस्टॉलेशन में हिकअप डिप्लॉय करें।
आपके सबसे महत्वपूर्ण लिंक और बुकमार्क को एक ही जगह पर व्यवस्थित करने के लिए एक तेज़, स्टैटिक स्टार्ट पेज।
Hiccup के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hiccup के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hiccup एक हल्का, ओपन-सोर्स स्टैटिक स्टार्ट पेज है जिसे आपके सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लिंक को सामने और केंद्र में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Nginx द्वारा सर्व किए गए एक React एप्लिकेशन के रूप में निर्मित, इसे किसी डेटाबेस या बैकएंड की आवश्यकता नहीं होती है — बस एक JSON कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जिसे आप सीधे एडिट कर सकते हैं या इन-बिल्ट कॉन्फ़िग एडिटर के माध्यम से प्रबंधित कर सकते हैं। फीचर्ड कार्ड्स, व्यवस्थित श्रेणियां और एक शक्तिशाली मल्टी-प्रोवाइडर सर्च बार इसे एक ही टैब से किसी भी बुकमार्क पर तुरंत जाने में बेहद तेज़ बनाते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Hiccup को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके बुकमार्क निजी रहते हैं, स्टैटिक फ़ाइलों से तुरंत लोड होते हैं, और किसी भी डिवाइस से एक्सेसिबल रहते हैं। PWA सपोर्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट, ड्रैग-एंड-ड्रॉप लिंक मैनेजमेंट और साझा स्क्रीन के लिए केवल-पढ़ने के मोड के साथ, Hiccup एक व्यक्तिगत ब्राउज़र स्टार्ट पेज या साझा सेवाओं के लिए एक घरेलू डैशबोर्ड के रूप में समान रूप से अच्छी तरह से फिट बैठता है।
Hiccup की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रदाता सर्च
Google, DuckDuckGo, Amazon और कस्टम प्रोवाइडर्स पर एक साथ खोजें, या नाम या टैग द्वारा सीधे सहेजे गए लिंक पर जाएं।
JSON कॉन्फ़िग एडिटर
अपने पूरे डैशबोर्ड को बिल्ट-इन कॉन्फ़िग एडिटर के माध्यम से मैनेज करें — यूआरएल या लोकल फ़ाइल से लोड करें, कई कॉन्फ़िग्स का प्रीव्यू करें, और कभी भी बैकअप डाउनलोड करें।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप लिंक
किसी अन्य ब्राउज़र विंडो से यूआरएल या इमेज को सीधे किसी भी कार्ड पर खींचकर लिंक और कार्ड बैकग्राउंड जोड़ें या अपडेट करें।
कीबोर्ड नेविगेशन
पूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकट सपोर्ट आपको माउस को छुए बिना लिंक खोलने, एडिट मोड टॉगल करने और डैशबोर्ड पर नेविगेट करने की सुविधा देता है।
PWA और मोबाइल तैयार
Hiccup को किसी भी डिवाइस पर एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि डेस्कटॉप या मोबाइल से आपके सभी बुकमार्क तक तेज़, होम-स्क्रीन एक्सेस मिल सके।
आपको Hiccup को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।