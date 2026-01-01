Kotaemon एक स्वच्छ, अनुकूलन योग्य RAG-आधारित दस्तावेज़ प्रश्न-उत्तर उपकरण है जो आपकी पसंद के LLM से जुड़ता है — OpenAI और Azure से लेकर एक सेल्फ-होस्टेड Ollama इंस्टेंस तक। PDFs, Word दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और इमेज अपलोड करें, फिर प्रश्न पूछें और स्रोत सामग्री से सटीक उद्धरणों द्वारा समर्थित उत्तर प्राप्त करें।

क्लाउड-आधारित दस्तावेज़ AI सेवाओं के विपरीत, Kotaemon को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी फ़ाइलें आपके अपने VPS पर निजी रहती हैं। इस टेम्पलेट में पूर्ण इमेज वेरिएंट Tesseract OCR, LibreOffice फॉर्मेट पार्सिंग और मल्टी-मोडल दस्तावेज़ हैंडलिंग जोड़ता है, जिससे यह स्कैन किए गए PDFs, Office फ़ाइलों और इमेज-हैवी दस्तावेज़ों के लिए उपयुक्त हो जाता है।