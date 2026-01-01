एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kotaemon डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स दस्तावेज़ प्रश्न-उत्तर चैटबॉट, जो किसी भी एलएलएम प्रदाता का उपयोग करके आपकी फ़ाइलों के साथ चैट करने की सुविधा देता है।
Kotaemon के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kotaemon के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kotaemon एक स्वच्छ, अनुकूलन योग्य RAG-आधारित दस्तावेज़ प्रश्न-उत्तर उपकरण है जो आपकी पसंद के LLM से जुड़ता है — OpenAI और Azure से लेकर एक सेल्फ-होस्टेड Ollama इंस्टेंस तक। PDFs, Word दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और इमेज अपलोड करें, फिर प्रश्न पूछें और स्रोत सामग्री से सटीक उद्धरणों द्वारा समर्थित उत्तर प्राप्त करें।
क्लाउड-आधारित दस्तावेज़ AI सेवाओं के विपरीत, Kotaemon को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी फ़ाइलें आपके अपने VPS पर निजी रहती हैं। इस टेम्पलेट में पूर्ण इमेज वेरिएंट Tesseract OCR, LibreOffice फॉर्मेट पार्सिंग और मल्टी-मोडल दस्तावेज़ हैंडलिंग जोड़ता है, जिससे यह स्कैन किए गए PDFs, Office फ़ाइलों और इमेज-हैवी दस्तावेज़ों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
Kotaemon की मुख्य विशेषताएं
बहु-LLM समर्थन
ओपेन एआई, एज़्योर ओपेन एआई, कोहेयर, मिस्ट्रल, या किसी ओलामा-होस्टेड स्थानीय मॉडल से कनेक्ट करें, अपने दस्तावेज़ों या चैट हिस्ट्री को माइग्रेट किए बिना।
संदर्भ-समर्थित जवाब
प्रत्येक उत्तर आपके स्रोत दस्तावेज़ों में सटीक अंशों से लिंक होता है ताकि आप दावों को सत्यापित कर सकें और जानकारी को सीधे ट्रैक कर सकें।
OCR और ऑफिस पार्सिंग
Tesseract OCR, LibreOffice, और ffmpeg को स्कैन किए गए PDF, Word और PowerPoint फ़ाइलों, और इमेज-आधारित दस्तावेज़ों को मूल रूप से संभालने के लिए बंडल किया गया है।
GraphRAG पुनर्प्राप्ति
वैकल्पिक GraphRAG और LightRAG बैकएंड बड़े या सघन रूप से क्रॉस-रेफरेंस किए गए दस्तावेज़ सेट के लिए पुनर्प्राप्ति सटीकता को बेहतर बनाते हैं।
मल्टी-यूज़र पहुँच
अंतर्निहित उपयोगकर्ता प्रबंधन टीम के सदस्यों को एक ही साझा परिनियोजन के तहत अपने निजी दस्तावेज़ संग्रह बनाए रखने की सुविधा देता है।
आपको Kotaemon को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।