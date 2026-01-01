मैटरमोस्ट एक सेल्फ-होस्टेड टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो Slack जैसी मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, वॉयस कॉल और वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्रदान करता है — आपके डेटा का नियंत्रण छोड़े बिना। तकनीकी और सुरक्षा-जागरूक टीमों के लिए बनाया गया, यह थ्रेडेड चैनल, 800+ एकीकरण, SSO, LDAP और कंप्लायंस आर्काइविंग को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है।

अपने स्वयं के VPS पर मैटरमोस्ट को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क समाप्त हो जाता है, सभी मैसेज और फाइलें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती हैं, और यह उन डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं को पूरा करता है जो सरकारी, वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा के वातावरण में आम हैं जहां क्लाउड-ओनली टूल स्वीकार्य नहीं हैं।