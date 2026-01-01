एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Mattermost डिप्लॉय करें।
पूर्ण डेटा स्वामित्व और एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा नियंत्रण के साथ ओपन-सोर्स टीम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mattermost के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मैटरमोस्ट एक सेल्फ-होस्टेड टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो Slack जैसी मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, वॉयस कॉल और वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्रदान करता है — आपके डेटा का नियंत्रण छोड़े बिना। तकनीकी और सुरक्षा-जागरूक टीमों के लिए बनाया गया, यह थ्रेडेड चैनल, 800+ एकीकरण, SSO, LDAP और कंप्लायंस आर्काइविंग को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है।
अपने स्वयं के VPS पर मैटरमोस्ट को सेल्फ-होस्ट करने से प्रति-उपयोगकर्ता सदस्यता शुल्क समाप्त हो जाता है, सभी मैसेज और फाइलें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती हैं, और यह उन डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं को पूरा करता है जो सरकारी, वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा के वातावरण में आम हैं जहां क्लाउड-ओनली टूल स्वीकार्य नहीं हैं।
Mattermost की मुख्य विशेषताएं
थ्रेडेड मैसेजिंग
स्थायी चैनलों में व्यवस्थित टीम वार्तालाप, जिसमें असीमित संदेश इतिहास में फुल-टेक्स्ट सर्च की सुविधा है।
समृद्ध एकीकरण
वेबहुक, स्लैश कमांड और एक प्लगइन मार्केटप्लेस के साथ GitHub, Jira, Zoom और Jenkins सहित 800+ टूल से कनेक्ट करें।
वॉयस और वीडियो
स्क्रीन शेयरिंग के साथ बिल्ट-इन ऑडियो और वीडियो कॉल बाहरी टूल्स पर स्विच किए बिना सहयोग को एक ही जगह पर रखते हैं।
उद्यम सुरक्षा
SSO, LDAP, भूमिका-आधारित अनुमतियाँ, और अनुपालन निर्यात सख्त सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
पूरा डेटा स्वामित्व
सभी मैसेज और फ़ाइलें आपके VPS पर रहती हैं — कोई वेंडर एक्सेस नहीं, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, और कोई प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन नहीं।
आपको Mattermost को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।