1-क्लिक में Plex डिप्लॉय करें।
किसी भी डिवाइस पर फिल्में, TV कार्यक्रम, संगीत और फोटोज़ स्ट्रीम करने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्व-होस्टेड मीडिया सर्वर।
Plex के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Plex के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Plex आपके व्यक्तिगत मीडिया संग्रह को Netflix या Spotify को टक्कर देने वाली एक बेहतरीन स्ट्रीमिंग सेवा में बदल देता है। यह स्वचालित रूप से आपकी फिल्मों, टीवी शो और संगीत के लिए पोस्टर आर्ट, विवरण, कास्ट विवरण और रेटिंग प्राप्त करता है — रॉ फाइलों को एक खूबसूरती से व्यवस्थित लाइब्रेरी में बदल देता है जिसे किसी भी डिवाइस या स्थान से एक्सेस किया जा सकता है।
अपने VPS पर Plex को सेल्फ-होस्ट करने से आपको होम इंटरनेट अपटाइम पर निर्भर किए बिना 24/7 उपलब्धता मिलती है, कई एक साथ स्ट्रीम की सुचारू ट्रांसकोडिंग के लिए समर्पित CPU, और एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलोड बैंडविड्थ मिलती है ताकि रिमोट एक्सेस कभी बफर न हो — 4K कंटेंट पर भी।
Plex की मुख्य विशेषताएं
सार्वभौमिक डिवाइस सहायता
iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, स्मार्ट टीवी, गेम कंसोल और वेब ब्राउज़र के लिए नेटिव ऐप्स यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी लाइब्रेरी आपके स्वामित्व वाली हर स्क्रीन से पहुँच योग्य हो।
स्वचालित मेटाडेटा
Plex TMDb, TVDb, और MusicBrainz से पोस्टर कला, रेटिंग्स, कास्ट जानकारी और विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त करता है, जिससे रॉ फाइलें एक पेशेवर रूप से सूचीबद्ध संग्रह में बदल जाती हैं।
हार्डवेयर ट्रांसकोडिंग
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC और AMD AMF एक्सेलेरेशन वीडियो को वास्तविक समय में परिवर्तित करते हैं ताकि कोई भी डिवाइस बिना बफरिंग या गुणवत्ता के नुकसान के किसी भी फॉर्मेट को चला सके।
लाइव टीवी और DVR
Plex को एक संगत ट्यूनर के साथ पेयर करके ओवर-द-एयर प्रसारण रिकॉर्ड करें, जिससे एक व्यक्तिगत डीवीआर बनता है जो केबल की जगह मुफ्त स्थानीय चैनलों और समय-स्थानांतरित देखने की सुविधा प्रदान करता है।
प्रबंधित उपयोगकर्ता खाते
हर परिवार के सदस्य के लिए अलग-अलग प्रोफाइल बनाएँ, जिनमें व्यक्तिगत देखने का इतिहास, पैरेंटल कंट्रोल और सामग्री रेटिंग फिल्टर हों — और इन सभी को एक एडमिन पैनल से प्रबंधित किया जा सकता है।
आपको Plex को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।