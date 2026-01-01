Plex आपके व्यक्तिगत मीडिया संग्रह को Netflix या Spotify को टक्कर देने वाली एक बेहतरीन स्ट्रीमिंग सेवा में बदल देता है। यह स्वचालित रूप से आपकी फिल्मों, टीवी शो और संगीत के लिए पोस्टर आर्ट, विवरण, कास्ट विवरण और रेटिंग प्राप्त करता है — रॉ फाइलों को एक खूबसूरती से व्यवस्थित लाइब्रेरी में बदल देता है जिसे किसी भी डिवाइस या स्थान से एक्सेस किया जा सकता है।

अपने VPS पर Plex को सेल्फ-होस्ट करने से आपको होम इंटरनेट अपटाइम पर निर्भर किए बिना 24/7 उपलब्धता मिलती है, कई एक साथ स्ट्रीम की सुचारू ट्रांसकोडिंग के लिए समर्पित CPU, और एंटरप्राइज़-ग्रेड अपलोड बैंडविड्थ मिलती है ताकि रिमोट एक्सेस कभी बफर न हो — 4K कंटेंट पर भी।