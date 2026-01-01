LightRAG एक लाइटवेट रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन फ्रेमवर्क है जिसे कानून, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे डोमेन में जटिल दस्तावेज़ों का विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नॉलेज ग्राफ़ और वेक्टर एम्बेडिंग को एक साथ एक ही डुअल-लेवल आर्किटेक्चर में प्रबंधित करके वेक्टर-आधारित RAG और ग्राफ़-आधारित RAG के बीच के अंतर को पाटता है, जिससे कम्युनिटी-रिपोर्ट-आधारित GraphRAG इम्प्लीमेंटेशन की तुलना में इंडेक्सिंग और क्वेरी टाइम दोनों पर आवश्यक LLM कॉल्स नाटकीय रूप से कम हो जाती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर LightRAG को सेल्फ-होस्ट करना आपके दस्तावेज़ों, एम्बेडिंग और नॉलेज ग्राफ़ को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट से कनेक्ट करें, और ग्लोबल इंडेक्स को फिर से बनाए बिना नॉलेज बेस को धीरे-धीरे अपडेट करें — ताकि डायनामिक डेटा अत्यधिक रीप्रोसेसिंग लागत के बिना ताज़ा रहे।