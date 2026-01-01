1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LightRAG डिप्लॉय करें।
सरल और तेज़ रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन फ्रेमवर्क, जो जटिल दस्तावेज़ विश्लेषण के लिए वेक्टर सर्च को नॉलेज ग्राफ़ के साथ जोड़ता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LightRAG के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LightRAG एक लाइटवेट रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन फ्रेमवर्क है जिसे कानून, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे डोमेन में जटिल दस्तावेज़ों का विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नॉलेज ग्राफ़ और वेक्टर एम्बेडिंग को एक साथ एक ही डुअल-लेवल आर्किटेक्चर में प्रबंधित करके वेक्टर-आधारित RAG और ग्राफ़-आधारित RAG के बीच के अंतर को पाटता है, जिससे कम्युनिटी-रिपोर्ट-आधारित GraphRAG इम्प्लीमेंटेशन की तुलना में इंडेक्सिंग और क्वेरी टाइम दोनों पर आवश्यक LLM कॉल्स नाटकीय रूप से कम हो जाती हैं।
अपने स्वयं के VPS पर LightRAG को सेल्फ-होस्ट करना आपके दस्तावेज़ों, एम्बेडिंग और नॉलेज ग्राफ़ को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट से कनेक्ट करें, और ग्लोबल इंडेक्स को फिर से बनाए बिना नॉलेज बेस को धीरे-धीरे अपडेट करें — ताकि डायनामिक डेटा अत्यधिक रीप्रोसेसिंग लागत के बिना ताज़ा रहे।
LightRAG की मुख्य विशेषताएं
द्वि-स्तरीय पुनर्प्राप्ति
वेक्टर एम्बेडिंग्स और नॉलेज ग्राफ़ एंटिटीज़ एक पाइपलाइन में संयोजित होते हैं, जो क्रॉस-डॉक्यूमेंट तर्क में फ़्लैट वेक्टर सर्च से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि इंडेक्सिंग लागत को कम रखते हैं।
वृद्धिशील ज्ञान अद्यतन
नए दस्तावेज़ वैश्विक इंडेक्स को फिर से बनाए बिना मौजूदा ग्राफ़ में मिल जाते हैं, इसलिए डायनामिक डेटा बिना महंगे रीप्रोसेसिंग के ताज़ा रहता है।
कई एलएलएम प्रदाताओं का समर्थन
OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, या किसी भी OpenAI-कम्पेटिबल एंडपॉइंट से कनेक्ट करें, प्रॉम्प्ट को फिर से लिखे बिना या अपने दस्तावेज़ों को फिर से इंडेक्स किए बिना।
पांच क्वेरी मोड
क्वेरी की जटिलता को विलंबता और लागत की आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए नैव, लोकल, ग्लोबल, हाइब्रिड और मिक्स पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के बीच स्विच करें।
बिल्ट-इन वेब UI
दस्तावेज़ों को इनजेस्ट करने, क्वेरी चलाने और जेनरेटेड नॉलेज ग्राफ़ को इंटरैक्टिव रूप से विज़ुअलाइज़ करने के लिए ब्राउज़र-आधारित डैशबोर्ड।
एकीकरण के लिए REST API
प्रमाणित रेस्ट एंडपॉइंट्स आपको मौजूदा एप्लिकेशन में LightRAG को एम्बेड करने और डॉक्यूमेंट इनजेशन पाइपलाइन को स्वचालित करने की अनुमति देते हैं।
आपको LightRAG को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।