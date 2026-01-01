एक क्लिक इंस्टॉलेशन में ओपन नोटबुक डिप्लॉय करें।
AI-नेटिव ज्ञान वर्कस्पेस जो नोट लेने, दस्तावेज़ प्रबंधन और प्रासंगिक AI चैट को एक ही सेल्फ-होस्टेड ऐप में जोड़ता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Open Notebook के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Open Notebook एक सेल्फ-होस्टेड, AI-नेटिव नोटबुक प्लेटफॉर्म है जो आपके लेखन, रिसर्च और AI सहायता को एक ही वातावरण में रखता है। डॉक्यूमेंट्स, चैट इंटरफेस और बिखरे हुए फाइल सिस्टम के बीच स्विच करने के बजाय, Open Notebook एक ऐसा वर्कस्पेस बनाता है जहां नोट्स, अपलोड की गई फाइलें और AI कॉन्टेक्स्ट जुड़े रहते हैं — जिससे समय के साथ आपके द्वारा बनाए गए ज्ञान को खोए बिना कच्चे विचारों से संरचित डॉक्यूमेंटेशन तक जाना आसान हो जाता है।
यह डिप्लॉयमेंट Open Notebook को निरंतर उपलब्ध स्टोरेज के लिए SurrealDB के साथ जोड़ता है, आपके सभी नोट्स और AI इंटरैक्शन हिस्ट्री को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका डेटा कभी भी थर्ड-पार्टी SaaS सिस्टम से होकर नहीं गुजरता, और आप एक्सेस, बैकअप और रिटेंशन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।
Open Notebook की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत एआई वर्कस्पेस
नोट्स और AI चैट एक ही संदर्भ साझा करते हैं, इसलिए सहायक केवल सामान्य ज्ञान के बजाय आपके वास्तविक दस्तावेज़ों का उपयोग करता है।
SurrealDB बैकएंड
समर्पित SurrealDB इंस्टेंस नोट्स, अपलोड की गई फ़ाइलों और डेटाबेस स्थिति के लिए रीस्टार्ट होने पर भी तेज़, स्थायी स्टोरेज प्रदान करता है।
संदर्भ-जागरूक सहायता
अपनी सामग्री के बारे में प्रश्न पूछें और आपके द्वारा पहले से लिखे गए नोट्स और दस्तावेज़ों पर आधारित उत्तर प्राप्त करें।
पहले से प्राइवेट
आपका सारा डेटा आपके VPS पर रहता है — कोई SaaS सिंक नहीं, आपके नोट्स या AI बातचीत तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं।
लचीला ज्ञान प्रबंधन
व्यक्तिगत शोध पत्रिकाओं, इंजीनियरिंग रनबुक, उत्पाद नियोजन और दीर्घकालिक ज्ञान आधारों के लिए उपयुक्त है।
आपको Open Notebook को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।