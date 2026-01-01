Open Notebook एक सेल्फ-होस्टेड, AI-नेटिव नोटबुक प्लेटफॉर्म है जो आपके लेखन, रिसर्च और AI सहायता को एक ही वातावरण में रखता है। डॉक्यूमेंट्स, चैट इंटरफेस और बिखरे हुए फाइल सिस्टम के बीच स्विच करने के बजाय, Open Notebook एक ऐसा वर्कस्पेस बनाता है जहां नोट्स, अपलोड की गई फाइलें और AI कॉन्टेक्स्ट जुड़े रहते हैं — जिससे समय के साथ आपके द्वारा बनाए गए ज्ञान को खोए बिना कच्चे विचारों से संरचित डॉक्यूमेंटेशन तक जाना आसान हो जाता है।

यह डिप्लॉयमेंट Open Notebook को निरंतर उपलब्ध स्टोरेज के लिए SurrealDB के साथ जोड़ता है, आपके सभी नोट्स और AI इंटरैक्शन हिस्ट्री को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपका डेटा कभी भी थर्ड-पार्टी SaaS सिस्टम से होकर नहीं गुजरता, और आप एक्सेस, बैकअप और रिटेंशन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं।