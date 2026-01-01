SilverBullet एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड नोट लेने वाला एप्लिकेशन है जो Markdown पर आधारित है और व्यक्तिगत ज्ञान प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में चलता है, जबकि सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रखता है — जिससे आपको ऑफ़लाइन एक्सेस, आपके नोट्स में लाइव क्वेरीज़ और एक्स्टेंसिबिलिटी के लिए एक शक्तिशाली प्लग सिस्टम मिलता है।

अपने VPS पर SilverBullet को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके नोट्स किसी भी डिवाइस से हमेशा एक्सेस किए जा सकते हैं, रियल टाइम में सिंक किए जाते हैं और किसी भी क्लाउड नोट लेने वाली सेवा पर निर्भर किए बिना निजी तौर पर स्टोर किए जाते हैं।