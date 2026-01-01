1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SilverBullet डिप्लॉय करें।
मार्कडाउन, लाइव क्वेरीज़ और एक प्लगइन सिस्टम के साथ एक ओपन-सोर्स नोट-टेकिंग ऐप जो आपके ब्राउज़र में चलता है।
SilverBullet के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SilverBullet के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SilverBullet एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड नोट लेने वाला एप्लिकेशन है जो Markdown पर आधारित है और व्यक्तिगत ज्ञान प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूरी तरह से आपके ब्राउज़र में एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में चलता है, जबकि सारा डेटा आपके अपने सर्वर पर रखता है — जिससे आपको ऑफ़लाइन एक्सेस, आपके नोट्स में लाइव क्वेरीज़ और एक्स्टेंसिबिलिटी के लिए एक शक्तिशाली प्लग सिस्टम मिलता है।
अपने VPS पर SilverBullet को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके नोट्स किसी भी डिवाइस से हमेशा एक्सेस किए जा सकते हैं, रियल टाइम में सिंक किए जाते हैं और किसी भी क्लाउड नोट लेने वाली सेवा पर निर्भर किए बिना निजी तौर पर स्टोर किए जाते हैं।
SilverBullet की मुख्य विशेषताएं
लाइव क्वेरीज़
अपने नोट्स में डायनामिक क्वेरीज़ एम्बेड करें जो आपके पूरे नॉलेज बेस से डेटा को रियल टाइम में खींचती और प्रदर्शित करती हैं।
प्लग इकोसिस्टम
कार्यों, कैलेंडर, गिट सिंक, एआई कंप्लीशन और बहुत कुछ के लिए कम्युनिटी प्लग्स के साथ कार्यक्षमता का विस्तार करें।
ऑफलाइन-फर्स्ट PWA
एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में ऑफ़लाइन काम करता है — जब आप फिर से कनेक्ट करते हैं तो संपादन स्वचालित रूप से सिंक हो जाते हैं।
मार्कडाउन नेटिव
मानक Markdown में विकि-शैली के लिंक, टैग्स और फ्रंट मैटर मेटाडेटा के साथ संरचित नोट लेने के लिए लिखें।
कमांड पैलेट
तेज़ नेविगेशन और एक्शन्स के लिए स्लैश कमांड्स और कमांड पैलेट के साथ कीबोर्ड-संचालित इंटरफ़ेस।
आपको SilverBullet को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।