1-क्लिक इंस्टॉलेशन में FitTrackee डिप्लॉय करें।
दौड़ना, साइकिल चलाना और हाइकिंग जैसी गतिविधियों के लिए GPX अपलोड, रूट मैप्स और वर्कआउट के आँकड़े ट्रैक करने हेतु एक स्व-होस्टेड आउटडोर गतिविधि ट्रैकर।
FitTrackee के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FitTrackee के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FitTrackee एक सेल्फ-होस्टेड आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकर है जिसे धावकों, साइकिल चालकों, हाइकर्स और उन सभी के लिए बनाया गया है जो स्पोर्ट्स वॉच, फोन या जीपीएस डिवाइस पर जीपीएक्स ट्रेस रिकॉर्ड करते हैं। एक्टिविटी फाइलें अपलोड करें, इंटरैक्टिव मैप्स पर रूट देखें, और दूरी, ऊंचाई, गति और अवधि के आंकड़े देखें — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिना किसी थर्ड-पार्टी फिटनेस प्लेटफॉर्म के आपके मूवमेंट डेटा को इकट्ठा किए।
FitTrackee को VPS पर चलाने से आपका प्रशिक्षण इतिहास, लोकेशन ट्रेस और व्यक्तिगत रिकॉर्ड निजी और पोर्टेबल रहते हैं। मल्टी-यूज़र सपोर्ट, एक डॉक्यूमेंटेड REST API, प्रति वर्कआउट वैकल्पिक मौसम डेटा और ActivityPub-आधारित फेडरेशन इसे व्यक्तियों, छोटे क्लबों और गोपनीयता के प्रति जागरूक एथलीटों के लिए Strava या Garmin Connect का एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं।
FitTrackee की मुख्य विशेषताएं
GPX फाइल अपलोड
स्पोर्ट्स वॉच, फोन और जीपीएस डिवाइस से जीपीएक्स ट्रेसेस इम्पोर्ट करें ताकि हर बाहरी गतिविधि का एक निजी संग्रह बनाया जा सके।
संवादात्मक मार्ग नक्शे
प्रत्येक वर्कआउट को ओपनस्ट्रीटमैप-आधारित मैप्स पर पूर्ण ट्रैक रीप्ले, ज़ूम और प्रति-सेगमेंट विवरण दृश्यों के साथ विज़ुअलाइज़ करें।
गतिविधि आँकड़े
सभी रिकॉर्ड किए गए वर्कआउट और समय अवधियों में दूरी, अवधि, ऊंचाई में वृद्धि, औसत गति और रफ़्तार को ट्रैक करें।
बहु-खेल समर्थन
दौड़ना, साइकिल चलाना, हाइकिंग, स्कीइंग और अन्य आउटडोर खेलों को प्रति-खेल सारांश के साथ एक ही टाइमलाइन में लॉग करें।
REST API और फेडरेशन
एक दस्तावेज़ीकृत REST API और वैकल्पिक ActivityPub फ़ेडरेशन आपको इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट करने और फ़ेडिवर्से में गतिविधियों को साझा करने की सुविधा देता है।
बहु-उपयोगकर्ता गोपनीयता नियंत्रण
परिवार, दोस्तों या क्लब के सदस्यों के लिए प्रति-गतिविधि दृश्यता सेटिंग्स और एडमिन-प्रबंधित पंजीकरण के साथ खाते होस्ट करें।
आपको FitTrackee को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।