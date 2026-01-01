FitTrackee एक सेल्फ-होस्टेड आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकर है जिसे धावकों, साइकिल चालकों, हाइकर्स और उन सभी के लिए बनाया गया है जो स्पोर्ट्स वॉच, फोन या जीपीएस डिवाइस पर जीपीएक्स ट्रेस रिकॉर्ड करते हैं। एक्टिविटी फाइलें अपलोड करें, इंटरैक्टिव मैप्स पर रूट देखें, और दूरी, ऊंचाई, गति और अवधि के आंकड़े देखें — यह सब आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिना किसी थर्ड-पार्टी फिटनेस प्लेटफॉर्म के आपके मूवमेंट डेटा को इकट्ठा किए।

FitTrackee को VPS पर चलाने से आपका प्रशिक्षण इतिहास, लोकेशन ट्रेस और व्यक्तिगत रिकॉर्ड निजी और पोर्टेबल रहते हैं। मल्टी-यूज़र सपोर्ट, एक डॉक्यूमेंटेड REST API, प्रति वर्कआउट वैकल्पिक मौसम डेटा और ActivityPub-आधारित फेडरेशन इसे व्यक्तियों, छोटे क्लबों और गोपनीयता के प्रति जागरूक एथलीटों के लिए Strava या Garmin Connect का एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं।