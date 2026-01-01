1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Hermes Workspace डिप्लॉय करें।
आपके Hermes AI एजेंट के लिए ओपन-सोर्स कमांड सेंटर — चैट, मेमोरी, स्किल्स, टर्मिनल और फ़ाइलें एक ही इंटरफ़ेस में।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hermes Workspace के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hermes वर्कस्पेस एक ओपन-सोर्स वेब UI है जो Hermes AI एजेंट (NousResearch द्वारा) को एक पूर्ण-विशेषताओं वाले कमांड सेंटर में बदल देता है। यह मल्टी-मॉडल चैट, स्थायी मेमोरी, 100+ स्किल कैटलॉग, एक एकीकृत ब्राउज़र-नेटिव टर्मिनल, और समानांतर सब-एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए एक कंडक्टर को एक साथ लाता है — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड इंटरफ़ेस में।
अपने VPS पर Hermes वर्कस्पेस को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी बातचीत, एजेंट मेमोरी और क्रेडेंशियल आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि आप किस AI प्रोवाइडर का उपयोग करते हैं (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, और अन्य), बिना किसी प्रति-संदेश शुल्क के और कोई भी डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।
Hermes Workspace की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-मॉडल चैट
क्लाउड, जीपीटी, जेमिनी, ओलामा लोकल मॉडल और किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट के बीच बातचीत के दौरान संदर्भ खोए बिना स्विच करें।
परसिस्टेंट मेमोरी और 100+ कौशल
एजेंट सेशन के दौरान याद रखता है और कौशल के एक विस्तृत कैटलॉग से जानकारी ले सकता है। UI से सीधे मेमोरी और कौशल को ब्राउज़ और एडिट करें।
एकीकृत टर्मिनल
पूर्ण-रंगीन ब्राउज़र-नेटिव पीटीवाई के साथ कार्यक्षेत्र के भीतर सीधे कमांड चलाएँ — किसी अलग एसएसएच सेशन पर स्विच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कंडक्टर — पैरेलल एजेंट्स
कंडक्टर मिशन ऑर्केस्ट्रेटर और लाइव वर्कर ग्रिड के साथ समानांतर में कई सब-एजेंट्स को उत्पन्न करें और मॉनिटर करें।
मोबाइल-फर्स्ट PWA
डेस्कटॉप, टैबलेट और फोन पर पूर्ण फीचर समानता। इसे अपनी होम स्क्रीन पर इंस्टॉल करें और पुश नोटिफिकेशन के साथ चलाएं।
स्व-होस्टेड डेटा स्वामित्व
सभी एजेंट सेशन, मेमोरी और API क्रेडेंशियल आपके VPS पर ही रहते हैं, उपयोग की कोई सीमा नहीं होती है और किसी तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझा नहीं किया जाता है।
आपको Hermes Workspace को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।