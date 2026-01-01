Hermes वर्कस्पेस एक ओपन-सोर्स वेब UI है जो Hermes AI एजेंट (NousResearch द्वारा) को एक पूर्ण-विशेषताओं वाले कमांड सेंटर में बदल देता है। यह मल्टी-मॉडल चैट, स्थायी मेमोरी, 100+ स्किल कैटलॉग, एक एकीकृत ब्राउज़र-नेटिव टर्मिनल, और समानांतर सब-एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेटिंग करने के लिए एक कंडक्टर को एक साथ लाता है — यह सब एक ही सेल्फ-होस्टेड इंटरफ़ेस में।

अपने VPS पर Hermes वर्कस्पेस को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी बातचीत, एजेंट मेमोरी और क्रेडेंशियल आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि आप किस AI प्रोवाइडर का उपयोग करते हैं (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, और अन्य), बिना किसी प्रति-संदेश शुल्क के और कोई भी डेटा आपके सर्वर से बाहर नहीं जाता है।