Paymenter एक ओपन-सोर्स बिलिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसे विशेष रूप से होस्टिंग कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के लिए बनाया गया है, जिन्हें प्रति-लेनदेन शुल्क या मालिकाना लाइसेंसिंग लागत के बिना प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। यह Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk और DirectAdmin के लिए नेटिव इंटीग्रेशन के साथ पूरे ग्राहक जीवनचक्र — सेवा प्रावधान से लेकर इनवॉइस जनरेशन और भुगतान संग्रह तक — को संभालता है। Laravel पर एक साफ एडमिन डैशबोर्ड के साथ निर्मित, Paymenter होस्टिंग व्यवसायों को उनके बिलिंग अनुभव के हर पहलू को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है।

अपने VPS पर Paymenter को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कोई लेनदेन मार्कअप नहीं, कोई ग्राहक सीमा नहीं, और प्लेटफ़ॉर्म पर पूर्ण नियंत्रण। MariaDB और Redis तेज़ चेकआउट अनुभव और रिस्पॉन्सिव एडमिन ऑपरेशंस के लिए स्थानीय रूप से चलते हैं, जबकि MIT लाइसेंस आपको अपने सटीक व्यवसाय मॉडल से मेल खाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को संशोधित और विस्तारित करने की सुविधा देता है।