एक क्लिक इंस्टॉलेशन में REDAXO डिप्लॉय करें।
लचीला ओपन-सोर्स PHP CMS जो डेवलपर्स को सरल साइटों और जटिल पोर्टलों दोनों के लिए वेबसाइट आउटपुट कोड पर पूरा नियंत्रण देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप REDAXO के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
REDAXO एक ओपन-सोर्स PHP कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे 2004 से बनाया गया है, जो डेवलपर्स को वेबसाइट आउटपुट पर पूरा नियंत्रण देता है। ओपिनियन वाले CMSs के विपरीत जो एक निश्चित HTML संरचना लागू करते हैं, REDAXO आपको कस्टम मॉड्यूल बनाने की सुविधा देता है जो यह परिभाषित करते हैं कि सामग्री को कैसे इनपुट और रेंडर किया जाता है — न्यूनतम लैंडिंग पेज से लेकर बड़े बहु-भाषी पोर्टलों तक।
अपने स्वयं के VPS पर REDAXO को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप प्लेटफ़ॉर्म शुल्क या विक्रेता प्रतिबंधों के बिना अपनी सामग्री, डेटा और कस्टमाइज़ेशन के मालिक हैं। यह टेम्पलेट REDAXO को MariaDB 10.11 के साथ जोड़ता है और पहली शुरुआत में CMS को स्वचालित रूप से इंस्टॉल करता है, ताकि आप एडमिन पैनल में लॉग इन कर सकें और तुरंत निर्माण शुरू कर सकें।
REDAXO की मुख्य विशेषताएं
कस्टम सामग्री मॉड्यूल
पुनः प्रयोज्य सामग्री मॉड्यूल बनाएँ जो नियंत्रित करते हैं कि संपादक डेटा कैसे इनपुट करते हैं और वह डेटा HTML में कैसे रेंडर होता है — कोई फ्रेमवर्क लॉक-इन नहीं।
पूर्ण आउटपुट नियंत्रण
REDAXO आपके मार्कअप पर कोई संरचनात्मक प्रतिबंध नहीं लगाता है, जिससे डेवलपर्स प्रत्येक प्रोजेक्ट के अनुरूप स्वच्छ, सिमेंटिक HTML बना सकते हैं।
कई भाषाओं का सपोर्ट
बिल्ट-इन क्लैंग सपोर्ट के साथ कई भाषाओं में सामग्री प्रबंधित करें, जिससे REDAXO अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वेबसाइटों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बन जाता है।
ऐडऑन इकोसिस्टम
REDAXO को कम्युनिटी ऐडऑन के एक समृद्ध इकोसिस्टम के माध्यम से विस्तारित करें, जिसमें मीडिया प्रबंधन, SEO, फॉर्म, प्रमाणीकरण और बहुत कुछ शामिल है।
लचीला टेम्पलेट सिस्टम
PHP में पुन: प्रयोज्य पेज टेम्पलेट्स और लेआउट्स परिभाषित करें, जिससे फ्रंट-एंड डेवलपर्स को अपनी इच्छानुसार प्रोजेक्ट्स को संरचित करने की स्वतंत्रता मिलती है।
आपको REDAXO को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।