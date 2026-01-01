REDAXO एक ओपन-सोर्स PHP कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे 2004 से बनाया गया है, जो डेवलपर्स को वेबसाइट आउटपुट पर पूरा नियंत्रण देता है। ओपिनियन वाले CMSs के विपरीत जो एक निश्चित HTML संरचना लागू करते हैं, REDAXO आपको कस्टम मॉड्यूल बनाने की सुविधा देता है जो यह परिभाषित करते हैं कि सामग्री को कैसे इनपुट और रेंडर किया जाता है — न्यूनतम लैंडिंग पेज से लेकर बड़े बहु-भाषी पोर्टलों तक।

अपने स्वयं के VPS पर REDAXO को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप प्लेटफ़ॉर्म शुल्क या विक्रेता प्रतिबंधों के बिना अपनी सामग्री, डेटा और कस्टमाइज़ेशन के मालिक हैं। यह टेम्पलेट REDAXO को MariaDB 10.11 के साथ जोड़ता है और पहली शुरुआत में CMS को स्वचालित रूप से इंस्टॉल करता है, ताकि आप एडमिन पैनल में लॉग इन कर सकें और तुरंत निर्माण शुरू कर सकें।