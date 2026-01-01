NoteDiscovery एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड नोट लेने और नॉलेज बेस ऐप्लिकेशन है जो सभी सामग्री को डिस्क पर प्लेन Markdown फाइलों के रूप में स्टोर करता है — कोई डेटाबेस नहीं, कोई बाहरी सेवाएँ नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। एडिटर लाइव प्रीव्यू, LaTeX मैथ, Mermaid डायग्राम, सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक और ऑटो-सेव को सपोर्ट करता है। एक इंटरैक्टिव ग्राफ़ व्यू विकिलिंक्स के माध्यम से नोट्स के बीच कनेक्शन को विज़ुअलाइज़ करता है, और एक बैकलिंक्स पैनल दिखाता है कि कौन से नोट्स वर्तमान वाले को रेफरेंस करते हैं — यह लिंक्ड-थिंकिंग वर्कफ़्लो है जो Obsidian जैसे टूल को लोकप्रिय बनाता है, और यह पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर उपलब्ध है।

एक बिल्ट-इन MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) सर्वर AI असिस्टेंट जैसे Claude और Cursor को आपके नोट्स को सीधे क्वेरी और अपडेट करने देता है, जिससे NoteDiscovery उन कुछ सेल्फ-होस्टेड नोट ऐप्लिकेशन में से एक बन जाता है जिसमें नेटिव AI एजेंट इंटीग्रेशन आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है।