1-क्लिक इंस्टॉलेशन में NoteDiscovery डिप्लॉय करें।
ग्राफ़ व्यू, बैकलिंक्स और MCP के माध्यम से बिल्ट-इन AI इंटीग्रेशन के साथ स्व-होस्टेड मार्कडाउन नॉलेज बेस।
NoteDiscovery के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NoteDiscovery के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NoteDiscovery एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड नोट लेने और नॉलेज बेस ऐप्लिकेशन है जो सभी सामग्री को डिस्क पर प्लेन Markdown फाइलों के रूप में स्टोर करता है — कोई डेटाबेस नहीं, कोई बाहरी सेवाएँ नहीं, कोई वेंडर लॉक-इन नहीं। एडिटर लाइव प्रीव्यू, LaTeX मैथ, Mermaid डायग्राम, सिंटैक्स-हाइलाइटेड कोड ब्लॉक और ऑटो-सेव को सपोर्ट करता है। एक इंटरैक्टिव ग्राफ़ व्यू विकिलिंक्स के माध्यम से नोट्स के बीच कनेक्शन को विज़ुअलाइज़ करता है, और एक बैकलिंक्स पैनल दिखाता है कि कौन से नोट्स वर्तमान वाले को रेफरेंस करते हैं — यह लिंक्ड-थिंकिंग वर्कफ़्लो है जो Obsidian जैसे टूल को लोकप्रिय बनाता है, और यह पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर उपलब्ध है।
एक बिल्ट-इन MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) सर्वर AI असिस्टेंट जैसे Claude और Cursor को आपके नोट्स को सीधे क्वेरी और अपडेट करने देता है, जिससे NoteDiscovery उन कुछ सेल्फ-होस्टेड नोट ऐप्लिकेशन में से एक बन जाता है जिसमें नेटिव AI एजेंट इंटीग्रेशन आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है।
NoteDiscovery की मुख्य विशेषताएं
ग्राफ दृश्य और बैकलिंक्स
नोट्स के बीच के कनेक्शन को एक इंटरैक्टिव ग्राफ़ के रूप में विज़ुअलाइज़ करें और देखें कि कौन से नोट्स वर्तमान वाले को संदर्भित करते हैं — जिससे बढ़ते हुए ज्ञानकोष को नेविगेट करना आसान हो जाता है।
बिल्ट-इन MCP सर्वर
नेटिव मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट Claude और Cursor जैसे AI असिस्टेंट्स को आपके नोट्स को सीधे पढ़ने और लिखने की सुविधा देता है, बिना किसी अतिरिक्त प्लगइन्स या कॉन्फ़िगरेशन के।
समृद्ध मार्कडाउन एडिटर
एक ही ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस में लाइव प्रीव्यू, LaTeX गणित रेंडरिंग, Mermaid डायग्राम, 50+ भाषाओं के लिए सिंटैक्स हाइलाइटिंग, और स्प्लिट-पेन एडिटिंग।
पब्लिक नोट शेयरिंग
किसी भी नोट के लिए QR कोड के साथ एक टोकन-सुरक्षित साझा करने योग्य URL जनरेट करें, ताकि आप पूरे नॉलेज बेस को उजागर किए बिना व्यक्तिगत पेज साझा कर सकें।
ड्राइंग और मीडिया समर्थन
इनलाइन प्रीव्यू के साथ छवियों, ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ को एम्बेड करें, और अपने मार्कडाउन नोट्स के साथ पीएनजी फ़ाइलों के रूप में सहेजे गए इन-ऐप स्केच बनाएं।
आपको NoteDiscovery को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।