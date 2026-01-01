Snapdrop एक बेहद सरल वेब-आधारित फाइल शेयरिंग टूल है जो डिवाइसों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने की परेशानी को खत्म करता है। Apple AirDrop से प्रेरित लेकिन सभी प्लेटफॉर्म और ब्राउज़र पर काम करता है, Snapdrop स्वचालित रूप से एक ही नेटवर्क पर डिवाइसों को खोजता है और तत्काल पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर को सक्षम बनाता है — किसी अकाउंट, ऐप इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।

अपने VPS पर Snapdrop को सेल्फ-होस्ट करना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर पूरी तरह से एक निजी, हमेशा उपलब्ध फाइल शेयरिंग एनवायरनमेंट बनाता है। सार्वजनिक Snapdrop.net सेवा के विपरीत, आपका सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस सभी डिस्कवरी और ट्रांसफर डेटा को आपके अपने नेटवर्क पर रखता है, जो गोपनीय जानकारी को संभालने वाले ऑर्गनाइजेशन या सख्त डेटा हैंडलिंग आवश्यकताओं वाले एनवायरनमेंट में काम करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है।