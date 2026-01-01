1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Snapdrop डिप्लॉय करें।
ब्राउज़र-आधारित स्थानीय फ़ाइल साझाकरण AirDrop से प्रेरित — कोई अकाउंट नहीं, कोई ऐप नहीं, हर प्लेटफॉर्म पर काम करता है।
Snapdrop के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Snapdrop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Snapdrop एक बेहद सरल वेब-आधारित फाइल शेयरिंग टूल है जो डिवाइसों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने की परेशानी को खत्म करता है। Apple AirDrop से प्रेरित लेकिन सभी प्लेटफॉर्म और ब्राउज़र पर काम करता है, Snapdrop स्वचालित रूप से एक ही नेटवर्क पर डिवाइसों को खोजता है और तत्काल पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर को सक्षम बनाता है — किसी अकाउंट, ऐप इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।
अपने VPS पर Snapdrop को सेल्फ-होस्ट करना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर पूरी तरह से एक निजी, हमेशा उपलब्ध फाइल शेयरिंग एनवायरनमेंट बनाता है। सार्वजनिक Snapdrop.net सेवा के विपरीत, आपका सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस सभी डिस्कवरी और ट्रांसफर डेटा को आपके अपने नेटवर्क पर रखता है, जो गोपनीय जानकारी को संभालने वाले ऑर्गनाइजेशन या सख्त डेटा हैंडलिंग आवश्यकताओं वाले एनवायरनमेंट में काम करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है।
Snapdrop की मुख्य विशेषताएं
शून्य कॉन्फ़िगरेशन
एक ही नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस एक-दूसरे को अपने आप खोज लेते हैं — ब्राउज़र खोलें, अपने डिवाइस देखें और तुरंत शेयर करना शुरू करें।
क्रॉस-प्लेटफॉर्म सहायता
यह विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, आईओएस और एंड्रॉइड पर किसी भी आधुनिक ब्राउज़र से चलता है, और इसके लिए किसी भी डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है।
पीयर-टू-पीयर स्थानांतरण
WebRTC-संचालित सीधे ट्रांसफर फ़ाइलों को आपके सर्वर के माध्यम से रूट किए बिना डिवाइसों के बीच गतिमान रखते हैं, जिससे गति और गोपनीयता अधिकतम होती है।
कोई फ़ाइल साइज़ सीमाएँ नहीं।
किसी भी आकार की फ़ाइलें ट्रांसफर करें, बिना अपलोड प्रतिबंधों या संपीड़न के जो क्लाउड-आधारित शेयरिंग सेवाओं द्वारा लगाए जाते हैं।
अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं
पूरी तरह से गुमनाम साझाकरण — कोई पंजीकरण नहीं, कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं, और स्थानांतरित फ़ाइलों का कोई स्थायी भंडारण नहीं।
आपको Snapdrop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।