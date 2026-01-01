Ombi Plex, Emby, या Jellyfin चलाने वाले घरों के लिए एक मानक सेल्फ-होस्टेड अनुरोध प्रणाली है। उपयोगकर्ता अपने मौजूदा मीडिया-सर्वर अकाउंट से साइन इन करते हैं और एक परिष्कृत मोबाइल-फ्रेंडली वेब UI के माध्यम से फिल्मों, टीवी शो, संगीत एल्बम और 4K सामग्री के लिए अनुरोध करते हैं। प्रत्येक अनुरोध एक कॉन्फ़िगर करने योग्य अप्रूवल क्यू में जाता है, फिर स्वीकृत वस्तुओं को पूर्ति के लिए Sonarr, Radarr, Lidarr, या CouchPotato को स्वतः अग्रेषित करता है।

VPS पर Ombi को सेल्फ-होस्ट करना आपके उपयोगकर्ताओं को आपकी मीडिया लाइब्रेरी में एक साफ "पहले पूछें" फ़नल देता है और आपको आने वाले अनुरोधों को स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने या बैच-हैंडल करने के लिए एक ही स्थान देता है — अपने Arr एडमिन पैनल को घर के सदस्यों के सामने उजागर किए बिना।