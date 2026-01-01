Ombi को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
Plex, Emby और Jellyfin के लिए सेल्फ-होस्टेड अनुरोध सिस्टम — उपयोगकर्ता फ़िल्मों और शो के लिए अनुरोध करते हैं, आप उन्हें स्वीकृत करते हैं और स्वतः पूरा करते हैं।
Ombi के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ombi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ombi Plex, Emby, या Jellyfin चलाने वाले घरों के लिए एक मानक सेल्फ-होस्टेड अनुरोध प्रणाली है। उपयोगकर्ता अपने मौजूदा मीडिया-सर्वर अकाउंट से साइन इन करते हैं और एक परिष्कृत मोबाइल-फ्रेंडली वेब UI के माध्यम से फिल्मों, टीवी शो, संगीत एल्बम और 4K सामग्री के लिए अनुरोध करते हैं। प्रत्येक अनुरोध एक कॉन्फ़िगर करने योग्य अप्रूवल क्यू में जाता है, फिर स्वीकृत वस्तुओं को पूर्ति के लिए Sonarr, Radarr, Lidarr, या CouchPotato को स्वतः अग्रेषित करता है।
VPS पर Ombi को सेल्फ-होस्ट करना आपके उपयोगकर्ताओं को आपकी मीडिया लाइब्रेरी में एक साफ "पहले पूछें" फ़नल देता है और आपको आने वाले अनुरोधों को स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने या बैच-हैंडल करने के लिए एक ही स्थान देता है — अपने Arr एडमिन पैनल को घर के सदस्यों के सामने उजागर किए बिना।
Ombi की मुख्य विशेषताएं
Plex, Emby, और Jellyfin लॉगिन
उपयोगकर्ता अपने मौजूदा मीडिया-सर्वर क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करते हैं, इसलिए प्रबंधित करने के लिए कोई अलग खाता नहीं होता है और अनुमतियाँ सिंक रहती हैं।
फिल्म, टीवी, संगीत और 4K अनुरोध
प्रति-श्रेणी कोटा, प्रति-उपयोगकर्ता सीमाएँ, और अनुमोदन नियम आपको यह अनुकूलित करने की सुविधा देते हैं कि प्रत्येक दर्शक बिना मैन्युअल निगरानी के क्या अनुरोध कर सकता है।
Arr के माध्यम से ऑटो-फुलफिलमेंट
स्वीकृत अनुरोध Sonarr, Radarr, और Lidarr तक उनके REST API के माध्यम से सीधे पहुँचते हैं, जिससे सामग्री स्वचालित रूप से डाउनलोड होती है, संसाधित होती है और लाइब्रेरी में आ जाती है।
सूचनाओं का अनुरोध करें
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, ईमेल, और मोबाइल-ऐप पुश नोटिफिकेशन अनुरोधों की प्रगति के साथ एडमिन और उपयोगकर्ताओं को सिंक में रखते हैं।
मोबाइल-फ्रेंडली यूआई और ऐप्स
बेहतरीन रिस्पॉन्सिव वेब यूआई और iOS और Android साथी ऐप्स घर के सदस्यों को किसी भी डिवाइस से सामग्री का अनुरोध करने और उसे ट्रैक करने की सुविधा देते हैं।
आपको Ombi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।