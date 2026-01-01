एक क्लिक इंस्टॉलेशन में PocketBase डिप्लॉय करें
एक ही एग्जीक्यूटेबल में ओपन-सोर्स बैकएंड — रीयल-टाइम डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, फ़ाइल स्टोरेज, और एडमिन UI सीधे उपलब्ध हैं।
PocketBase के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PocketBase के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PocketBase में एक रियलटाइम SQLite डेटाबेस, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण (ईमेल/पासवर्ड और OAuth2), फ़ाइल स्टोरेज और एक एडमिन डैशबोर्ड एक सिंगल Go बाइनरी में शामिल है। यह आपके द्वारा बनाए गए हर कलेक्शन के लिए REST और WebSocket API को स्वचालित रूप से जनरेट करता है, ताकि आप अलग-अलग सेवाओं को शुरू किए बिना मिनटों में शून्य से एक कार्यशील बैकएंड तक पहुँच सकें।
अपने खुद के VPS पर PocketBase की सेल्फ-होस्टिंग सभी उपयोगकर्ता डेटा और एप्लिकेशन रिकॉर्ड को आपके नियंत्रण में रखती है, प्रति-अनुरोध क्लाउड BaaS शुल्क को समाप्त करती है, और जैसे-जैसे आपका ऐप स्केल करता है, आपको अनुमानित लागतों के साथ एक स्थायी, हमेशा चालू रहने वाला सर्वर देती है।
PocketBase की मुख्य विशेषताएं
रियलटाइम डेटाबेस
SQLite-समर्थित कलेक्शन, स्वचालित REST और WebSocket API के साथ, आपको बैकएंड कोड की एक भी लाइन लिखे बिना लाइव डेटा परिवर्तनों की सदस्यता लेने देते हैं।
बिल्ट-इन प्रमाणीकरण
ईमेल/पासवर्ड साइन-अप और OAuth2 प्रोवाइडर (Google, GitHub, और अन्य) पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए होते हैं, जिससे एक अलग आइडेंटिटी सर्विस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
फाइल स्टोरेज
स्वचालित इमेज रीसाइज़िंग के साथ PocketBase के माध्यम से सीधे फ़ाइलें अपलोड और परोसें, या स्केलेबल बाहरी स्टोरेज के लिए एक S3-संगत बकेट कनेक्ट करें।
एडमिन डैशबोर्ड
एक बिल्ट-इन वेब UI आपको कलेक्शन प्रबंधित करने, रिकॉर्ड ब्राउज़ करने, ऑथ प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करने और डेटाबेस क्वेरी लिखे बिना गतिविधि मॉनिटर करने की सुविधा देता है।
जावास्क्रिप्ट हुक्स
जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके कस्टम वैलिडेशन, बिज़नेस लॉजिक और API रूट एक्सटेंशन जोड़ें — किसी रीकंपाइलेशन की आवश्यकता नहीं है, बदलाव तुरंत लागू होते हैं।
आपको PocketBase को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।