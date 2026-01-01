PocketBase में एक रियलटाइम SQLite डेटाबेस, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण (ईमेल/पासवर्ड और OAuth2), फ़ाइल स्टोरेज और एक एडमिन डैशबोर्ड एक सिंगल Go बाइनरी में शामिल है। यह आपके द्वारा बनाए गए हर कलेक्शन के लिए REST और WebSocket API को स्वचालित रूप से जनरेट करता है, ताकि आप अलग-अलग सेवाओं को शुरू किए बिना मिनटों में शून्य से एक कार्यशील बैकएंड तक पहुँच सकें।

अपने खुद के VPS पर PocketBase की सेल्फ-होस्टिंग सभी उपयोगकर्ता डेटा और एप्लिकेशन रिकॉर्ड को आपके नियंत्रण में रखती है, प्रति-अनुरोध क्लाउड BaaS शुल्क को समाप्त करती है, और जैसे-जैसे आपका ऐप स्केल करता है, आपको अनुमानित लागतों के साथ एक स्थायी, हमेशा चालू रहने वाला सर्वर देती है।