Tyk Gateway पर 69% तक की छूट

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1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Tyk Gateway के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Tyk Gateway एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स एपीआई गेटवे है जो आपकी बैकएंड सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण, दर-सीमन, कोटा और अनुरोध परिवर्तन का प्रबंधन करता है। मोज़िला पब्लिक लाइसेंस 2.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त, गेटवे की हर सुविधा बिना लाइसेंस कुंजी के उपलब्ध है — OAuth 2.0, JWT सत्यापन, GraphQL प्रॉक्सीइंग और प्लगइन समर्थन सभी ओपन-सोर्स बिल्ड में शामिल हैं।

Redis एकमात्र निर्भरता है, जो वितरित सत्र भंडारण और दर-सीमन काउंटर प्रदान करता है। कॉन्फ़िगरेशन को एक REST प्रबंधन एपीआई के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिससे Tyk इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-कोड वर्कफ़्लो और CI/CD पाइपलाइनों के साथ संगत हो जाता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर सभी एपीआई ट्रैफ़िक, क्रेडेंशियल और उपयोग डेटा को सुरक्षित रखती है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Tyk Gateway की मुख्य विशेषताएं

प्रमाणीकरण मिडलवेयर

OAuth 2.0, JWT, HMAC सिग्नेचर, Basic Auth, mutual TLS, या API कुंजी के साथ APIs को सुरक्षित करें — किसी कस्टम ऑथ कोड की आवश्यकता नहीं है।

रेट लिमिटिंग और कोटा

दुरुपयोग को रोकने और उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रति-उपयोगकर्ता, प्रति-एप्लिकेशन, या प्रति-नीति दर सीमाएँ और उपयोग कोटा लागू करें।

मल्टी-प्रोटोकॉल समर्थन

REST, GraphQL, gRPC, TCP, और WebSocket API को प्रोटोकॉल-जागरूक रूपांतरण और प्रॉक्सीइंग के साथ एक सिंगल गेटवे के माध्यम से रूट करें।

रूपांतरण अनुरोध

यूआरएल को फिर से लिखें, हेडर को इंजेक्ट या स्ट्रिप करें, अनुरोध और प्रतिक्रिया बॉडी को संशोधित करें, और सोप (SOAP) तथा ग्राफक्यूएल (GraphQL) के बीच इनलाइन (inline) रूपांतरित करें।

प्लगइन मिडलवेयर

कोर कोडबेस को संशोधित किए बिना, JavaScript, Python, Go, या gRPC में लिखे गए कस्टम लॉजिक के साथ गेटवे के व्यवहार को बढ़ाएँ।

आपको Tyk Gateway को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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Sylvain
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