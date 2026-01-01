Tyk Gateway को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
REST, GraphQL और gRPC API को सुरक्षित करने, प्रबंधित करने और मॉनिटर करने के लिए ओपन-सोर्स API गेटवे, बिना सशुल्क लाइसेंसिंग या फीचर पेवॉल के।
Tyk Gateway के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tyk Gateway के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tyk Gateway एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स एपीआई गेटवे है जो आपकी बैकएंड सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण, दर-सीमन, कोटा और अनुरोध परिवर्तन का प्रबंधन करता है। मोज़िला पब्लिक लाइसेंस 2.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त, गेटवे की हर सुविधा बिना लाइसेंस कुंजी के उपलब्ध है — OAuth 2.0, JWT सत्यापन, GraphQL प्रॉक्सीइंग और प्लगइन समर्थन सभी ओपन-सोर्स बिल्ड में शामिल हैं।
Redis एकमात्र निर्भरता है, जो वितरित सत्र भंडारण और दर-सीमन काउंटर प्रदान करता है। कॉन्फ़िगरेशन को एक REST प्रबंधन एपीआई के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिससे Tyk इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-कोड वर्कफ़्लो और CI/CD पाइपलाइनों के साथ संगत हो जाता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर सभी एपीआई ट्रैफ़िक, क्रेडेंशियल और उपयोग डेटा को सुरक्षित रखती है।
Tyk Gateway की मुख्य विशेषताएं
प्रमाणीकरण मिडलवेयर
OAuth 2.0, JWT, HMAC सिग्नेचर, Basic Auth, mutual TLS, या API कुंजी के साथ APIs को सुरक्षित करें — किसी कस्टम ऑथ कोड की आवश्यकता नहीं है।
रेट लिमिटिंग और कोटा
दुरुपयोग को रोकने और उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रति-उपयोगकर्ता, प्रति-एप्लिकेशन, या प्रति-नीति दर सीमाएँ और उपयोग कोटा लागू करें।
मल्टी-प्रोटोकॉल समर्थन
REST, GraphQL, gRPC, TCP, और WebSocket API को प्रोटोकॉल-जागरूक रूपांतरण और प्रॉक्सीइंग के साथ एक सिंगल गेटवे के माध्यम से रूट करें।
रूपांतरण अनुरोध
यूआरएल को फिर से लिखें, हेडर को इंजेक्ट या स्ट्रिप करें, अनुरोध और प्रतिक्रिया बॉडी को संशोधित करें, और सोप (SOAP) तथा ग्राफक्यूएल (GraphQL) के बीच इनलाइन (inline) रूपांतरित करें।
प्लगइन मिडलवेयर
कोर कोडबेस को संशोधित किए बिना, JavaScript, Python, Go, या gRPC में लिखे गए कस्टम लॉजिक के साथ गेटवे के व्यवहार को बढ़ाएँ।
आपको Tyk Gateway को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।