Tyk Gateway एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स एपीआई गेटवे है जो आपकी बैकएंड सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण, दर-सीमन, कोटा और अनुरोध परिवर्तन का प्रबंधन करता है। मोज़िला पब्लिक लाइसेंस 2.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त, गेटवे की हर सुविधा बिना लाइसेंस कुंजी के उपलब्ध है — OAuth 2.0, JWT सत्यापन, GraphQL प्रॉक्सीइंग और प्लगइन समर्थन सभी ओपन-सोर्स बिल्ड में शामिल हैं।

Redis एकमात्र निर्भरता है, जो वितरित सत्र भंडारण और दर-सीमन काउंटर प्रदान करता है। कॉन्फ़िगरेशन को एक REST प्रबंधन एपीआई के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिससे Tyk इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-कोड वर्कफ़्लो और CI/CD पाइपलाइनों के साथ संगत हो जाता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर सभी एपीआई ट्रैफ़िक, क्रेडेंशियल और उपयोग डेटा को सुरक्षित रखती है।