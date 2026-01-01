Wakapi एक सेल्फ-होस्टेड कोडिंग एक्टिविटी ट्रैकर है जो WakaTime एडिटर प्लगइन्स के साथ पूरी तरह से संगत है। यह प्रोजेक्ट, भाषा, एडिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार विभाजित करके कोडिंग में बिताए गए समय को एकत्र करता है, और थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं के साथ कुछ भी साझा किए बिना डेटा को एक विज़ुअल डैशबोर्ड में प्रस्तुत करता है।

VPS पर Wakapi को सेल्फ-होस्ट करना आपकी कोडिंग गतिविधि को निजी रखता है, जबकि WakaTime द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जानकारियाँ प्रदान करता है। यह साप्ताहिक ईमेल सारांशों, टीम प्रेरणा के लिए सार्वजनिक लीडरबोर्ड, GitHub प्रोफाइल के लिए README बैज जनरेशन, और VS Code, JetBrains IDEs, और Vim सहित लोकप्रिय एडिटर्स के साथ एकीकरण का समर्थन करता है।