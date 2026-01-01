1-क्लिक में Wakapi डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड कोडिंग टाइम ट्रैकर जो WakaTime प्लगइन्स के साथ संगत है, जिसमें डैशबोर्ड, रिपोर्ट और लीडरबोर्ड शामिल हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Wakapi के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Wakapi एक सेल्फ-होस्टेड कोडिंग एक्टिविटी ट्रैकर है जो WakaTime एडिटर प्लगइन्स के साथ पूरी तरह से संगत है। यह प्रोजेक्ट, भाषा, एडिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार विभाजित करके कोडिंग में बिताए गए समय को एकत्र करता है, और थर्ड-पार्टी क्लाउड सेवाओं के साथ कुछ भी साझा किए बिना डेटा को एक विज़ुअल डैशबोर्ड में प्रस्तुत करता है।
VPS पर Wakapi को सेल्फ-होस्ट करना आपकी कोडिंग गतिविधि को निजी रखता है, जबकि WakaTime द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जानकारियाँ प्रदान करता है। यह साप्ताहिक ईमेल सारांशों, टीम प्रेरणा के लिए सार्वजनिक लीडरबोर्ड, GitHub प्रोफाइल के लिए README बैज जनरेशन, और VS Code, JetBrains IDEs, और Vim सहित लोकप्रिय एडिटर्स के साथ एकीकरण का समर्थन करता है।
Wakapi की मुख्य विशेषताएं
WakaTime कम्पैटिबल
सभी मौजूदा WakaTime एडिटर प्लगइन्स के साथ काम करता है — बस उन्हें wakatime.com के बजाय अपने सेल्फ-होस्टेड Wakapi इंस्टेंस पर इंगित करें।
कोडिंग डैशबोर्ड
किसी भी दिनांक सीमा को कवर करने वाले फ़िल्टर करने योग्य चार्ट के साथ, प्रोजेक्ट, भाषा, एडिटर और ओएस पर बिताए गए समय को देखें।
साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट्स
अपनी कोडिंग गतिविधि के स्वचालित साप्ताहिक सारांश सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करें।
GitHub बैज
अपने गिटहब प्रोफाइल पेजों पर प्रदर्शित करने के लिए अपने साप्ताहिक कोडिंग समय को दर्शाने वाले डायनामिक रीडमी बैज बनाएँ।
टीम लीडरबोर्ड
एक डेवलपमेंट टीम में कोडिंग गतिविधि को ट्रैक और तुलना करने के लिए टीम के साथियों के साथ एक सार्वजनिक लीडरबोर्ड साझा करें।
आपको Wakapi को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।