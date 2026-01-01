एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में GNS3 Server डिप्लॉय करें।
वर्चुअल नेटवर्क लैब को डिज़ाइन और सिमुलेट करने के लिए ब्राउज़र-सुलभ इंटरफ़ेस के साथ ओपन-सोर्स नेटवर्क टोपोलॉजी एमुलेटर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GNS3 Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GNS3 (ग्राफिकल नेटवर्क सिम्युलेटर-3) एक ओपन-सोर्स नेटवर्क एमुलेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया भर के नेटवर्क इंजीनियर, छात्र और सर्टिफिकेशन ट्रेनर भरोसा करते हैं। यह आपको वास्तविक सिस्को आईओएस, जुनिपर और अन्य वेंडर इमेज का उपयोग करके हल्के वर्चुअल अप्लायंसेज के साथ जटिल मल्टी-वेंडर नेटवर्क टोपोलॉजी बनाने की सुविधा देता है, यह सब बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के।
VPS पर GNS3 सर्वर चलाने से आपकी लैब किसी भी ब्राउज़र से स्थायी और सुलभ रहती है। प्रोजेक्ट, डिवाइस इमेज और टोपोलॉजी टिकाऊ नामित वॉल्यूम पर संग्रहीत होते हैं ताकि आपका काम कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद भी सुरक्षित रहे। बंडल किया गया वेब UI सीधे पोर्ट 3080 पर सर्वर API से जुड़ता है, जिससे आपको किसी भी डिवाइस पर किसी भी ब्राउज़र से एक पूर्ण ड्रैग-एंड-ड्रॉप टोपोलॉजी एडिटर मिलता है।
GNS3 Server की मुख्य विशेषताएं
बहु-वेंडर एम्यूलेशन
वास्तविक सिस्को आईओएस, जुनिपर और अन्य वेंडर इमेज को ओपन-सोर्स एप्लायंसेज के साथ एक ही टोपोलॉजी में भौतिक हार्डवेयर के बिना चलाएं।
ब्राउज़र-पहुँच योग्य यूआई
बंडल किया गया वेब इंटरफ़ेस एक ड्रैग-एंड-ड्रॉप टोपोलॉजी डिज़ाइनर प्रदान करता है जिसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है, जिसके लिए किसी डेस्कटॉप क्लाइंट की आवश्यकता नहीं है।
स्थायी लैब स्टोरेज
परियोजनाएँ, एप्लायंस इमेज और टोपोलॉजी फ़ाइलें नामित वॉल्यूम में संग्रहीत की जाती हैं ताकि कंटेनर रीस्टार्ट और अपग्रेड के दौरान आपका काम बना रहे।
REST API
पोर्ट 3080 पर एक दस्तावेजित REST API आपको स्क्रिप्ट्स या CI पाइपलाइन से टोपोलॉजी प्रोविज़निंग, नोड प्रबंधन और लैब लाइफसाइकिल ऑपरेशंस को स्वचालित करने की सुविधा देता है।
उपकरण लाइब्रेरी
राउटर्स, स्विचेस, फ़ायरवॉल और लिनक्स होस्ट्स के लिए पहले से बने एप्लायंस टेम्पलेट्स इंपोर्ट करें ताकि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बिना जल्दी से वास्तविक लैब्स बनाई जा सकें।
VPCS और Docker नोड्स
बिल्ट-इन VPCS हल्के पीसी सिमुलेशन और नेटिव डॉकर कंटेनर सपोर्ट आपको किसी भी टोपोलॉजी में एंड होस्ट्स और एप्लिकेशन सर्वर जोड़ने की सुविधा देता है।
आपको GNS3 Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।