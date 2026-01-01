GNS3 (ग्राफिकल नेटवर्क सिम्युलेटर-3) एक ओपन-सोर्स नेटवर्क एमुलेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया भर के नेटवर्क इंजीनियर, छात्र और सर्टिफिकेशन ट्रेनर भरोसा करते हैं। यह आपको वास्तविक सिस्को आईओएस, जुनिपर और अन्य वेंडर इमेज का उपयोग करके हल्के वर्चुअल अप्लायंसेज के साथ जटिल मल्टी-वेंडर नेटवर्क टोपोलॉजी बनाने की सुविधा देता है, यह सब बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के।

VPS पर GNS3 सर्वर चलाने से आपकी लैब किसी भी ब्राउज़र से स्थायी और सुलभ रहती है। प्रोजेक्ट, डिवाइस इमेज और टोपोलॉजी टिकाऊ नामित वॉल्यूम पर संग्रहीत होते हैं ताकि आपका काम कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद भी सुरक्षित रहे। बंडल किया गया वेब UI सीधे पोर्ट 3080 पर सर्वर API से जुड़ता है, जिससे आपको किसी भी डिवाइस पर किसी भी ब्राउज़र से एक पूर्ण ड्रैग-एंड-ड्रॉप टोपोलॉजी एडिटर मिलता है।