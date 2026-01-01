Serge पर 69% तक की छूट

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LLaMA और Alpaca मॉडल को llama.cpp के माध्यम से स्थानीय रूप से चलाने के लिए सेल्फ-होस्टेड चैट इंटरफ़ेस, बिना किसी API लागत के।

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1 vCPU कोर
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सबसे लोकप्रिय
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KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
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8 TB बैंडविड्थ
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4 vCPU कोर
16 GB RAM
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16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
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AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Serge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Serge एक ओपन-सोर्स चैट इंटरफ़ेस है जो llama.cpp के माध्यम से LLaMA-फ़ैमिली लैंग्वेज मॉडल को स्थानीय रूप से चलाने के लिए है, जिसमें Alpaca, Vicuna, GPT4All और अन्य कम्युनिटी फाइन-ट्यून्स के लिए फर्स्ट-क्लास सपोर्ट है। यह एक SvelteKit वेब UI, एक FastAPI बैकएंड और एक Redis-समर्थित मॉडल रजिस्ट्री को एक ही कंटेनर में बंडल करता है, ताकि आप कई सेवाओं को जोड़े बिना GGUF मॉडल खींच सकें, चैट सेशन प्रबंधित कर सकें और इन्फरेंस पैरामीटर ट्यून कर सकें।

Serge को सेल्फ-होस्ट करने से हर प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स आपके अपने VPS पर रहता है — कोई बाहरी API, कोई टेलीमेट्री और कोई प्रति-टोकन लागत नहीं। CPU-ओनली इन्फरेंस तुरंत काम करता है, जिससे यह क्लाउड GPU समय के लिए भुगतान किए बिना या किसी थर्ड-पार्टी AI सेवा के लिए साइन अप किए बिना निजी LLM चलाने का एक व्यावहारिक तरीका बन जाता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Serge की मुख्य विशेषताएं

CPU पर चलता है

llama.cpp GPU के बिना पूरी तरह से स्थानीय इनफेरेंस को शक्ति प्रदान करता है, ताकि आप एक स्टैंडर्ड VPS पर क्वांटाइज़्ड LLaMA मॉडल के साथ चैट कर सकें।

बिल्ट-इन मॉडल रजिस्ट्री

Alpaca, Vicuna, GPT4All, और अन्य GGUF मॉडल को सीधे वेब UI से पुल करें और उनके बीच स्विच करें, बिना मैन्युअल फ़ाइल कॉपी किए।

ट्यूनेबल इन्फ्रेंस

प्रत्येक चैट के लिए तापमान, टॉप-के, टॉप-पी, कॉन्टेक्स्ट लेंथ और अन्य जनरेशन पैरामीटर समायोजित करें ताकि प्रतिक्रिया की शैली और गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके।

स्थायी चैट इतिहास

बातचीत और डाउनलोड किए गए मॉडल वेट्स डॉकर वॉल्यूम में संग्रहीत किए जाते हैं और कंटेनर रीस्टार्ट और अपग्रेड के बाद भी बने रहते हैं।

REST API शामिल है

FastAPI बैकएंड चैट, मॉडल और सेशन एंडपॉइंट्स उपलब्ध कराता है ताकि आप Serge को कस्टम स्क्रिप्ट्स, बॉट्स या ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकें।

कोई बाहरी API कीज़ नहीं।

सब कुछ एक कंटेनर में चलता है जिसके लिए किसी OpenAI, Anthropic, या क्लाउड अकाउंट की आवश्यकता नहीं है — प्रॉम्प्ट्स कभी आपके VPS से बाहर नहीं जाते।

आपको Serge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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