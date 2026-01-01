1-क्लिक में Serge डिप्लॉय करें।
LLaMA और Alpaca मॉडल को llama.cpp के माध्यम से स्थानीय रूप से चलाने के लिए सेल्फ-होस्टेड चैट इंटरफ़ेस, बिना किसी API लागत के।
Serge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Serge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Serge एक ओपन-सोर्स चैट इंटरफ़ेस है जो llama.cpp के माध्यम से LLaMA-फ़ैमिली लैंग्वेज मॉडल को स्थानीय रूप से चलाने के लिए है, जिसमें Alpaca, Vicuna, GPT4All और अन्य कम्युनिटी फाइन-ट्यून्स के लिए फर्स्ट-क्लास सपोर्ट है। यह एक SvelteKit वेब UI, एक FastAPI बैकएंड और एक Redis-समर्थित मॉडल रजिस्ट्री को एक ही कंटेनर में बंडल करता है, ताकि आप कई सेवाओं को जोड़े बिना GGUF मॉडल खींच सकें, चैट सेशन प्रबंधित कर सकें और इन्फरेंस पैरामीटर ट्यून कर सकें।
Serge को सेल्फ-होस्ट करने से हर प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स आपके अपने VPS पर रहता है — कोई बाहरी API, कोई टेलीमेट्री और कोई प्रति-टोकन लागत नहीं। CPU-ओनली इन्फरेंस तुरंत काम करता है, जिससे यह क्लाउड GPU समय के लिए भुगतान किए बिना या किसी थर्ड-पार्टी AI सेवा के लिए साइन अप किए बिना निजी LLM चलाने का एक व्यावहारिक तरीका बन जाता है।
Serge की मुख्य विशेषताएं
CPU पर चलता है
llama.cpp GPU के बिना पूरी तरह से स्थानीय इनफेरेंस को शक्ति प्रदान करता है, ताकि आप एक स्टैंडर्ड VPS पर क्वांटाइज़्ड LLaMA मॉडल के साथ चैट कर सकें।
बिल्ट-इन मॉडल रजिस्ट्री
Alpaca, Vicuna, GPT4All, और अन्य GGUF मॉडल को सीधे वेब UI से पुल करें और उनके बीच स्विच करें, बिना मैन्युअल फ़ाइल कॉपी किए।
ट्यूनेबल इन्फ्रेंस
प्रत्येक चैट के लिए तापमान, टॉप-के, टॉप-पी, कॉन्टेक्स्ट लेंथ और अन्य जनरेशन पैरामीटर समायोजित करें ताकि प्रतिक्रिया की शैली और गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके।
स्थायी चैट इतिहास
बातचीत और डाउनलोड किए गए मॉडल वेट्स डॉकर वॉल्यूम में संग्रहीत किए जाते हैं और कंटेनर रीस्टार्ट और अपग्रेड के बाद भी बने रहते हैं।
REST API शामिल है
FastAPI बैकएंड चैट, मॉडल और सेशन एंडपॉइंट्स उपलब्ध कराता है ताकि आप Serge को कस्टम स्क्रिप्ट्स, बॉट्स या ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकें।
कोई बाहरी API कीज़ नहीं।
सब कुछ एक कंटेनर में चलता है जिसके लिए किसी OpenAI, Anthropic, या क्लाउड अकाउंट की आवश्यकता नहीं है — प्रॉम्प्ट्स कभी आपके VPS से बाहर नहीं जाते।
आपको Serge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।