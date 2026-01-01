Serge एक ओपन-सोर्स चैट इंटरफ़ेस है जो llama.cpp के माध्यम से LLaMA-फ़ैमिली लैंग्वेज मॉडल को स्थानीय रूप से चलाने के लिए है, जिसमें Alpaca, Vicuna, GPT4All और अन्य कम्युनिटी फाइन-ट्यून्स के लिए फर्स्ट-क्लास सपोर्ट है। यह एक SvelteKit वेब UI, एक FastAPI बैकएंड और एक Redis-समर्थित मॉडल रजिस्ट्री को एक ही कंटेनर में बंडल करता है, ताकि आप कई सेवाओं को जोड़े बिना GGUF मॉडल खींच सकें, चैट सेशन प्रबंधित कर सकें और इन्फरेंस पैरामीटर ट्यून कर सकें।

Serge को सेल्फ-होस्ट करने से हर प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स आपके अपने VPS पर रहता है — कोई बाहरी API, कोई टेलीमेट्री और कोई प्रति-टोकन लागत नहीं। CPU-ओनली इन्फरेंस तुरंत काम करता है, जिससे यह क्लाउड GPU समय के लिए भुगतान किए बिना या किसी थर्ड-पार्टी AI सेवा के लिए साइन अप किए बिना निजी LLM चलाने का एक व्यावहारिक तरीका बन जाता है।