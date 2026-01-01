Focalboard को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कानबान बोर्ड, टेबल, गैलरी और कैलेंडर व्यू के साथ टीमों और व्यक्तियों के लिए।
Focalboard के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Focalboard के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Focalboard एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे Mattermost द्वारा Trello, Notion, और Asana के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डेवलप किया गया है। यह सहज कानबान बोर्ड्स को कई व्यू मोड्स — टेबल, गैलरी और कैलेंडर — के साथ जोड़ता है, ताकि आप अपने वर्कफ़्लो के लिए सबसे उपयुक्त फॉर्मेट में समान प्रोजेक्ट डेटा को विज़ुअलाइज़ कर सकें। कार्ड्स कस्टम प्रॉपर्टीज़, लेबल्स, ड्यू डेट्स और अटैचमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर स्प्रिंट्स से लेकर कंटेंट कैलेंडर्स तक किसी भी प्रोजेक्ट प्रकार के अनुकूल होते हैं।
अपने VPS पर Focalboard को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित बोर्ड्स, कार्ड्स और टीम मेंबर्स एक अनुमानित लागत पर — कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं, कोई बोर्ड संख्या सीमा नहीं, और आपके प्रोजेक्ट डेटा के मुद्रीकरण का कोई जोखिम नहीं। लाइटवेट SQLite बैकएंड को किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस सरल रहते हैं।
Focalboard की मुख्य विशेषताएं
एकाधिक दृश्य मोड
अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपकी सोच से मेल खाने के लिए, एक ही डेटा के कानबन, तालिका, गैलरी और कैलेंडर दृश्यों के बीच स्विच करें।
कस्टम प्रॉपर्टीज़
प्रत्येक बोर्ड को अपनी विशिष्ट वर्कफ़्लो आवश्यकताओं के अनुसार ढालने के लिए कार्ड्स में कस्टम फ़ील्ड, लेबल, तारीखें और असाइनी जोड़ें।
रीयल-टाइम सहयोग
कई टीम सदस्य एक साथ बोर्ड संपादित कर सकते हैं, जिसमें टिप्पणियाँ और @उल्लेख संचार को संदर्भ में रखते हैं।
लोकप्रिय टूल से इंपोर्ट करें
मौजूदा प्रोजेक्ट्स को ट्रेलो, असाना और नोशन से बिल्ट-इन इम्पोर्ट फंक्शनैलिटी का उपयोग करके माइग्रेट करें ताकि आपको नए सिरे से शुरुआत न करनी पड़े।
बोर्ड टेम्पलेट्स
सामान्य प्रोजेक्ट प्रकारों के लिए पहले से बने टेम्पलेट्स आपको कुछ ही सेकंड में एक नया बोर्ड सेट अप करने की सुविधा देते हैं, जिसमें सही संरचना पहले से ही मौजूद होती है।
आपको Focalboard को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।