Focalboard एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे Mattermost द्वारा Trello, Notion, और Asana के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डेवलप किया गया है। यह सहज कानबान बोर्ड्स को कई व्यू मोड्स — टेबल, गैलरी और कैलेंडर — के साथ जोड़ता है, ताकि आप अपने वर्कफ़्लो के लिए सबसे उपयुक्त फॉर्मेट में समान प्रोजेक्ट डेटा को विज़ुअलाइज़ कर सकें। कार्ड्स कस्टम प्रॉपर्टीज़, लेबल्स, ड्यू डेट्स और अटैचमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर स्प्रिंट्स से लेकर कंटेंट कैलेंडर्स तक किसी भी प्रोजेक्ट प्रकार के अनुकूल होते हैं।

अपने VPS पर Focalboard को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित बोर्ड्स, कार्ड्स और टीम मेंबर्स एक अनुमानित लागत पर — कोई प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण नहीं, कोई बोर्ड संख्या सीमा नहीं, और आपके प्रोजेक्ट डेटा के मुद्रीकरण का कोई जोखिम नहीं। लाइटवेट SQLite बैकएंड को किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस सरल रहते हैं।