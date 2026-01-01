Leantime एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे विशेष रूप से उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें जटिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कार्यप्रणालियों के बिना शक्तिशाली समन्वय की आवश्यकता है। यह कानबान बोर्ड, गैंट चार्ट, टाइमशीट, विकिस और Lean Canvas व SWOT विश्लेषण जैसे अद्वितीय रणनीतिक टूल्स को एक सुसंगत प्लेटफॉर्म में जोड़ता है — जो एंटरप्राइज़ वातावरण के लिए LDAP और OIDC सपोर्ट के साथ 20+ भाषाओं में उपलब्ध है।

अपने VPS पर Leantime को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित उपयोगकर्ता, असीमित प्रोजेक्ट और कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग लागत नहीं। आपका प्रोजेक्ट डेटा, रणनीतिक योजनाएँ और टीम का इतिहास आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, जो विश्वसनीय परसिस्टेंस के लिए MariaDB द्वारा समर्थित है।