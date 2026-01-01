1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Leantime डिप्लॉय करें।
गैर-प्रोजेक्ट मैनेजरों के लिए डिज़ाइन किया गया ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जो रणनीति, योजना और निष्पादन टूल्स को जोड़ता है।
Leantime के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Leantime के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Leantime एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे विशेष रूप से उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें जटिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कार्यप्रणालियों के बिना शक्तिशाली समन्वय की आवश्यकता है। यह कानबान बोर्ड, गैंट चार्ट, टाइमशीट, विकिस और Lean Canvas व SWOT विश्लेषण जैसे अद्वितीय रणनीतिक टूल्स को एक सुसंगत प्लेटफॉर्म में जोड़ता है — जो एंटरप्राइज़ वातावरण के लिए LDAP और OIDC सपोर्ट के साथ 20+ भाषाओं में उपलब्ध है।
अपने VPS पर Leantime को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है असीमित उपयोगकर्ता, असीमित प्रोजेक्ट और कोई प्रति-सीट लाइसेंसिंग लागत नहीं। आपका प्रोजेक्ट डेटा, रणनीतिक योजनाएँ और टीम का इतिहास आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, जो विश्वसनीय परसिस्टेंस के लिए MariaDB द्वारा समर्थित है।
Leantime की मुख्य विशेषताएं
एकाधिक कार्य दृश्य
अपनी टीम के काम करने के पसंदीदा तरीके से मेल खाने के लिए कानबन बोर्ड, गैंट चार्ट, कैलेंडर, सूची और टेबल व्यू के बीच स्विच करें।
रणनीतिक नियोजन टूल्स
लीन कैनवास, बिजनेस मॉडल कैनवास, और SWOT विश्लेषण सीधे प्लेटफॉर्म में बनाएं, ताकि दैनिक कार्यों को व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जा सके।
अंतर्निहित समय ट्रैकिंग
सटीक बिलिंग, पेरोल और परियोजना लागत विश्लेषण के लिए कार्यों और परियोजनाओं में घंटों को लॉग करें, किसी अलग टूल के बिना।
असीमित उपयोगकर्ता
आवश्यकतानुसार टीम के सदस्यों को जोड़ें, प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ और बिना किसी प्रति-सीट लाइसेंसिंग शुल्क के।
उद्यम प्रमाणीकरण
LDAP या OIDC प्रोवाइडर से जुड़ें और संगठन-व्यापी सुरक्षा मानकों के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें।
आपको Leantime को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।