SABnzbd अग्रणी ओपन-सोर्स Usenet डाउनलोडर है, जो NZB फ़ाइल से लेकर तैयार फ़ाइल तक की पूरी पाइपलाइन को स्वचालित करता है: कई सर्वर से पैरेलल डाउनलोडिंग, PAR2 इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, ऑटोमैटिक रिपेयर और आर्काइव एक्सट्रैक्शन — ये सब बिना किसी मैन्युअल स्टेप के। यह एक दशक से भी अधिक समय से मीडिया ऑटोमेशन वर्कफ़्लो की रीढ़ रहा है।

VPS पर SABnzbd को सेल्फ-होस्ट करना RSS मॉनिटरिंग और डाउनलोड क्यू के लिए 24/7 उपलब्धता प्रदान करता है, बिना होम कंप्यूटर को चालू रखे। डेटासेंटर बैंडविड्थ अक्सर रेजिडेंशियल स्पीड से अधिक होती है, और डाउनलोड VPS स्टोरेज पर आते हैं, बाद में Sonarr, Radarr और व्यापक मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के माध्यम से स्ट्रीमिंग या रिट्रीवल के लिए।