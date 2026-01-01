SABnzbd को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
स्वचालित यूज़नेट बाइनरी डाउनलोडर जो मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना NZB फ़ाइलों को कतारबद्ध करता है, सत्यापित करता है और निकालता है।
SABnzbd के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SABnzbd के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SABnzbd अग्रणी ओपन-सोर्स Usenet डाउनलोडर है, जो NZB फ़ाइल से लेकर तैयार फ़ाइल तक की पूरी पाइपलाइन को स्वचालित करता है: कई सर्वर से पैरेलल डाउनलोडिंग, PAR2 इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, ऑटोमैटिक रिपेयर और आर्काइव एक्सट्रैक्शन — ये सब बिना किसी मैन्युअल स्टेप के। यह एक दशक से भी अधिक समय से मीडिया ऑटोमेशन वर्कफ़्लो की रीढ़ रहा है।
VPS पर SABnzbd को सेल्फ-होस्ट करना RSS मॉनिटरिंग और डाउनलोड क्यू के लिए 24/7 उपलब्धता प्रदान करता है, बिना होम कंप्यूटर को चालू रखे। डेटासेंटर बैंडविड्थ अक्सर रेजिडेंशियल स्पीड से अधिक होती है, और डाउनलोड VPS स्टोरेज पर आते हैं, बाद में Sonarr, Radarr और व्यापक मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के माध्यम से स्ट्रीमिंग या रिट्रीवल के लिए।
SABnzbd की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित NZB प्रोसेसिंग
पूरी डाउनलोड पाइपलाइन को स्वचालित रूप से संभालता है — फ़ेच करना, PAR2 के साथ सत्यापित करना, अधूरी फ़ाइलों की मरम्मत करना, और उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना आर्काइव निकालना।
बहु-सर्वर समर्थन
यह कई यूज़नेट प्रोवाइडर्स से कनेक्ट होता है, प्राथमिकता क्रम और फिल-सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ताकि अधूरे आर्टिकल कवरेज के बावजूद डाउनलोड पूरे किए जा सकें।
Sonarr और Radarr एकीकरण
यह पॉपुलर arr मीडिया ऑटोमेशन स्टैक के लिए डाउनलोड क्लाइंट के रूप में कार्य करता है, जो पूरी तरह से हैंड्स-ऑफ टीवी और मूवी अधिग्रहण वर्कफ़्लो को सक्षम बनाता है।
बैंडविड्थ शेड्यूलिंग
गति सीमाएँ और सक्रिय घंटे निर्धारित करें ताकि डाउनलोड व्यस्त उपयोग अवधि के दौरान अन्य सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा न करें।
RSS फ़ीड निगरानी
Usenet इंडेक्सर्स से RSS फ़ीड्स की निगरानी करता है और जब आपके फ़िल्टर से मेल खाती हुई नई सामग्री पोस्ट की जाती है, तो स्वचालित रूप से डाउनलोड ट्रिगर करता है।
आपको SABnzbd को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।