Livebook एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो सहयोगी, रिप्रोड्यूसिबल Elixir नोटबुक लिखने के लिए है। BEAM इकोसिस्टम के लिए विशेष रूप से बनाया गया, यह लाइव कोड निष्पादन, रिच डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और रीयल-टाइम मल्टीप्लेयर एडिटिंग को एक ही ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस में जोड़ता है। सामान्य-उद्देश्य वाले नोटबुक वातावरणों के विपरीत, Livebook Elixir के कॉन्करेंसी मॉडल के साथ गहराई से एकीकृत है और ऐसे नोटबुक बनाता है जो सेशन और मशीनों में समान रूप से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

VPS पर Livebook को सेल्फ-होस्ट करना आपके नोटबुक, डेटा पाइपलाइन और मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — बिना किसी नोटबुक आकार सीमा, बिना किसी उपयोग शुल्क, और बिना किसी तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवा के आपके कोड या डेटा को संभालने के।