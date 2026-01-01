1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Livebook डिप्लॉय करें।
डेटा साइंस, ऑटोमेशन और लाइव कोड एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरैक्टिव, सहयोगात्मक Elixir नोटबुक।
Livebook के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Livebook के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Livebook एक ओपन-सोर्स वेब एप्लिकेशन है जो सहयोगी, रिप्रोड्यूसिबल Elixir नोटबुक लिखने के लिए है। BEAM इकोसिस्टम के लिए विशेष रूप से बनाया गया, यह लाइव कोड निष्पादन, रिच डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और रीयल-टाइम मल्टीप्लेयर एडिटिंग को एक ही ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस में जोड़ता है। सामान्य-उद्देश्य वाले नोटबुक वातावरणों के विपरीत, Livebook Elixir के कॉन्करेंसी मॉडल के साथ गहराई से एकीकृत है और ऐसे नोटबुक बनाता है जो सेशन और मशीनों में समान रूप से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
VPS पर Livebook को सेल्फ-होस्ट करना आपके नोटबुक, डेटा पाइपलाइन और मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — बिना किसी नोटबुक आकार सीमा, बिना किसी उपयोग शुल्क, और बिना किसी तीसरे पक्ष की क्लाउड सेवा के आपके कोड या डेटा को संभालने के।
Livebook की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई उपयोगकर्ता लाइव कर्सर ट्रैकिंग और टकराव-मुक्त सहयोगात्मक संपादन के साथ एक ही नोटबुक को एक साथ संपादित कर सकते हैं।
स्मार्ट सेल
पूर्व-निर्मित सेल प्रकार SQL क्वेरीज़, HTTP रिक्वेस्ट्स, फ़ाइल पढ़ना और चार्ट बनाना स्वचालित करते हैं, बिना दोहराव वाले बॉयलरप्लेट कोड लिखे।
ML और डेटा वर्कफ़्लो
Nx, Explorer, और Kino के साथ नेटिव इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, डेटाफ्रेम और रिच विज़ुअलाइज़ेशन को सीधे नोटबुक के भीतर सक्षम बनाता है।
नोटबुक ऐप डिप्लॉयमेंट
किसी भी नोटबुक को एक स्टैंडअलोन इंटरैक्टिव वेब एप्लिकेशन के रूप में प्रकाशित करें जिसे अंतिम उपयोगकर्ता Livebook इंटरफ़ेस तक सीधी पहुँच के बिना चला सकते हैं।
पहले से पुनरुत्पादनीय
नोटबुक फ़ाइल में ही सभी डिपेंडेंसी और रनटाइम वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे विभिन्न मशीनों और डिप्लॉयमेंट में लगातार परिणाम सुनिश्चित होते हैं।
आपको Livebook को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।