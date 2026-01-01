Vince एनालिटिक्स एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड वेब एनालिटिक्स सर्वर है जिसे व्यक्तियों और छोटी टीमों के लिए बनाया गया है जो अपने विज़िटर डेटा पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। इसे किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है, यह एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, और सब कुछ स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है — जिससे इसे किसी भी VPS पर बिना किसी जटिल सेटअप के चलाना आसान हो जाता है।

Vince, Plausible Analytics ट्रैकिंग स्क्रिप्ट के साथ संगत है, ताकि आप अपनी फ्रंटएंड कोड बदले बिना मौजूदा साइटों को माइग्रेट कर सकें। यह पेज व्यू, अद्वितीय विज़िटर, रेफरर और कस्टम इवेंट्स को ट्रैक करता है, जबकि पूरी तरह से GDPR, CCPA, और PECR के अनुरूप रहता है — किसी कुकीज़ की आवश्यकता नहीं है।