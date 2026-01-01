1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Vince Analytics डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-अनुकूल, स्वयं-होस्टेड वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो Google Analytics का सीधा विकल्प है।
Vince Analytics के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Vince Analytics के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Vince एनालिटिक्स एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड वेब एनालिटिक्स सर्वर है जिसे व्यक्तियों और छोटी टीमों के लिए बनाया गया है जो अपने विज़िटर डेटा पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। इसे किसी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है, यह एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, और सब कुछ स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है — जिससे इसे किसी भी VPS पर बिना किसी जटिल सेटअप के चलाना आसान हो जाता है।
Vince, Plausible Analytics ट्रैकिंग स्क्रिप्ट के साथ संगत है, ताकि आप अपनी फ्रंटएंड कोड बदले बिना मौजूदा साइटों को माइग्रेट कर सकें। यह पेज व्यू, अद्वितीय विज़िटर, रेफरर और कस्टम इवेंट्स को ट्रैक करता है, जबकि पूरी तरह से GDPR, CCPA, और PECR के अनुरूप रहता है — किसी कुकीज़ की आवश्यकता नहीं है।
Vince Analytics की मुख्य विशेषताएं
कुकीज़ की कोई आवश्यकता नहीं।
Vince कुकीज़ या व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं के बिना विज़िटर को ट्रैक करता है, जिससे आपकी साइट GDPR, CCPA, और PECR के साथ सीधे तौर पर पूरी तरह से अनुपालन में रहती है।
Plausible-कम्पैटिबल स्क्रिप्ट्स
Plausible Analytics के लिए उपयोग की जाने वाली वही ट्रैकिंग स्क्रिप्ट डालें और इसे अपने Vince इंस्टेंस पर इंगित करें — माइग्रेट करते समय किसी फ्रंटएंड बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
शून्य बाहरी निर्भरताएँ
पूरा प्लेटफॉर्म एक एम्बेडेड डेटाबेस के साथ सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, इसलिए इसके साथ इंस्टॉल करने, कॉन्फ़िगर करने या रखरखाव करने के लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं है।
असीमित साइटें और इवेंट
आप अपने VPS संसाधनों की अनुमति के अनुसार जितनी चाहें उतनी वेबसाइटें जोड़ सकते हैं और अपनी आवश्यकतानुसार इवेंट्स एकत्र कर सकते हैं — कोई कृत्रिम प्लान-आधारित सीमाएँ नहीं हैं।
सार्वजनिक और साझा डैशबोर्ड
एनालिटिक्स डैशबोर्ड को सार्वजनिक रूप से या अद्वितीय पासवर्ड-संरक्षित लिंक के माध्यम से साझा करें, जिससे हितधारकों को आपके एडमिन अकाउंट को उजागर किए बिना पहुंच मिल सके।
आपको Vince Analytics को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।