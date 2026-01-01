FalkorDB एक ओपन-सोर्स ग्राफ़ डेटाबेस इंजन है जिसे Redis के ऊपर बनाया गया है, जिसे OpenCypher क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करके हाई-परफॉरमेंस ग्राफ़ क्वेरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राफ़ डेटा को मूल रूप से इन-मेमोरी में स्टोर करता है, जो जटिल एंटिटी संबंधों में सब-मिलीसेकंड ट्रैवर्सल टाइम को सक्षम बनाता है — जिससे यह GraphRAG पाइपलाइन, रिकमेंडेशन इंजन, धोखाधड़ी का पता लगाने, आइडेंटिटी ग्राफ़ और नेटवर्क टोपोलॉजी विश्लेषण के लिए एक मजबूत विकल्प बन जाता है।

FalkorDB पोर्ट 3000 पर एक बिल्ट-इन ब्राउज़र-आधारित UI के साथ आता है, जो आपको बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के ग्राफ़ एक्सप्लोर करने, Cypher क्वेरी चलाने और नोड और एज संबंधों को विज़ुअलाइज़ करने की सुविधा देता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके ग्राफ़ डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखती है, जिसमें कोई क्वेरी लिमिट, कोई प्रति-नोड प्राइसिंग नहीं होती है, और परफॉरमेंस सेटिंग्स को फाइन-ट्यून करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस मिलता है।