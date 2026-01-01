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उच्च-प्रदर्शन ग्राफ डेटाबेस जो GraphRAG, नॉलेज ग्राफ्स और बड़े पैमाने पर रीयल-टाइम साइफर क्वेरीज़ के लिए बनाया गया है।
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आप FalkorDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FalkorDB एक ओपन-सोर्स ग्राफ़ डेटाबेस इंजन है जिसे Redis के ऊपर बनाया गया है, जिसे OpenCypher क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करके हाई-परफॉरमेंस ग्राफ़ क्वेरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राफ़ डेटा को मूल रूप से इन-मेमोरी में स्टोर करता है, जो जटिल एंटिटी संबंधों में सब-मिलीसेकंड ट्रैवर्सल टाइम को सक्षम बनाता है — जिससे यह GraphRAG पाइपलाइन, रिकमेंडेशन इंजन, धोखाधड़ी का पता लगाने, आइडेंटिटी ग्राफ़ और नेटवर्क टोपोलॉजी विश्लेषण के लिए एक मजबूत विकल्प बन जाता है।
FalkorDB पोर्ट 3000 पर एक बिल्ट-इन ब्राउज़र-आधारित UI के साथ आता है, जो आपको बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के ग्राफ़ एक्सप्लोर करने, Cypher क्वेरी चलाने और नोड और एज संबंधों को विज़ुअलाइज़ करने की सुविधा देता है। अपने स्वयं के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपके ग्राफ़ डेटा को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखती है, जिसमें कोई क्वेरी लिमिट, कोई प्रति-नोड प्राइसिंग नहीं होती है, और परफॉरमेंस सेटिंग्स को फाइन-ट्यून करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस मिलता है।
FalkorDB की मुख्य विशेषताएं
ओपनसाइफर क्वेरी भाषा
ओपनसाइफर का उपयोग करके अभिव्यंजक ग्राफ क्वेरीज़ लिखें, जो नोड्स, एजेस और पैटर्न को ट्रैवर्स करने के लिए उद्योग-मानक डिक्लेरेटिव भाषा है।
अंतर्निहित वेब यूआई
बिना किसी अतिरिक्त क्लाइंट टूलिंग को इंस्टॉल किए, सीधे ब्राउज़र में ग्राफ्स एक्सप्लोर करें, साइफर क्वेरीज़ चलाएं और संबंधों को विज़ुअलाइज़ करें।
इन-मेमरी परफॉर्मेंस
ग्राफ डेटा को मूल रूप से मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है, जिससे गहराई से जुड़े, मल्टी-हॉप संबंधों में भी सब-मिलीसेकंड ट्रैवर्सल समय सक्षम होता है।
GraphRAG तैयार है
इन्फ्रेंस टाइम पर नॉलेज ग्राफ़ के सटीक, लो-लेटेंसी ट्रैवर्सल की आवश्यकता वाली रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन के लिए ऑप्टीमाइज़्ड।
रेडिस प्रोटोकॉल संगत
Redis प्रोटोकॉल का उपयोग करता है ताकि कोई भी Redis क्लाइंट लाइब्रेरी बिना किसी अतिरिक्त ड्राइवर या कस्टम SDKs के FalkorDB से कनेक्ट हो सके।
पासवर्ड प्रमाणीकरण
Redis-स्तर के पासवर्ड प्रमाणीकरण के साथ एक्सेस सुरक्षित करें, जिससे आपका ग्राफ़ डेटा अनधिकृत कनेक्शनों से सुरक्षित रहे।
आपको FalkorDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।