FusionDirectory एक ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो एक स्टैंडर्ड LDAP डायरेक्टरी को यूज़र्स, ग्रुप्स, मेल अकाउंट्स, सांबा शेयर्स, केर्बेरोस प्रिंसिपल्स और दर्जनों अन्य सिस्टम सर्विसेज़ के लिए एक मैनेजेबल प्लेटफॉर्म में बदल देता है। ldif फाइल्स लिखने या कमांड लाइन से ldapsearch का उपयोग करने के बजाय, एडमिनिस्ट्रेटर एक वेब UI में काम करते हैं जो उन सर्विसेज़ के स्कीमा को समझता है जिनसे वे कनेक्ट होते हैं।

VPS पर FusionDirectory को सेल्फ-होस्ट करने से डायरेक्टरी — आपके नेटवर्क पर हर अकाउंट के लिए रिकॉर्ड का सिस्टम — पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहती है। यह डिप्लॉयमेंट एक OpenLDAP बैकएंड को बंडल करता है जो आवश्यक FusionDirectory स्कीमा के साथ प्रीलोडेड होता है, ताकि वेब UI और यह जिस डायरेक्टरी को मैनेज करता है, वे एक सिंगल एप्लीकेशन स्टैक के रूप में एक साथ आ सकें।