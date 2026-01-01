एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में FusionDirectory डिप्लॉय करें।
LDAP, Samba, Kerberos, मेल, DNS, DHCP, और SSH कुंजी प्रशासन के लिए वेब-आधारित पहचान प्रबंधन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FusionDirectory के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FusionDirectory एक ओपन-सोर्स आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो एक स्टैंडर्ड LDAP डायरेक्टरी को यूज़र्स, ग्रुप्स, मेल अकाउंट्स, सांबा शेयर्स, केर्बेरोस प्रिंसिपल्स और दर्जनों अन्य सिस्टम सर्विसेज़ के लिए एक मैनेजेबल प्लेटफॉर्म में बदल देता है। ldif फाइल्स लिखने या कमांड लाइन से ldapsearch का उपयोग करने के बजाय, एडमिनिस्ट्रेटर एक वेब UI में काम करते हैं जो उन सर्विसेज़ के स्कीमा को समझता है जिनसे वे कनेक्ट होते हैं।
VPS पर FusionDirectory को सेल्फ-होस्ट करने से डायरेक्टरी — आपके नेटवर्क पर हर अकाउंट के लिए रिकॉर्ड का सिस्टम — पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहती है। यह डिप्लॉयमेंट एक OpenLDAP बैकएंड को बंडल करता है जो आवश्यक FusionDirectory स्कीमा के साथ प्रीलोडेड होता है, ताकि वेब UI और यह जिस डायरेक्टरी को मैनेज करता है, वे एक सिंगल एप्लीकेशन स्टैक के रूप में एक साथ आ सकें।
FusionDirectory की मुख्य विशेषताएं
वेब-आधारित LDAP एडमिन
उपयोगकर्ताओं, समूहों, संगठनात्मक इकाइयों और ACLs को ब्राउज़र में ldif फ़ाइलें लिखे बिना या टर्मिनल से ldapadd चलाए बिना प्रबंधित करें।
सांबा और केर्बरोस
उपयोगकर्ता रिकॉर्ड से सीधे सांबा फाइल-शेयर अकाउंट्स और केर्बरोस प्रिंसिपल्स प्रदान करें, विंडोज नेटवर्किंग और एसएसओ को डायरेक्टरी के साथ सिंक में रखते हुए।
प्लगइन आर्किटेक्चर
मेल, डीएनएस, डीएचसीपी, एसएसएच कीज़, सूडो रूल्स, सर्टिफिकेट्स और पासवर्ड पॉलिसीज़ जैसे वैकल्पिक मॉड्यूल के साथ डायरेक्टरी का विस्तार करें — केवल उन्हीं को सक्षम करें जिनकी आपको आवश्यकता है।
बंडल्ड ओपनएलडीएपी
यह OpenLDAP बैकएंड के साथ आता है, जिसमें FusionDirectory स्कीमा पहले से लोड होते हैं, ताकि डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद डायरेक्टरी को तुरंत प्रबंधित किया जा सके।
ऑडिट ट्रेल
बिल्ट-इन ऑडिट प्लगइन प्रत्येक डायरेक्टरी परिवर्तन को रिकॉर्ड करता है कि किसने, क्या और कब किया, जो अनुपालन समीक्षाओं और फोरेंसिक जांचों में सहायता करता है।
पासवर्ड नीति प्रबंधन
UI के माध्यम से पासवर्ड की जटिलता, समाप्ति और लॉकआउट नियमों को कॉन्फ़िगर करें और उन्हें एक ही स्क्रीन से उपयोगकर्ता समूहों पर लागू करें।
आपको FusionDirectory को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।