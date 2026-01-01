Overseerr Plex सर्वर ऑपरेटरों के लिए प्रमुख ओपन-सोर्स मीडिया अनुरोध प्रबंधन टूल है। उपयोगकर्ता फिल्में या TV शो खोजने और अनुरोध करने के लिए एक शानदार TMDb-पावर्ड इंटरफेस ब्राउज़ करते हैं; वहीं एडमिन उन अनुरोधों की समीक्षा और उन्हें स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर Sonarr और Radarr के माध्यम से स्वचालित रूप से पूरा किया जाता है। Plex ऑथेंटिकेशन निर्बाध सिंगल साइन-ऑन प्रदान करता है, और लाइब्रेरी स्कैनर पहले से उपलब्ध सामग्री को क्रॉस-चेक करके डुप्लिकेट डाउनलोड को रोकता है।

अपने VPS पर Overseerr को सेल्फ-होस्ट करना आपके Plex समुदाय को बैकएंड ऑटोमेशन टूल को उजागर किए बिना एक पॉलिश किया हुआ, हमेशा सुलभ पोर्टल प्रदान करता है। समर्पित संसाधन हाई-रिज़ॉल्यूशन आर्टवर्क के साथ तेज़ मीडिया डिस्कवरी सुनिश्चित करते हैं, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज रीस्टार्ट और अपडेट के दौरान अनुरोध हिस्ट्री, यूज़र अकाउंट्स और इंटीग्रेशन सेटिंग्स को सुरक्षित रखता है।