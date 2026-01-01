एक-क्लिक में Overseerr डिप्लॉय करें।
Plex के लिए मीडिया अनुरोध प्रबंधन और डिस्कवरी टूल, TMDb-संचालित ब्राउज़िंग, अनुमोदन वर्कफ्लो और स्वचालित Sonarr और Radarr इंटीग्रेशन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Overseerr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Overseerr Plex सर्वर ऑपरेटरों के लिए प्रमुख ओपन-सोर्स मीडिया अनुरोध प्रबंधन टूल है। उपयोगकर्ता फिल्में या TV शो खोजने और अनुरोध करने के लिए एक शानदार TMDb-पावर्ड इंटरफेस ब्राउज़ करते हैं; वहीं एडमिन उन अनुरोधों की समीक्षा और उन्हें स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर Sonarr और Radarr के माध्यम से स्वचालित रूप से पूरा किया जाता है। Plex ऑथेंटिकेशन निर्बाध सिंगल साइन-ऑन प्रदान करता है, और लाइब्रेरी स्कैनर पहले से उपलब्ध सामग्री को क्रॉस-चेक करके डुप्लिकेट डाउनलोड को रोकता है।
अपने VPS पर Overseerr को सेल्फ-होस्ट करना आपके Plex समुदाय को बैकएंड ऑटोमेशन टूल को उजागर किए बिना एक पॉलिश किया हुआ, हमेशा सुलभ पोर्टल प्रदान करता है। समर्पित संसाधन हाई-रिज़ॉल्यूशन आर्टवर्क के साथ तेज़ मीडिया डिस्कवरी सुनिश्चित करते हैं, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज रीस्टार्ट और अपडेट के दौरान अनुरोध हिस्ट्री, यूज़र अकाउंट्स और इंटीग्रेशन सेटिंग्स को सुरक्षित रखता है।
Overseerr की मुख्य विशेषताएं
Plex सिंगल साइन-ऑन
उपयोगकर्ता अपने Plex खातों से प्रमाणित होते हैं और अनुमतियाँ स्वचालित रूप से सिंक हो जाती हैं, इसलिए बनाए रखने के लिए कोई अलग उपयोगकर्ता प्रबंधन परत नहीं है।
सोनार और राडार इंटीग्रेशन
स्वीकृत अनुरोध स्वचालित डाउनलोड और लाइब्रेरी डिलीवरी के लिए सीधे Sonarr या Radarr को अग्रेषित किए जाते हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
TMDb डिस्कवरी इंटरफ़ेस
द मूवी डेटाबेस द्वारा संचालित एक दृश्य रूप से समृद्ध ब्राउज़िंग अनुभव उपयोगकर्ताओं को अनुरोध करने से पहले ट्रेंडिंग, लोकप्रिय और अनुशंसित सामग्री को खोजने की सुविधा देता है।
अनुरोध अनुमोदन वर्कफ़्लो
एडमिन एक सहज डैशबोर्ड के माध्यम से लंबित अनुरोधों की समीक्षा करते हैं, जिसमें स्टोरेज क्षमता को प्रबंधित करने के लिए स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने या प्रति-उपयोगकर्ता कोटा निर्धारित करने की क्षमता होती है।
बहु-चैनल सूचनाएं
उपयोगकर्ताओं को Discord, Telegram, Slack, ईमेल, webhooks, Pushover और अन्य माध्यमों से अनुरोध की स्थिति के बारे में सूचित रखता है, जिसमें प्रत्येक चैनल को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
आपको Overseerr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।