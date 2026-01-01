एक क्लिक में कॉन्वेक्स डिप्लॉय करें।
आधुनिक ऐप्लिकेशन के लिए रियल-टाइम क्वेरी, ACID ट्रांज़ैक्शन और सर्वरलेस फंक्शन के साथ ओपन-सोर्स रिएक्टिव डेटाबेस प्लेटफॉर्म।
Convex के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Convex के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Convex एक रिएक्टिव डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जो आधुनिक ऐप्लिकेशंस के लिए बैकएंड आर्किटेक्चर को फिर से परिभाषित करता है। यह एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस को रियल-टाइम क्वेरी सब्सक्रिप्शन, ACID ट्रांज़ैक्शन और सर्वरलेस फंक्शन के साथ जोड़ता है जो सीधे आपके डेटा के साथ चलते हैं — यह सब एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में। जब डेटा बदलता है, तो हर सब्सक्राइब्ड क्लाइंट बिना पोलिंग या मैन्युअल WebSocket मैनेजमेंट के अपनेआप अपडेट हो जाता है।
अपने VPS पर Convex को सेल्फ-होस्ट करना आपको लगातार डेटाबेस परफॉर्मेंस और पूर्ण डेटा संप्रभुता के लिए डेडिकेटेड कंप्यूट देता है, जो प्राइवेसी रेगुलेशन के अधीन यूज़र डेटा को संभालने वाले ऐप्लिकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। इस डिप्लॉयमेंट में डेटा स्टोरेज और फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए Convex बैकएंड, और आपके डेटाबेस को प्रबंधित करने, क्वेरीज़ को मॉनिटर करने और सर्वरलेस फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए डैशबोर्ड शामिल है। पहले लॉन्च के बाद, इसे चलाकर एक एडमिन की जनरेट करें: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex की मुख्य विशेषताएं
प्रतिक्रियाशील रीयल-टाइम क्वेरीज़
क्वेरी स्वचालित रूप से कनेक्टेड क्लाइंट्स को अपडेट भेजती हैं जैसे ही डेटा बदलता है, बिना किसी पोलिंग या मैन्युअल वेबसॉकेट कोड के।
ACID ट्रांज़ैक्शन
प्रत्येक राइट पूरी तरह से ट्रांज़ैक्शनल होता है, जिससे मल्टी-यूज़र एप्लिकेशन्स में समवर्ती अपडेट्स के दौरान डेटा की संगति सुनिश्चित होती है।
सर्वरलेस फंक्शन्स
बैकएंड लॉजिक को टाइपस्क्रिप्ट फ़ंक्शंस के रूप में लिखें जो सीधे डेटाबेस इंजन के अंदर चलते हैं, आपके डेटा के साथ सह-स्थित।
बिल्ट-इन फाइल स्टोरेज
फ़ाइलों को मूल रूप से स्टोर और सर्व करें, बिना किसी अलग ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस या CDN इंटीग्रेशन को कॉन्फ़िगर किए।
समय-यात्रा डीबगिंग
ऐतिहासिक डेटा स्थितियों की जांच करें और पिछली क्वेरीज़ को फिर से चलाकर, प्रोडक्शन में उन्हें पुनरुत्पादित किए बिना बग्स का निदान करें।
आपको Convex को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।