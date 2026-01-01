Convex एक रिएक्टिव डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जो आधुनिक ऐप्लिकेशंस के लिए बैकएंड आर्किटेक्चर को फिर से परिभाषित करता है। यह एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस को रियल-टाइम क्वेरी सब्सक्रिप्शन, ACID ट्रांज़ैक्शन और सर्वरलेस फंक्शन के साथ जोड़ता है जो सीधे आपके डेटा के साथ चलते हैं — यह सब एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में। जब डेटा बदलता है, तो हर सब्सक्राइब्ड क्लाइंट बिना पोलिंग या मैन्युअल WebSocket मैनेजमेंट के अपनेआप अपडेट हो जाता है।

अपने VPS पर Convex को सेल्फ-होस्ट करना आपको लगातार डेटाबेस परफॉर्मेंस और पूर्ण डेटा संप्रभुता के लिए डेडिकेटेड कंप्यूट देता है, जो प्राइवेसी रेगुलेशन के अधीन यूज़र डेटा को संभालने वाले ऐप्लिकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। इस डिप्लॉयमेंट में डेटा स्टोरेज और फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए Convex बैकएंड, और आपके डेटाबेस को प्रबंधित करने, क्वेरीज़ को मॉनिटर करने और सर्वरलेस फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए डैशबोर्ड शामिल है। पहले लॉन्च के बाद, इसे चलाकर एक एडमिन की जनरेट करें: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh