WBO (व्हाइटबोर्ड ऑनलाइन) एक सेल्फ-होस्टेड रीयल-टाइम सहयोगी व्हाइटबोर्ड है जो कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ साझा अनंत कैनवास पर ड्रॉ करने, लिखने और एनोटेट करने की सुविधा देता है। यह फ्री-हैंड ड्राइंग, ज्यामितीय आकृतियों, टेक्स्ट और इमेज इंसर्शन को सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों के बीच इंस्टेंट सिंक के साथ सपोर्ट करता है।

VPS पर WBO को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को एक निजी व्हाइटबोर्ड देता है जो थर्ड-पार्टी सेवाओं को सामग्री उजागर किए बिना सेशन के बीच सक्रिय रहता है। स्थायी कैनवास चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्थिर URL पर सुलभ रहता है, जिससे यह रिमोट स्प्रिंट प्लानिंग, शिक्षण, तकनीकी आरेख और क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए आदर्श बन जाता है।