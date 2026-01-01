एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में WBO डिप्लॉय करें।
टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिमोट मीटिंग्स और एक साझा कैनवास पर विज़ुअल प्लानिंग के लिए वास्तविक समय का सहयोगी व्हाइटबोर्ड।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WBO के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WBO (व्हाइटबोर्ड ऑनलाइन) एक सेल्फ-होस्टेड रीयल-टाइम सहयोगी व्हाइटबोर्ड है जो कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ साझा अनंत कैनवास पर ड्रॉ करने, लिखने और एनोटेट करने की सुविधा देता है। यह फ्री-हैंड ड्राइंग, ज्यामितीय आकृतियों, टेक्स्ट और इमेज इंसर्शन को सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों के बीच इंस्टेंट सिंक के साथ सपोर्ट करता है।
VPS पर WBO को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को एक निजी व्हाइटबोर्ड देता है जो थर्ड-पार्टी सेवाओं को सामग्री उजागर किए बिना सेशन के बीच सक्रिय रहता है। स्थायी कैनवास चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्थिर URL पर सुलभ रहता है, जिससे यह रिमोट स्प्रिंट प्लानिंग, शिक्षण, तकनीकी आरेख और क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए आदर्श बन जाता है।
WBO की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
कई उपयोगकर्ता एक ही कैनवास पर एक साथ ड्रॉ और एनोटेट कर सकते हैं, जिसमें तत्काल सिंक्रोनाइज़ेशन होता है और रीफ्रेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
स्थायी कैनवास
व्हाइटबोर्ड सामग्री स्वचालित रूप से सेव हो जाती है और जब भी प्रतिभागी फिर से कनेक्ट होते हैं, तो उसी URL पर एक्सेस की जा सकती है।
ड्राइंग उपकरण
फ्री-हैंड ड्रॉइंग, ज्यामितीय आकृतियाँ, टेक्स्ट लेबल और इमेज अपलोड व्हाइटबोर्ड उपयोग के मामलों की पूरी श्रृंखला को कवर करते हैं।
खाते की कोई आवश्यकता नहीं
व्हाइटबोर्ड URL वाले कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण या लॉगिन बाधाओं के तुरंत शामिल हो सकते हैं और योगदान कर सकते हैं।
आपको WBO को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।