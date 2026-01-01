Temporal एक ओपन-सोर्स ड्यूरेबल वर्कफ़्लो एग्जीक्यूशन प्लेटफ़ॉर्म है जो डेवलपर्स को सामान्य कोड के रूप में लंबे समय तक चलने वाले, फ़ॉल्ट-टॉलरेंट एप्लिकेशन लिखने की सुविधा देता है। Temporal के साथ लिखे गए वर्कफ़्लो प्रोसेस क्रैश, नेटवर्क विभाजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विफलताओं से स्वचालित रूप से बच जाते हैं — किसी मैन्युअल चेकपॉइंटिंग, डेटाबेस में स्टेट मशीन या जटिल रीट्राय लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई वर्कर रीस्टार्ट होता है, तो एग्जीक्यूशन वहीं से फिर से शुरू होता है जहाँ वह रुका था।

यह डिप्लॉयमेंट पूरे Temporal स्टैक को चलाता है: जिसमें परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL के साथ सर्वर और वर्कफ़्लो हिस्ट्री सर्च और विजिबिलिटी के लिए Elasticsearch शामिल है। इसमें शामिल वेब UI आपको सक्रिय वर्कफ़्लो की निगरानी करने, इवेंट हिस्ट्री का निरीक्षण करने, स्टेटस या कस्टम एट्रिब्यूट्स के आधार पर एग्जीक्यूशन में सर्च करने और सिग्नल ट्रिगर करने की सुविधा देता है — जिससे आपकी टीम को चल रही व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है।