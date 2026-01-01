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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Temporal के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Temporal एक ओपन-सोर्स ड्यूरेबल वर्कफ़्लो एग्जीक्यूशन प्लेटफ़ॉर्म है जो डेवलपर्स को सामान्य कोड के रूप में लंबे समय तक चलने वाले, फ़ॉल्ट-टॉलरेंट एप्लिकेशन लिखने की सुविधा देता है। Temporal के साथ लिखे गए वर्कफ़्लो प्रोसेस क्रैश, नेटवर्क विभाजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विफलताओं से स्वचालित रूप से बच जाते हैं — किसी मैन्युअल चेकपॉइंटिंग, डेटाबेस में स्टेट मशीन या जटिल रीट्राय लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई वर्कर रीस्टार्ट होता है, तो एग्जीक्यूशन वहीं से फिर से शुरू होता है जहाँ वह रुका था।

यह डिप्लॉयमेंट पूरे Temporal स्टैक को चलाता है: जिसमें परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL के साथ सर्वर और वर्कफ़्लो हिस्ट्री सर्च और विजिबिलिटी के लिए Elasticsearch शामिल है। इसमें शामिल वेब UI आपको सक्रिय वर्कफ़्लो की निगरानी करने, इवेंट हिस्ट्री का निरीक्षण करने, स्टेटस या कस्टम एट्रिब्यूट्स के आधार पर एग्जीक्यूशन में सर्च करने और सिग्नल ट्रिगर करने की सुविधा देता है — जिससे आपकी टीम को चल रही व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Temporal की मुख्य विशेषताएं

टिकाऊ निष्पादन

वर्कफ़्लो प्रोसेस क्रैश और इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्टार्ट होने पर स्वचालित रूप से बने रहते हैं, और बिना किसी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के वहीं से फिर से शुरू हो जाते हैं जहाँ वे रुके थे।

कार्यप्रवाह दृश्यता

Elasticsearch-संचालित खोज आपको स्थिति, वर्कफ़्लो प्रकार, कस्टम खोज विशेषताओं, या समय सीमा के आधार पर वर्कफ़्लो निष्पादनों को फ़िल्टर करने और उनका निरीक्षण करने की सुविधा देता है।

स्वचालित पुनः प्रयास

किसी भी गतिविधि पर कॉन्फ़िगरेबल बैकऑफ़ के साथ रीट्राय नीतियों को परिभाषित करें ताकि एप्लिकेशन कोड बदले बिना क्षणिक विफलताओं को संभाला जा सके।

दीर्घकालिक कार्यप्रवाह

यह उन वर्कफ़्लो को मूल रूप से सपोर्ट करता है जो मिनटों, दिनों या वर्षों तक चलते हैं — जिसमें निर्धारित टाइमर, मानवीय अनुमोदन चरण और बाहरी सिग्नल शामिल हैं।

बहु-भाषा SDKs

कार्यकर्ता Go, Python, Java, TypeScript, .NET, और PHP के लिए आधिकारिक SDKs का उपयोग करके gRPC के माध्यम से जुड़ते हैं।

आपको Temporal को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Gad Iradufasha
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