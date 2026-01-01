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बड़े पैमाने पर फ़ॉल्ट-टॉलरेंट, लंबे समय तक चलने वाले एप्लिकेशन बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स टिकाऊ वर्कफ़्लो निष्पादन प्लेटफ़ॉर्म।
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आप Temporal के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Temporal एक ओपन-सोर्स ड्यूरेबल वर्कफ़्लो एग्जीक्यूशन प्लेटफ़ॉर्म है जो डेवलपर्स को सामान्य कोड के रूप में लंबे समय तक चलने वाले, फ़ॉल्ट-टॉलरेंट एप्लिकेशन लिखने की सुविधा देता है। Temporal के साथ लिखे गए वर्कफ़्लो प्रोसेस क्रैश, नेटवर्क विभाजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विफलताओं से स्वचालित रूप से बच जाते हैं — किसी मैन्युअल चेकपॉइंटिंग, डेटाबेस में स्टेट मशीन या जटिल रीट्राय लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई वर्कर रीस्टार्ट होता है, तो एग्जीक्यूशन वहीं से फिर से शुरू होता है जहाँ वह रुका था।
यह डिप्लॉयमेंट पूरे Temporal स्टैक को चलाता है: जिसमें परसिस्टेंस के लिए PostgreSQL के साथ सर्वर और वर्कफ़्लो हिस्ट्री सर्च और विजिबिलिटी के लिए Elasticsearch शामिल है। इसमें शामिल वेब UI आपको सक्रिय वर्कफ़्लो की निगरानी करने, इवेंट हिस्ट्री का निरीक्षण करने, स्टेटस या कस्टम एट्रिब्यूट्स के आधार पर एग्जीक्यूशन में सर्च करने और सिग्नल ट्रिगर करने की सुविधा देता है — जिससे आपकी टीम को चल रही व्यावसायिक प्रक्रियाओं में पूरी ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है।
Temporal की मुख्य विशेषताएं
टिकाऊ निष्पादन
वर्कफ़्लो प्रोसेस क्रैश और इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्टार्ट होने पर स्वचालित रूप से बने रहते हैं, और बिना किसी अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के वहीं से फिर से शुरू हो जाते हैं जहाँ वे रुके थे।
कार्यप्रवाह दृश्यता
Elasticsearch-संचालित खोज आपको स्थिति, वर्कफ़्लो प्रकार, कस्टम खोज विशेषताओं, या समय सीमा के आधार पर वर्कफ़्लो निष्पादनों को फ़िल्टर करने और उनका निरीक्षण करने की सुविधा देता है।
स्वचालित पुनः प्रयास
किसी भी गतिविधि पर कॉन्फ़िगरेबल बैकऑफ़ के साथ रीट्राय नीतियों को परिभाषित करें ताकि एप्लिकेशन कोड बदले बिना क्षणिक विफलताओं को संभाला जा सके।
दीर्घकालिक कार्यप्रवाह
यह उन वर्कफ़्लो को मूल रूप से सपोर्ट करता है जो मिनटों, दिनों या वर्षों तक चलते हैं — जिसमें निर्धारित टाइमर, मानवीय अनुमोदन चरण और बाहरी सिग्नल शामिल हैं।
बहु-भाषा SDKs
कार्यकर्ता Go, Python, Java, TypeScript, .NET, और PHP के लिए आधिकारिक SDKs का उपयोग करके gRPC के माध्यम से जुड़ते हैं।
आपको Temporal को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।