Piwigo सबसे लंबे समय से चलने वाले ओपन-सोर्स फोटो गैलरी एप्लिकेशन में से एक है, जिसे विशेष रूप से बड़े फोटो संग्रहों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। हल्के गैलरी स्क्रिप्ट के विपरीत, Piwigo लाखों तस्वीरों के संग्रह को EXIF/IPTC इंडेक्सिंग, मल्टी-लेवल एल्बम पदानुक्रम, कॉन्फ़िगर करने योग्य थंबनेल आकार, प्रति-एल्बम दानेदार अनुमतियों और 200 से अधिक सामुदायिक एक्सटेंशन के प्लगइन इकोसिस्टम के साथ संभालता है, जो फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर कस्टम थीम तक सब कुछ कवर करता है।

अपने VPS पर Piwigo को सेल्फ-होस्ट करना पूर्ण-रिज़ॉल्यूशन मूल, स्थान डेटा और देखने के आंकड़े आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बजाय इसके कि उन्हें किसी फोटो SaaS को सौंपा जाए। PHP और MySQL स्टैक बहुत मजबूत है, न्यूनतम संसाधनों पर चलता है, और ऐसी गैलरी बनाता है जो दो दशकों से ऑनलाइन हैं — जिससे Piwigo क्लबों, संग्रहालयों, फोटोग्राफरों और परिवारों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है जो चाहते हैं कि उनका फोटो संग्रह किसी भी विशिष्ट क्लाउड प्रोवाइडर से अधिक समय तक चले।