1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Piwigo डिप्लॉय करें।
सैकड़ों प्लगइन्स, बारीक शेयरिंग नियंत्रण और गंभीर अभिलेखागार के लिए बल्क-इंपोर्ट वर्कफ़्लो के साथ एक विकसित ओपन-सोर्स फोटो गैलरी प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Piwigo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Piwigo सबसे लंबे समय से चलने वाले ओपन-सोर्स फोटो गैलरी एप्लिकेशन में से एक है, जिसे विशेष रूप से बड़े फोटो संग्रहों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। हल्के गैलरी स्क्रिप्ट के विपरीत, Piwigo लाखों तस्वीरों के संग्रह को EXIF/IPTC इंडेक्सिंग, मल्टी-लेवल एल्बम पदानुक्रम, कॉन्फ़िगर करने योग्य थंबनेल आकार, प्रति-एल्बम दानेदार अनुमतियों और 200 से अधिक सामुदायिक एक्सटेंशन के प्लगइन इकोसिस्टम के साथ संभालता है, जो फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर कस्टम थीम तक सब कुछ कवर करता है।
अपने VPS पर Piwigo को सेल्फ-होस्ट करना पूर्ण-रिज़ॉल्यूशन मूल, स्थान डेटा और देखने के आंकड़े आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बजाय इसके कि उन्हें किसी फोटो SaaS को सौंपा जाए। PHP और MySQL स्टैक बहुत मजबूत है, न्यूनतम संसाधनों पर चलता है, और ऐसी गैलरी बनाता है जो दो दशकों से ऑनलाइन हैं — जिससे Piwigo क्लबों, संग्रहालयों, फोटोग्राफरों और परिवारों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है जो चाहते हैं कि उनका फोटो संग्रह किसी भी विशिष्ट क्लाउड प्रोवाइडर से अधिक समय तक चले।
Piwigo की मुख्य विशेषताएं
विशाल लाइब्रेरी स्केलिंग
शुरुआत से ही लाखों तस्वीरों के संग्रह को तेज़ ब्राउज़िंग, खोज और पेजिंग के साथ संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है — केवल शौकिया स्तर की गैलरी के लिए नहीं।
बहु-स्तरीय एल्बम
फ़ोटो को नेस्टेड एल्बम और वर्चुअल एल्बम में व्यवस्थित करें (एक फ़ोटो कई जगहों पर दिखाई दे सकती है) जिसमें विस्तृत साझाकरण के लिए प्रति-एल्बम अनुमतियाँ हों।
EXIF और IPTC इंडेक्सिंग
कैमरा, लेंस और IPTC मेटाडेटा का स्वचालित निष्कर्षण तस्वीरों को कैमरा बॉडी, फोकल लंबाई, स्थान या किसी भी कस्टम टैग द्वारा खोजने योग्य बनाता है।
200+ प्लगइन्स
सक्रिय समुदाय एक्सटेंशन कैटलॉग में चेहरे की पहचान, वॉटरमार्किंग, स्लाइडशो थीम, मोबाइल अपलोडर, सोशल शेयरिंग और बहुत कुछ शामिल है।
विस्तृत साझाकरण
सार्वजनिक, निजी, पासवर्ड-सुरक्षित, और समूह-प्रतिबंधित एल्बम एक्सेस, साझा किए गए एल्बमों के लिए प्रति-फोटो डाउनलोड अनुमतियों और EXIF स्ट्रिपिंग के साथ।
बल्क इंपोर्ट उपकरण
सर्वर-साइड और FTP/SFTP सिंक्रनाइज़ेशन वर्कफ़्लो, एक-एक करके अपलोड पर क्लिक करने के बजाय, हज़ारों फ़ोटो को एक साथ पुश करना आसान बनाते हैं।
आपको Piwigo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।