Mail-Archiver पर 69% तक की छूट

1-क्लिक इंस्टॉलेशन में मेल-आर्काइवर डिप्लॉय करें

स्व-होस्टेड ईमेल आर्काइविंग प्लेटफॉर्म जो किसी भी IMAP या Microsoft 365 मेलबॉक्स से जुड़ता है और हर मैसेज को स्थानीय रूप से सुरक्षित रखता है।

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599/माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Mail-Archiver के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

मेल-आर्काइवर एक ओपन-सोर्स ईमेल आर्काइविंग और सर्च प्लेटफॉर्म है जो ASP.NET कोर और PostgreSQL पर बना है। यह ग्राफ़ API के माध्यम से IMAP और Microsoft 365 अकाउंट्स से कनेक्ट होता है, ईमेल को एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर स्वचालित रूप से सिंक करता है ताकि आपके पास हर मैसेज और अटैचमेंट की हमेशा एक सर्च करने योग्य, लोकल कॉपी रहे।

अपने ईमेल आर्काइव को सेल्फ-होस्ट करने से कंप्लायंस, ऑडिट ट्रेल्स और लॉन्ग-टर्म स्टोरेज पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है — कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड एक्सेस नहीं, कोई प्रति-मेलबॉक्स शुल्क नहीं, और आपके ईमेल प्रोवाइडर की रिटेंशन पॉलिसी पर कोई निर्भरता नहीं। ईमेल को .mbox या .eml आर्काइव के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, किसी भी मेलबॉक्स में वापस रिस्टोर किया जा सकता है, या सालों के इतिहास में कुछ ही सेकंड में सर्च किया जा सकता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Mail-Archiver की मुख्य विशेषताएं

IMAP और M365 सिंक

किसी भी IMAP या Microsoft 365 मेलबॉक्स से ईमेल को एक कॉन्फ़िगर करने योग्य शेड्यूल पर स्वचालित रूप से संग्रहीत करता है, जिससे आपकी स्थानीय कॉपी हमेशा अप-टू-डेट रहती है।

पूर्ण-पाठ खोज

भेजने वाले, तारीख की रेंज और मेलबॉक्स के फिल्टर के साथ, सभी संग्रहित ईमेल और अटैचमेंट में तुरंत खोजें।

एक्सपोर्ट और रिस्टोर

पूरे मेलबॉक्स को .mbox या ज़िप की गई .eml फ़ाइलों के रूप में निर्यात करें, या चुने गए ईमेल को किसी भी गंतव्य मेलबॉक्स में वापस पुनर्स्थापित करें।

मल्टी-यूज़र एक्सेस

एडमिन, सेल्फ मैनेजर और स्टैंडर्ड भूमिकाओं के साथ कई उपयोगकर्ताओं को प्रबंधित करें, प्रत्येक को प्रति-खाता अनुमतियों और एक पूर्ण एक्सेस लॉग के साथ।

प्रतिधारण नीतियां

निर्धारित दिनों की संख्या के बाद स्रोत मेल सर्वर से ईमेल को स्वचालित रूप से हटाएँ, जबकि स्थानीय संग्रह को बरकरार रखें।

MBox और EML आयात

अन्य ईमेल क्लाइंट या आर्काइव टूल से माइग्रेट करने के लिए मौजूदा .mbox या .eml आर्काइव को 10 GB तक इम्पोर्ट करें।

आपको Mail-Archiver को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक क्लिक में लॉन्च करें

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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Buzz

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Apache Answer

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