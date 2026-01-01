मेल-आर्काइवर एक ओपन-सोर्स ईमेल आर्काइविंग और सर्च प्लेटफॉर्म है जो ASP.NET कोर और PostgreSQL पर बना है। यह ग्राफ़ API के माध्यम से IMAP और Microsoft 365 अकाउंट्स से कनेक्ट होता है, ईमेल को एक कॉन्फ़िगरेबल शेड्यूल पर स्वचालित रूप से सिंक करता है ताकि आपके पास हर मैसेज और अटैचमेंट की हमेशा एक सर्च करने योग्य, लोकल कॉपी रहे।

अपने ईमेल आर्काइव को सेल्फ-होस्ट करने से कंप्लायंस, ऑडिट ट्रेल्स और लॉन्ग-टर्म स्टोरेज पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है — कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड एक्सेस नहीं, कोई प्रति-मेलबॉक्स शुल्क नहीं, और आपके ईमेल प्रोवाइडर की रिटेंशन पॉलिसी पर कोई निर्भरता नहीं। ईमेल को .mbox या .eml आर्काइव के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, किसी भी मेलबॉक्स में वापस रिस्टोर किया जा सकता है, या सालों के इतिहास में कुछ ही सेकंड में सर्च किया जा सकता है।