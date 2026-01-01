तंदूर रेसिपीज़ आपके खाना पकाने के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक सुविधा संपन्न ओपन-सोर्स रेसिपी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। किसी भी वेबसाइट से रेसिपी आयात करें, साप्ताहिक भोजन की योजना बनाएं, खरीदारी की सूची बनाएं, और परिवार के साथ कुकबुक साझा करें — यह सब किसी भी डिवाइस पर सुलभ एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस से। सेल्फ-होस्टिंग समुदाय द्वारा निर्मित, यह आपके रेसिपी संग्रह को बिना विज्ञापनों, सब्सक्रिप्शन या डेटा हार्वेस्टिंग के आपके नियंत्रण में रखता है।

अपने VPS पर तंदूर को सेल्फ-होस्ट करना आपकी सभी रेसिपी, भोजन योजना और खरीदारी की सूचियों को निजी और कहीं से भी सुलभ रखता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और Traefik HTTPS इंटीग्रेशन शामिल है। रजिस्टर करने वाला पहला उपयोगकर्ता एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है — अपना अकाउंट बनाने के बाद सार्वजनिक साइनअप अक्षम कर दें।