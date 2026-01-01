सेल्फ-होस्टेड रेसिपी मैनेजर जिसमें भोजन योजना, खरीदारी सूचियाँ और कुकबुक संगठन शामिल है।
Tandoor Recipes के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tandoor Recipes के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
तंदूर रेसिपीज़ आपके खाना पकाने के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक सुविधा संपन्न ओपन-सोर्स रेसिपी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। किसी भी वेबसाइट से रेसिपी आयात करें, साप्ताहिक भोजन की योजना बनाएं, खरीदारी की सूची बनाएं, और परिवार के साथ कुकबुक साझा करें — यह सब किसी भी डिवाइस पर सुलभ एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस से। सेल्फ-होस्टिंग समुदाय द्वारा निर्मित, यह आपके रेसिपी संग्रह को बिना विज्ञापनों, सब्सक्रिप्शन या डेटा हार्वेस्टिंग के आपके नियंत्रण में रखता है।
अपने VPS पर तंदूर को सेल्फ-होस्ट करना आपकी सभी रेसिपी, भोजन योजना और खरीदारी की सूचियों को निजी और कहीं से भी सुलभ रखता है। इस डिप्लॉयमेंट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए PostgreSQL और Traefik HTTPS इंटीग्रेशन शामिल है। रजिस्टर करने वाला पहला उपयोगकर्ता एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है — अपना अकाउंट बनाने के बाद सार्वजनिक साइनअप अक्षम कर दें।
Tandoor Recipes की मुख्य विशेषताएं
रेसिपी इंपोर्ट करें
सामग्री, निर्देश और पोषण संबंधी जानकारी की स्वचालित पार्सिंग के साथ किसी भी वेबसाइट से व्यंजनों को इम्पोर्ट करें।
भोजन योजना
ड्रैग-एंड-ड्रॉप कैलेंडर के साथ सप्ताह के लिए भोजन की योजना बनाएं और नियोजित व्यंजनों से स्वचालित रूप से खरीदारी की सूचियां बनाएं।
खरीदारी सूचियाँ
खरीदारी की सूचियां बनाएं और साझा करें जो स्वचालित मात्रा विलय के साथ कई व्यंजनों की सामग्री को जोड़ती हैं।
कुकबुक व्यवस्था
व्यंजनों को कुकबुक में व्यवस्थित करें, कीवर्ड के साथ टैग करें, और अपने पूरे संग्रह में तुरंत खोजें।
बहु-उपयोगकर्ता साझाकरण
परिवार के सदस्यों के साथ रेसिपी स्पेस साझा करें, जहाँ प्रत्येक के अपने मील प्लान और शॉपिंग लिस्ट हों।
पोषक ट्रैकिंग
आयातित रेसिपी या मैन्युअल एंट्री से प्राप्त पोषण संबंधी डेटा के साथ प्रत्येक रेसिपी के लिए कैलोरी और मैक्रोज़ ट्रैक करें।
आपको Tandoor Recipes को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।