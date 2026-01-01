1-क्लिक में DumbDrop डिप्लॉय करें
सरल ड्रैग-एंड-ड्रॉप फ़ाइल अपलोडर जो फ़ाइलों को सीधे एक फ़ोल्डर में अपलोड करता है — कोई डेटाबेस नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई झंझट नहीं।
DumbDrop के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DumbDrop के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DumbDrop, DumbWare.io का एक जानबूझकर न्यूनतम फ़ाइल अपलोड एप्लिकेशन है, जिसे इस विचार पर बनाया गया है कि सर्वर के साथ फ़ाइलें साझा करने के लिए किसी अकाउंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट स्टोर या क्लाउड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका इंटरफ़ेस एक सिंगल ड्रॉप ज़ोन है — फ़ाइलों को इसमें ड्रैग करें, और वे एक कॉन्फ़िगर की गई अपलोड डायरेक्टरी में डिस्क पर आ जाती हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।
छोटे इंटरफ़ेस के बावजूद, DumbDrop वैकल्पिक पिन सुरक्षा, डायरेक्टरी अपलोड सपोर्ट, कॉन्फ़िगर करने योग्य आकार सीमाएँ, फ़ाइल-एक्सटेंशन फ़िल्टरिंग और एप्राइज़ नोटिफिकेशन जैसी व्यावहारिक अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करता है। एक VPS पर सेल्फ-होस्टिंग अपलोड की गई फ़ाइलों को निजी रखती है, थर्ड-पार्टी सेवाओं से प्रति-गीगाबाइट ट्रांसफर शुल्क हटाती है, और उन सहयोगियों के लिए एक विश्वसनीय हैंडऑफ़ पॉइंट प्रदान करती है जिनके पास शेल या SFTP एक्सेस नहीं है।
DumbDrop की मुख्य विशेषताएं
ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड
एक फ़ाइल, कई फ़ाइलें, या एक पूरा फ़ोल्डर पेज पर डालें और मूल डायरेक्टरी संरचना डिस्क पर संरक्षित रहती है।
डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं
अपलोड की गई फ़ाइलें सीधे एक माउंटेड डायरेक्टरी में लिखी जाती हैं, इसलिए बैकअप एक साधारण फ़ोल्डर कॉपी होते हैं और माइग्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
वैकल्पिक पिन सुरक्षा
पूर्ण प्रमाणीकरण प्रणाली स्थापित किए बिना साझा सर्वर पर अपलोड प्रतिबंधित करने के लिए 4-10 अंकों का पिन सेट करें।
अप्प्राइज़ नोटिफिकेशन्स
हर बार जब कोई नई फ़ाइल आती है, तो फ़ाइलनाम, आकार और स्टोरेज उपयोग के लिए कस्टमाइज़ेबल टेम्पलेट्स के साथ किसी भी Apprise-समर्थित चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करें।
फ़ाइल सूची और सफाई
वैकल्पिक फ़ाइल ब्राउज़र सक्षम करें ताकि आप SSH एक्सेस के बिना सीधे वेब इंटरफ़ेस से अपलोड की गई फ़ाइलों को डाउनलोड या डिलीट कर सकें।
एक्सटेंशन और आकार सीमाएँ
स्वीकार्य फ़ाइल प्रकारों को प्रतिबंधित करें और अपलोड आकार को सीमित करें ताकि ड्रॉप ज़ोन आपके इच्छित उपयोग के अनुरूप रहे।
आपको DumbDrop को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।