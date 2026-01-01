DumbDrop, DumbWare.io का एक जानबूझकर न्यूनतम फ़ाइल अपलोड एप्लिकेशन है, जिसे इस विचार पर बनाया गया है कि सर्वर के साथ फ़ाइलें साझा करने के लिए किसी अकाउंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट स्टोर या क्लाउड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका इंटरफ़ेस एक सिंगल ड्रॉप ज़ोन है — फ़ाइलों को इसमें ड्रैग करें, और वे एक कॉन्फ़िगर की गई अपलोड डायरेक्टरी में डिस्क पर आ जाती हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं।

छोटे इंटरफ़ेस के बावजूद, DumbDrop वैकल्पिक पिन सुरक्षा, डायरेक्टरी अपलोड सपोर्ट, कॉन्फ़िगर करने योग्य आकार सीमाएँ, फ़ाइल-एक्सटेंशन फ़िल्टरिंग और एप्राइज़ नोटिफिकेशन जैसी व्यावहारिक अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करता है। एक VPS पर सेल्फ-होस्टिंग अपलोड की गई फ़ाइलों को निजी रखती है, थर्ड-पार्टी सेवाओं से प्रति-गीगाबाइट ट्रांसफर शुल्क हटाती है, और उन सहयोगियों के लिए एक विश्वसनीय हैंडऑफ़ पॉइंट प्रदान करती है जिनके पास शेल या SFTP एक्सेस नहीं है।